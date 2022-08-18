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Шойгу поздравил участников фестиваля РГО с Днем географа - РИА Новости, 18.08.2022
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Шойгу поздравил участников фестиваля РГО с Днем географа
Шойгу поздравил участников фестиваля РГО с Днем географа - РИА Новости, 18.08.2022
Шойгу поздравил участников фестиваля РГО с Днем географа
Министр обороны РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу поздравил с днем географа участников фестиваля Русского географического общества,... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T13:04
2022-08-18T13:04
владимир путин
россия
москва
русское географическое общество
зарядье
праздник
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу поздравил с днем географа участников фестиваля Русского географического общества, стартовавшего сегодня в парке "Зарядье".Кадры видеопоздравления представила пресс-служба РГО."Сегодня открывается юбилейный, пятый фестиваль Русского географического общества. День непростой, день который мы, я уверен, заслужили и заработали - День географа. Мало того, день рождения Русского географического общества. Это (праздник) для всех, кто является членами Русского географического общества, для тех, кто любит нашу страну, для тех, кто любит путешествовать, у кого каждый день присутствует желание раздвинуть горизонты и заглянуть чуть дальше, узнать чуть больше", - заявил Шойгу.Он также пригласил жителей Москвы посетить фестиваль РГО."Десять дней будет идти фестиваль, мы вас всех приглашаем. Будет невероятно интересно", - сказал Шойгу.Пятый Фестиваль Русского географического общества, открытие которого приурочено ко Дню Географа, пройдет с 18 августа по 28 августа.В программе фестиваля более 80 лекций знаменитых учёных и путешественников, творческие встречи с фотографами и кинематографистами, мастер-классы по народному творчеству, викторины и интеллектуальные игры.Мероприятия запланированы на всей территории парка "Зарядье", включая уличные и внутренние пространства, а также площадь на пересечении улиц Варварки и Москворецкой. Доступ ко всем локациям будет бесплатный.День географа 18 августа был учрежден по поручению президента России Владимира Путина в 2019 году в целях популяризации географии и повышения престижа профессии.
https://ria.ru/20220818/prazdnik-1810163753.html
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владимир путин, россия, москва, русское географическое общество, зарядье, праздник
Владимир Путин, Россия, Москва, Русское географическое общество, Зарядье, Праздник
13:04 18.08.2022
 
Шойгу поздравил участников фестиваля РГО с Днем географа

Глава РГО Шойгу поздравил участников стартовавшего в "Зарядье" фестиваля с Днем географа

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу поздравил с днем географа участников фестиваля Русского географического общества, стартовавшего сегодня в парке "Зарядье".
Кадры видеопоздравления представила пресс-служба РГО.
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01:08
День географа в России
"Сегодня открывается юбилейный, пятый фестиваль Русского географического общества. День непростой, день который мы, я уверен, заслужили и заработали - День географа. Мало того, день рождения Русского географического общества. Это (праздник) для всех, кто является членами Русского географического общества, для тех, кто любит нашу страну, для тех, кто любит путешествовать, у кого каждый день присутствует желание раздвинуть горизонты и заглянуть чуть дальше, узнать чуть больше", - заявил Шойгу.
Он также пригласил жителей Москвы посетить фестиваль РГО.
"Десять дней будет идти фестиваль, мы вас всех приглашаем. Будет невероятно интересно", - сказал Шойгу.
Пятый Фестиваль Русского географического общества, открытие которого приурочено ко Дню Географа, пройдет с 18 августа по 28 августа.
В программе фестиваля более 80 лекций знаменитых учёных и путешественников, творческие встречи с фотографами и кинематографистами, мастер-классы по народному творчеству, викторины и интеллектуальные игры.
Мероприятия запланированы на всей территории парка "Зарядье", включая уличные и внутренние пространства, а также площадь на пересечении улиц Варварки и Москворецкой. Доступ ко всем локациям будет бесплатный.
День географа 18 августа был учрежден по поручению президента России Владимира Путина в 2019 году в целях популяризации географии и повышения престижа профессии.
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Владимир ПутинРоссияМоскваРусское географическое обществоЗарядьеПраздник
 
 
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