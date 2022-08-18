https://ria.ru/20220818/proverki-1810481981.html

В Рязанской области пройдут дополнительные проверки из-за пожаров

В Рязанской области пройдут дополнительные проверки из-за пожаров - РИА Новости, 18.08.2022

В Рязанской области пройдут дополнительные проверки из-за пожаров

Дополнительные проверки лесных хозяйств и законодательства по поручению Генпрокуратуры России пройдут в Рязанской области из-за пожаров, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T15:29

2022-08-18T15:29

2022-08-18T15:29

рязанская область

происшествия

генеральная прокуратура рф

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Дополнительные проверки лесных хозяйств и законодательства по поручению Генпрокуратуры России пройдут в Рязанской области из-за пожаров, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Рослесхоз ранее заявил, что органы лесного хозяйства Рязанской области скрывали реальные площади лесных пожаров, что не позволило вовремя нарастить федеральные силы."В связи с обострением пожароопасной ситуации в лесах Рязанской области Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой по поручению Генеральной прокуратуры РФ принимаются дополнительные меры по проверке исполнения законодательства уполномоченными органами лесного хозяйства, в чьи обязанности входит, в том числе, охрана лесного фонда от пожаров", - говорится в сообщении.Уточняется, что прокурорами будет дана оценка причинам возгораний, достаточности мероприятий по профилактике и мониторингу лесных пожаров, достоверности сведений об их площади, обеспеченности пожарных формирований необходимыми техникой и оборудованием, своевременности привлечения сил и средств тушения огня.В среду временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков информировал, что в регионе действует пять очагов природных пожаров, в Спасском и Клепиковском районах введен режим ЧС. Утром в четверг он сообщил, что сохраняется три очага общей площадью 181 гектар. В Рязани - смог и запах гари, такие же явления второй день в Москве.В четверг глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Рязанскую область для координации тушения крупных очагов лесных пожаров.

https://ria.ru/20220818/pozhary-1810472045.html

рязанская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

рязанская область, происшествия, генеральная прокуратура рф, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)