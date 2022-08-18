https://ria.ru/20220818/geografiya-1810437932.html

Шойгу поздравил участников фестиваля РГО с Днем географа

Шойгу поздравил участников фестиваля РГО с Днем географа - РИА Новости, 18.08.2022

Шойгу поздравил участников фестиваля РГО с Днем географа

Министр обороны РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу поздравил с днем географа участников фестиваля Русского географического общества,... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T13:04

2022-08-18T13:04

2022-08-18T13:04

владимир путин

россия

москва

русское географическое общество

зарядье

праздник

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу поздравил с днем географа участников фестиваля Русского географического общества, стартовавшего сегодня в парке "Зарядье".Кадры видеопоздравления представила пресс-служба РГО."Сегодня открывается юбилейный, пятый фестиваль Русского географического общества. День непростой, день который мы, я уверен, заслужили и заработали - День географа. Мало того, день рождения Русского географического общества. Это (праздник) для всех, кто является членами Русского географического общества, для тех, кто любит нашу страну, для тех, кто любит путешествовать, у кого каждый день присутствует желание раздвинуть горизонты и заглянуть чуть дальше, узнать чуть больше", - заявил Шойгу.Он также пригласил жителей Москвы посетить фестиваль РГО."Десять дней будет идти фестиваль, мы вас всех приглашаем. Будет невероятно интересно", - сказал Шойгу.Пятый Фестиваль Русского географического общества, открытие которого приурочено ко Дню Географа, пройдет с 18 августа по 28 августа.В программе фестиваля более 80 лекций знаменитых учёных и путешественников, творческие встречи с фотографами и кинематографистами, мастер-классы по народному творчеству, викторины и интеллектуальные игры.Мероприятия запланированы на всей территории парка "Зарядье", включая уличные и внутренние пространства, а также площадь на пересечении улиц Варварки и Москворецкой. Доступ ко всем локациям будет бесплатный.День географа 18 августа был учрежден по поручению президента России Владимира Путина в 2019 году в целях популяризации географии и повышения престижа профессии.

https://ria.ru/20220818/prazdnik-1810163753.html

https://ria.ru/20220804/puteshestviya-1807171551.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, москва, русское географическое общество, зарядье, праздник