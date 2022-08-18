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ПСБ готов участвовать в программах мотивации работников ОПК - РИА Новости, 18.08.2022
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ПСБ готов участвовать в программах мотивации работников ОПК
ПСБ готов участвовать в программах мотивации работников ОПК - РИА Новости, 18.08.2022
ПСБ готов участвовать в программах мотивации работников ОПК
ПСБ готов участвовать в формировании программ мотивации, предлагая комплекс финансовых инструментов, позволяющих работодателям существенно расширить соцпакет... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T15:14
2022-08-18T15:14
россия
псб (банк псб)
промсвязьбанк
форум "армия-2022"
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Москва, 18 авг – РИА Новости. ПСБ готов участвовать в формировании программ мотивации, предлагая комплекс финансовых инструментов, позволяющих работодателям существенно расширить соцпакет сотрудников ОПК, заявил зампредседателя ПСБ Константин Басманов на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022"."Привлечение и сохранение высококвалифицированных кадров - одна из актуальных задач отечественного оборонно-промышленного комплекса, и ПСБ как опорный банк ОПК готов участвовать в формировании отраслевых программ мотивации, предлагая комплекс финансовых инструментов, позволяющих работодателям существенно расширить социальный пакет и финансовые гарантии для своих сотрудников. ОПК - одна из отраслей, где работодатели заинтересованы строить жилье для сотрудников, особенно это актуально для небольших городов, где предприятия ОПК являются градообразующими. Здесь существует высокая конкуренция за молодые и талантливые кадры, и льготное жилье может стать дополнительным стимулом для молодежи не уезжать в мегаполисы, а работать в родном городе. Для предприятий оборонного комплекса ПСБ стал не только надежным партнером по сопровождению контрактов ГОЗ, но и взял на себя функцию инвестора жилищных проектов, а для сотрудников предприятий в банке действуют специальные льготные ипотечные программы", - сказал он.Также в рамках форума ПСБ презентовал возможности зарплатного проекта "Твой плюс", который разработан с учетом потребностей сотрудников предприятий ОПК и участников гособоронзаказа. Тариф позволяет получать ипотечные и потребительские кредиты по упрощенной процедуре и на специальных условиях. В ПСБ разработаны варианты дополнительной финподдержки работников, включающие в том числе возможность оформления ипотечных кредитов без первоначального взноса или субсидирование части суммы ежемесячного ипотечного платежа за счет работодателя.В ПСБ также внедрены программы, помогающие работодателям повысить уровень финансовых знаний своих сотрудников, что, в конечном итоге, способствует повышению их благосостояния и финансовой стабильности. В рамках обучающих программ, разработанных ПСБ для сотрудников предприятий ОПК, представители банка рассказывают об основах финансового планирования и расчета кредитной нагрузки, защиты финансовой информации от мошенников, основных принципах инвестирования.
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россия, псб (банк псб), промсвязьбанк, форум "армия-2022"
Россия, ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк, Форум "Армия-2022"
15:14 18.08.2022
 

ПСБ готов участвовать в программах мотивации работников ОПК

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗдание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Москва, 18 авг – РИА Новости. ПСБ готов участвовать в формировании программ мотивации, предлагая комплекс финансовых инструментов, позволяющих работодателям существенно расширить соцпакет сотрудников ОПК, заявил зампредседателя ПСБ Константин Басманов на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022".
"Привлечение и сохранение высококвалифицированных кадров - одна из актуальных задач отечественного оборонно-промышленного комплекса, и ПСБ как опорный банк ОПК готов участвовать в формировании отраслевых программ мотивации, предлагая комплекс финансовых инструментов, позволяющих работодателям существенно расширить социальный пакет и финансовые гарантии для своих сотрудников. ОПК - одна из отраслей, где работодатели заинтересованы строить жилье для сотрудников, особенно это актуально для небольших городов, где предприятия ОПК являются градообразующими. Здесь существует высокая конкуренция за молодые и талантливые кадры, и льготное жилье может стать дополнительным стимулом для молодежи не уезжать в мегаполисы, а работать в родном городе. Для предприятий оборонного комплекса ПСБ стал не только надежным партнером по сопровождению контрактов ГОЗ, но и взял на себя функцию инвестора жилищных проектов, а для сотрудников предприятий в банке действуют специальные льготные ипотечные программы", - сказал он.
ПСБ
14:11
ПСБ предоставил военнослужащим сервис дистанционного оформления ипотеки
Также в рамках форума ПСБ презентовал возможности зарплатного проекта "Твой плюс", который разработан с учетом потребностей сотрудников предприятий ОПК и участников гособоронзаказа. Тариф позволяет получать ипотечные и потребительские кредиты по упрощенной процедуре и на специальных условиях. В ПСБ разработаны варианты дополнительной финподдержки работников, включающие в том числе возможность оформления ипотечных кредитов без первоначального взноса или субсидирование части суммы ежемесячного ипотечного платежа за счет работодателя.
В ПСБ также внедрены программы, помогающие работодателям повысить уровень финансовых знаний своих сотрудников, что, в конечном итоге, способствует повышению их благосостояния и финансовой стабильности. В рамках обучающих программ, разработанных ПСБ для сотрудников предприятий ОПК, представители банка рассказывают об основах финансового планирования и расчета кредитной нагрузки, защиты финансовой информации от мошенников, основных принципах инвестирования.
 
РоссияПСБ (Банк ПСБ)ПромсвязьбанкФорум "Армия-2022"
 
 
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