В Рязанской области пройдут дополнительные проверки из-за пожаров
Генпрокуратура инициировала дополнительные проверки из-за пожаров в Рязанской области
Тушение природных пожаров в Рязанской области
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Дополнительные проверки лесных хозяйств и законодательства по поручению Генпрокуратуры России пройдут в Рязанской области из-за пожаров, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Рослесхоз ранее заявил, что органы лесного хозяйства Рязанской области скрывали реальные площади лесных пожаров, что не позволило вовремя нарастить федеральные силы.
"В связи с обострением пожароопасной ситуации в лесах Рязанской области Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой по поручению Генеральной прокуратуры РФ принимаются дополнительные меры по проверке исполнения законодательства уполномоченными органами лесного хозяйства, в чьи обязанности входит, в том числе, охрана лесного фонда от пожаров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что прокурорами будет дана оценка причинам возгораний, достаточности мероприятий по профилактике и мониторингу лесных пожаров, достоверности сведений об их площади, обеспеченности пожарных формирований необходимыми техникой и оборудованием, своевременности привлечения сил и средств тушения огня.
В среду временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков информировал, что в регионе действует пять очагов природных пожаров, в Спасском и Клепиковском районах введен режим ЧС. Утром в четверг он сообщил, что сохраняется три очага общей площадью 181 гектар. В Рязани - смог и запах гари, такие же явления второй день в Москве.
В четверг глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Рязанскую область для координации тушения крупных очагов лесных пожаров.