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ПСБ предоставил военнослужащим сервис дистанционного оформления ипотеки - РИА Новости, 18.08.2022
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ПСБ предоставил военнослужащим сервис дистанционного оформления ипотеки
ПСБ предоставил военнослужащим сервис дистанционного оформления ипотеки - РИА Новости, 18.08.2022
ПСБ предоставил военнослужащим сервис дистанционного оформления ипотеки
ПСБ представил на форуме "Армия-2022" новый цифровой сервис по военной ипотеке, который позволяет оформить сделку полностью дистанционно с помощью мобильного... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T14:11
2022-08-18T14:11
новости компаний - экономика
россия
форум "армия-2022"
псб (банк псб)
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. ПСБ представил на форуме "Армия-2022" новый цифровой сервис по военной ипотеке, который позволяет оформить сделку полностью дистанционно с помощью мобильного телефона, сообщает банк.Сервис доступен для участников накопительно-ипотечной системы (НИС), являющихся клиентами ПСБ. Выбрав одну из программ военной ипотеки на сайте банка, клиенты могут со смартфона подать онлайн-заявку на кредит и получить решение в течении 5 минут. Вся процедура - от подачи заявки до регистрации договора долевого участия в Росреестре и полного расчета по сделке – проходит в цифровом формате и не требует посещения офиса банка. Обмен документами осуществляется через защищенные каналы связи.По словам старшего вице-президента, руководителя блока розничного бизнеса ПСБ Мигеля Маркарянца, ПСБ как опорный банк оборонно-промышленного комплекса и лидер военной ипотеки формирует новый стандарт обслуживания на этом рынке, повышающий доступность жилищного кредитования для военнослужащих."Благодаря совместной работе с нашими партнерами - ФГКУ "Росвоенипотека" и крупнейшими застройщиками, мы успешно протестировали и внедрили цифровые сервисы, позволяющие оформить военную ипотеку и приобрести жилье полностью в режиме онлайн. Сегодня военный может купить новостройку в любом регионе, быстро и безопасно оформив сделку онлайн, без необходимости покидать место несения службы", - приводятся в сообщении его слова.
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новости компаний - экономика, россия, форум "армия-2022", псб (банк псб)
Новости компаний - Экономика, Россия, Форум "Армия-2022", ПСБ (Банк ПСБ)
14:11 18.08.2022
 

ПСБ предоставил военнослужащим сервис дистанционного оформления ипотеки

© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ
© Предоставлено ПСБ
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. ПСБ представил на форуме "Армия-2022" новый цифровой сервис по военной ипотеке, который позволяет оформить сделку полностью дистанционно с помощью мобильного телефона, сообщает банк.
Сервис доступен для участников накопительно-ипотечной системы (НИС), являющихся клиентами ПСБ. Выбрав одну из программ военной ипотеки на сайте банка, клиенты могут со смартфона подать онлайн-заявку на кредит и получить решение в течении 5 минут. Вся процедура - от подачи заявки до регистрации договора долевого участия в Росреестре и полного расчета по сделке – проходит в цифровом формате и не требует посещения офиса банка. Обмен документами осуществляется через защищенные каналы связи.
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
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ПСБ: надо стимулировать совместную работу ОПК и МСП по импортозамещению
По словам старшего вице-президента, руководителя блока розничного бизнеса ПСБ Мигеля Маркарянца, ПСБ как опорный банк оборонно-промышленного комплекса и лидер военной ипотеки формирует новый стандарт обслуживания на этом рынке, повышающий доступность жилищного кредитования для военнослужащих.
"Благодаря совместной работе с нашими партнерами - ФГКУ "Росвоенипотека" и крупнейшими застройщиками, мы успешно протестировали и внедрили цифровые сервисы, позволяющие оформить военную ипотеку и приобрести жилье полностью в режиме онлайн. Сегодня военный может купить новостройку в любом регионе, быстро и безопасно оформив сделку онлайн, без необходимости покидать место несения службы", - приводятся в сообщении его слова.
 
Новости компаний - ЭкономикаРоссияФорум "Армия-2022"ПСБ (Банк ПСБ)
 
 
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