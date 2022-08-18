https://ria.ru/20220818/psb-1810456196.html

ПСБ предоставил военнослужащим сервис дистанционного оформления ипотеки

ПСБ предоставил военнослужащим сервис дистанционного оформления ипотеки - РИА Новости, 18.08.2022

ПСБ предоставил военнослужащим сервис дистанционного оформления ипотеки

ПСБ представил на форуме "Армия-2022" новый цифровой сервис по военной ипотеке, который позволяет оформить сделку полностью дистанционно с помощью мобильного... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T14:11

2022-08-18T14:11

2022-08-18T14:11

новости компаний - экономика

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форум "армия-2022"

псб (банк псб)

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. ПСБ представил на форуме "Армия-2022" новый цифровой сервис по военной ипотеке, который позволяет оформить сделку полностью дистанционно с помощью мобильного телефона, сообщает банк.Сервис доступен для участников накопительно-ипотечной системы (НИС), являющихся клиентами ПСБ. Выбрав одну из программ военной ипотеки на сайте банка, клиенты могут со смартфона подать онлайн-заявку на кредит и получить решение в течении 5 минут. Вся процедура - от подачи заявки до регистрации договора долевого участия в Росреестре и полного расчета по сделке – проходит в цифровом формате и не требует посещения офиса банка. Обмен документами осуществляется через защищенные каналы связи.По словам старшего вице-президента, руководителя блока розничного бизнеса ПСБ Мигеля Маркарянца, ПСБ как опорный банк оборонно-промышленного комплекса и лидер военной ипотеки формирует новый стандарт обслуживания на этом рынке, повышающий доступность жилищного кредитования для военнослужащих."Благодаря совместной работе с нашими партнерами - ФГКУ "Росвоенипотека" и крупнейшими застройщиками, мы успешно протестировали и внедрили цифровые сервисы, позволяющие оформить военную ипотеку и приобрести жилье полностью в режиме онлайн. Сегодня военный может купить новостройку в любом регионе, быстро и безопасно оформив сделку онлайн, без необходимости покидать место несения службы", - приводятся в сообщении его слова.

https://ria.ru/20220817/psb-1810236337.html

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Артем Смирнов

новости компаний - экономика, россия, форум "армия-2022", псб (банк псб)