Рейтинг@Mail.ru
В Москве открылся пятый фестиваль Русского географического общества - РИА Новости, 18.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220818/puteshestviya-1810556732.html
В Москве открылся пятый фестиваль Русского географического общества
В Москве открылся пятый фестиваль Русского географического общества - РИА Новости, 18.08.2022
В Москве открылся пятый фестиваль Русского географического общества
В столичном парке "Зарядье" 18 августа открылся фестиваль Русского географического сообщества (РГО), где объявили победителей VIII фотоконкурса "Самая красивая... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T18:20
2022-08-18T18:21
туризм
новости - туризм
сергей шойгу
илья гуров
арктика
таймыр
чукотка
праздник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810515771_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_ddea799a310a71a217340674cfe36f01.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В столичном парке "Зарядье" 18 августа открылся фестиваль Русского географического сообщества (РГО), где объявили победителей VIII фотоконкурса "Самая красивая страна".Мероприятие будет идти десять дней, до 28 августа, вход свободный. "Мы вас всех приглашаем. Будет невероятно интересно", — пообещал в приветственной речи президент РГО Сергей Шойгу.В программе фестиваля – более 80 лекций ученых и путешественников, творческие встречи с фотографами и кинематографистами, мастер-классы по народному творчеству, викторины и интеллектуальные игры. Каждый день в 19.30 — кино под открытым небом."Фестиваль — это приглашение к путешествию: надеемся, что тут посетители увидят интересные места, а потом захотят там побывать — в Арктике, на Таймыре, Чукотке, Камчатке", — говорит первый заместитель исполнительного директора РГО Илья Гуров.По всему парку — стенды регионов, представители которых рассказывают об их достопримечательностях. Например, уникальная инсталляция — куб с 3D-экранами, где можно увидеть подводных млекопитающих и ледовые узоры. Еще одно место для знакомства с миром океана — батискаф. Важной частью первого дня фестиваля стало награждение победителей VIII фотоконкурса "Самая красивая страна". Он проводится с 2015 года, и за это время участниками стали более 100 тысяч человек, а жюри оценило около 600 тысяч снимков.В этом году в РГО поступило 23808 кадров. В самой популярной номинации — "Пейзаж" — победил пенсионер Николай Васильев, запечатлевший алтайскую гору Бельгебаш, напоминающую верблюда.Серьезных конкурентов пришлось обойти Анатолию Плечистому: его работа "Центр Вселенной" была признана лучшей под рубрикой "Макромир".Сова в ледяном плену от Елены Пахалюк выиграла в номинации "Птицы", а среди фотографий "Россия в лицах" первое место Юлии Боровиковой принесло черно-белое фото ветерана Великой Отечественной войны Ивана Мещерякова.
https://ria.ru/20220416/puteshestviya-1780864917.html
арктика
таймыр
чукотка
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810515771_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_764f00f14bffc08ea1c19cb640cf66af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, сергей шойгу, илья гуров, арктика, таймыр, чукотка, праздник, русское географическое общество, туризм, москва
Туризм, Новости - Туризм, Сергей Шойгу, Илья Гуров, Арктика, Таймыр, Чукотка, Праздник, Русское географическое общество, Туризм, Москва
18:20 18.08.2022 (обновлено: 18:21 18.08.2022)
 
В Москве открылся пятый фестиваль Русского географического общества

В Москве на фестивале РГО назвали имена победителей конкурса "Самая красивая страна"

© Фото : Мария СеливановаФестиваль РГО. Награждение победителей фотоконкурса
Фестиваль РГО. Награждение победителей фотоконкурса - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© Фото : Мария Селиванова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В столичном парке "Зарядье" 18 августа открылся фестиваль Русского географического сообщества (РГО), где объявили победителей VIII фотоконкурса "Самая красивая страна".
Мероприятие будет идти десять дней, до 28 августа, вход свободный. "Мы вас всех приглашаем. Будет невероятно интересно", — пообещал в приветственной речи президент РГО Сергей Шойгу.
В программе фестиваля – более 80 лекций ученых и путешественников, творческие встречи с фотографами и кинематографистами, мастер-классы по народному творчеству, викторины и интеллектуальные игры. Каждый день в 19.30 — кино под открытым небом.
"Фестиваль — это приглашение к путешествию: надеемся, что тут посетители увидят интересные места, а потом захотят там побывать — в Арктике, на Таймыре, Чукотке, Камчатке", — говорит первый заместитель исполнительного директора РГО Илья Гуров.
По всему парку — стенды регионов, представители которых рассказывают об их достопримечательностях. Например, уникальная инсталляция — куб с 3D-экранами, где можно увидеть подводных млекопитающих и ледовые узоры. Еще одно место для знакомства с миром океана — батискаф.
© Фото : Мария Селиванова

Фестиваль РГО. Очередь в батискаф, где можно увидеть жителей подводного мира

Фестиваль РГО. Очередь в батискаф, где можно увидеть жителей подводного мира
1 из 5

Фестиваль РГО. Очередь в батискаф, где можно увидеть жителей подводного мира

© Фото : Мария Селиванова
© Фото : Мария Селиванова

Фестиваль РГО. Специальный куб, где в 3D формате можно рассмотреть необычный лед и жителей морских глубин

Фестиваль РГО. Специальный куб, где в 3D формате можно рассмотреть необычный лед и жителей морских глубин
2 из 5

Фестиваль РГО. Специальный куб, где в 3D формате можно рассмотреть необычный лед и жителей морских глубин

© Фото : Мария Селиванова
© Фото : Мария Селиванова

Гости фестиваля РГО в фотозоне

Гости фестиваля РГО в фотозоне
3 из 5

Гости фестиваля РГО в фотозоне

© Фото : Мария Селиванова
© Фото : Мария Селиванова

Фестиваль РГО. Победитель фотоконкурса Константин Шатенев

Фестиваль РГО. Победитель фотоконкурса Константин Шатенев
4 из 5

Фестиваль РГО. Победитель фотоконкурса Константин Шатенев

© Фото : Мария Селиванова
© Фото : Мария Селиванова

Гости фестиваля РГО в фотозоне

Гости фестиваля РГО в фотозоне
5 из 5

Гости фестиваля РГО в фотозоне

© Фото : Мария Селиванова
1 из 5

Фестиваль РГО. Очередь в батискаф, где можно увидеть жителей подводного мира

© Фото : Мария Селиванова
2 из 5

Фестиваль РГО. Специальный куб, где в 3D формате можно рассмотреть необычный лед и жителей морских глубин

© Фото : Мария Селиванова
3 из 5

Гости фестиваля РГО в фотозоне

© Фото : Мария Селиванова
4 из 5

Фестиваль РГО. Победитель фотоконкурса Константин Шатенев

© Фото : Мария Селиванова
5 из 5

Гости фестиваля РГО в фотозоне

© Фото : Мария Селиванова
Важной частью первого дня фестиваля стало награждение победителей VIII фотоконкурса "Самая красивая страна". Он проводится с 2015 года, и за это время участниками стали более 100 тысяч человек, а жюри оценило около 600 тысяч снимков.
В этом году в РГО поступило 23808 кадров. В самой популярной номинации — "Пейзаж" — победил пенсионер Николай Васильев, запечатлевший алтайскую гору Бельгебаш, напоминающую верблюда.
© Фото : Николай Васильев / Предоставлено РГОНоминация "Пейзаж". Николай Васильев "Zаслон". Республика Алтай (Горный Алтай)
Номинация Пейзаж. Николай Васильев Zаслон. Республика Алтай (Горный Алтай) - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© Фото : Николай Васильев / Предоставлено РГО
Номинация "Пейзаж". Николай Васильев "Zаслон". Республика Алтай (Горный Алтай)
Серьезных конкурентов пришлось обойти Анатолию Плечистому: его работа "Центр Вселенной" была признана лучшей под рубрикой "Макромир".
Сова в ледяном плену от Елены Пахалюк выиграла в номинации "Птицы", а среди фотографий "Россия в лицах" первое место Юлии Боровиковой принесло черно-белое фото ветерана Великой Отечественной войны Ивана Мещерякова.
Работа фотографа  Валерия Субачева Дама с собачкой - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
16 апреля, 06:04Туризм
Ипатка, грязовик и большая поганка. Самые красивые фотографии птиц России
 
ТуризмНовости - ТуризмСергей ШойгуИлья ГуровАрктикаТаймырЧукоткаПраздникРусское географическое обществоТуризмМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала