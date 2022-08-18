https://ria.ru/20220818/puteshestviya-1810556732.html

В Москве открылся пятый фестиваль Русского географического общества

В Москве открылся пятый фестиваль Русского географического общества - РИА Новости, 18.08.2022

В Москве открылся пятый фестиваль Русского географического общества

В столичном парке "Зарядье" 18 августа открылся фестиваль Русского географического сообщества (РГО), где объявили победителей VIII фотоконкурса "Самая красивая... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T18:20

2022-08-18T18:20

2022-08-18T18:21

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В столичном парке "Зарядье" 18 августа открылся фестиваль Русского географического сообщества (РГО), где объявили победителей VIII фотоконкурса "Самая красивая страна".Мероприятие будет идти десять дней, до 28 августа, вход свободный. "Мы вас всех приглашаем. Будет невероятно интересно", — пообещал в приветственной речи президент РГО Сергей Шойгу.В программе фестиваля – более 80 лекций ученых и путешественников, творческие встречи с фотографами и кинематографистами, мастер-классы по народному творчеству, викторины и интеллектуальные игры. Каждый день в 19.30 — кино под открытым небом."Фестиваль — это приглашение к путешествию: надеемся, что тут посетители увидят интересные места, а потом захотят там побывать — в Арктике, на Таймыре, Чукотке, Камчатке", — говорит первый заместитель исполнительного директора РГО Илья Гуров.По всему парку — стенды регионов, представители которых рассказывают об их достопримечательностях. Например, уникальная инсталляция — куб с 3D-экранами, где можно увидеть подводных млекопитающих и ледовые узоры. Еще одно место для знакомства с миром океана — батискаф. Важной частью первого дня фестиваля стало награждение победителей VIII фотоконкурса "Самая красивая страна". Он проводится с 2015 года, и за это время участниками стали более 100 тысяч человек, а жюри оценило около 600 тысяч снимков.В этом году в РГО поступило 23808 кадров. В самой популярной номинации — "Пейзаж" — победил пенсионер Николай Васильев, запечатлевший алтайскую гору Бельгебаш, напоминающую верблюда.Серьезных конкурентов пришлось обойти Анатолию Плечистому: его работа "Центр Вселенной" была признана лучшей под рубрикой "Макромир".Сова в ледяном плену от Елены Пахалюк выиграла в номинации "Птицы", а среди фотографий "Россия в лицах" первое место Юлии Боровиковой принесло черно-белое фото ветерана Великой Отечественной войны Ивана Мещерякова.

https://ria.ru/20220416/puteshestviya-1780864917.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, сергей шойгу, илья гуров, арктика, таймыр, чукотка, праздник, русское географическое общество, туризм, москва