https://ria.ru/20220818/prosrochka-1810347111.html

Российские магазины начнут продавать просрочку, пишет СМИ

Российские магазины начнут продавать просрочку, пишет СМИ - РИА Новости, 18.08.2022

Российские магазины начнут продавать просрочку, пишет СМИ

Российские магазины намерены продавать просроченные продукты: ритейл-компания "Магнит" планирует сократить объем пищевых отходов, отправляемых на мусорные... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T03:13

2022-08-18T03:13

2022-08-18T03:14

экономика

общество

магнит (компания-ритейлер)

россия

продукты

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российские магазины намерены продавать просроченные продукты: ритейл-компания "Магнит" планирует сократить объем пищевых отходов, отправляемых на мусорные полигоны, в том числе с помощью продажи просроченных продуктов производителям кормов и удобрений, пишет газета "Известия" со ссылкой на документы компании по управлению устойчивым развитием.Отмечается, что сейчас ритейлер находится в поиске интересантов и прорабатывает механизм работы инициативы, а после пробы проекта примет решение о возможном его развитии. Описанный подход к проблеме позволит компании сократить расходы, добавляет газета со ссылкой на документы "Магнита"."Компания намерена протестировать реализацию продуктов питания, пришедших в негодность — они испорчены или их срок годности истек, тем компаниям, которые производят корма и удобрения. Пилот проведут в рамках действующего законодательства. Мы планируем определить товары, которые утратили потребительские свойства, но представляют ценность для специализированных переработчиков," — уточняет газета со ссылкой на "Магнит".

https://ria.ru/20220815/godnost-1809554653.html

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экономика, общество, магнит (компания-ритейлер), россия, продукты