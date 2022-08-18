Рейтинг@Mail.ru
Российские магазины начнут продавать просрочку, пишет СМИ - РИА Новости, 18.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220818/prosrochka-1810347111.html
Российские магазины начнут продавать просрочку, пишет СМИ
Российские магазины начнут продавать просрочку, пишет СМИ - РИА Новости, 18.08.2022
Российские магазины начнут продавать просрочку, пишет СМИ
Российские магазины намерены продавать просроченные продукты: ритейл-компания "Магнит" планирует сократить объем пищевых отходов, отправляемых на мусорные... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T03:13
2022-08-18T03:14
экономика
общество
магнит (компания-ритейлер)
россия
продукты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151140/07/1511400769_0:4:3872:2182_1920x0_80_0_0_645ca3aeb3113c7979b88232654816c9.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российские магазины намерены продавать просроченные продукты: ритейл-компания "Магнит" планирует сократить объем пищевых отходов, отправляемых на мусорные полигоны, в том числе с помощью продажи просроченных продуктов производителям кормов и удобрений, пишет газета "Известия" со ссылкой на документы компании по управлению устойчивым развитием.Отмечается, что сейчас ритейлер находится в поиске интересантов и прорабатывает механизм работы инициативы, а после пробы проекта примет решение о возможном его развитии. Описанный подход к проблеме позволит компании сократить расходы, добавляет газета со ссылкой на документы "Магнита"."Компания намерена протестировать реализацию продуктов питания, пришедших в негодность — они испорчены или их срок годности истек, тем компаниям, которые производят корма и удобрения. Пилот проведут в рамках действующего законодательства. Мы планируем определить товары, которые утратили потребительские свойства, но представляют ценность для специализированных переработчиков," — уточняет газета со ссылкой на "Магнит".
https://ria.ru/20220815/godnost-1809554653.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151140/07/1511400769_186:0:3642:2592_1920x0_80_0_0_2f54871467c64fd82abf59d1ba15cfa2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, общество, магнит (компания-ритейлер), россия, продукты
Экономика, Общество, Магнит (компания-ритейлер), Россия, Продукты
03:13 18.08.2022 (обновлено: 03:14 18.08.2022)
 
Российские магазины начнут продавать просрочку, пишет СМИ

"Известия": российские магазины начнут продавать просроченные продукты

© Depositphotos / cookiecutterКасса в супермаркете
Касса в супермаркете - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© Depositphotos / cookiecutter
Касса в супермаркете. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российские магазины намерены продавать просроченные продукты: ритейл-компания "Магнит" планирует сократить объем пищевых отходов, отправляемых на мусорные полигоны, в том числе с помощью продажи просроченных продуктов производителям кормов и удобрений, пишет газета "Известия" со ссылкой на документы компании по управлению устойчивым развитием.
"Ритейл начнет продавать просрочку. Один из крупнейших ритейлеров страны — компания "Магнит" (почти 27 тысяч магазинов) — решил сократить объем пищевых отходов, которые отправляются на полигоны. Цель торговой сети — снизить вдвое объем подобного мусора к 2025 году. Для этого компания намерена оптимизировать свои закупки у поставщиков, передавать продукты на переработку, а также продавать просроченные продукты контрагентам", — говорится в материале газеты.
Отмечается, что сейчас ритейлер находится в поиске интересантов и прорабатывает механизм работы инициативы, а после пробы проекта примет решение о возможном его развитии. Описанный подход к проблеме позволит компании сократить расходы, добавляет газета со ссылкой на документы "Магнита".
"Компания намерена протестировать реализацию продуктов питания, пришедших в негодность — они испорчены или их срок годности истек, тем компаниям, которые производят корма и удобрения. Пилот проведут в рамках действующего законодательства. Мы планируем определить товары, которые утратили потребительские свойства, но представляют ценность для специализированных переработчиков," — уточняет газета со ссылкой на "Магнит".
Холодильник - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 03:15
Раскрыт неожиданный способ продлить срок хранения продуктов
 
ЭкономикаОбществоМагнит (компания-ритейлер)РоссияПродукты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала