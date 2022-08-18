Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заявил о прорыве в создании Союзного государства - РИА Новости, 18.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
https://ria.ru/20220818/proryv-1810364497.html
Лукашенко заявил о прорыве в создании Союзного государства
Лукашенко заявил о прорыве в создании Союзного государства - РИА Новости, 18.08.2022
Лукашенко заявил о прорыве в создании Союзного государства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении госсекретарю Союзного государства Дмитрию Мезенцеву по случаю его дня рождения заявил, что совершен... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T09:10
2022-08-18T09:12
союзное государство
в мире
россия
белоруссия
александр лукашенко
дмитрий мезенцев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783334011_0:0:2982:1677_1920x0_80_0_0_0b1e84fe25f8dbc5baf2fcb6a92ea696.jpg
МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении госсекретарю Союзного государства Дмитрию Мезенцеву по случаю его дня рождения заявил, что совершен прорыв в деле строительства белорусско-российского союза, а интеграционное сотрудничество наполнилось новым содержанием."В немалой степени благодаря вашему личному вкладу в процесс углубления белорусско-российских отношений мы совершили бесспорный прорыв в деле строительства Союзного государства, наполнили новым содержанием интеграционное сотрудничество", - процитировали поздравление в пресс-службе главы белорусского государства.Лукашенко выразил убежденность, что активная деятельность и высокая работоспособность Мезенцева "будут и далее направлены на расширение двусторонних контактов и оказание содействия в реализации взаимовыгодных проектов".В ноябре 2021 года в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Около 40% запланированных мероприятий в рамках этих программ уже выполнены.
https://ria.ru/20220817/mezentsev-1810181079.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783334011_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3480e30662b723cf46e928eae54f4f3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, белоруссия, александр лукашенко, дмитрий мезенцев
Союзное государство, В мире, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Дмитрий Мезенцев
09:10 18.08.2022 (обновлено: 09:12 18.08.2022)
 
Лукашенко заявил о прорыве в создании Союзного государства

Президент Белоруссии Лукашенко заявил о прорыве в строительстве Союзного государства

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении госсекретарю Союзного государства Дмитрию Мезенцеву по случаю его дня рождения заявил, что совершен прорыв в деле строительства белорусско-российского союза, а интеграционное сотрудничество наполнилось новым содержанием.
"В немалой степени благодаря вашему личному вкладу в процесс углубления белорусско-российских отношений мы совершили бесспорный прорыв в деле строительства Союзного государства, наполнили новым содержанием интеграционное сотрудничество", - процитировали поздравление в пресс-службе главы белорусского государства.
Лукашенко выразил убежденность, что активная деятельность и высокая работоспособность Мезенцева "будут и далее направлены на расширение двусторонних контактов и оказание содействия в реализации взаимовыгодных проектов".
В ноябре 2021 года в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Около 40% запланированных мероприятий в рамках этих программ уже выполнены.
Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 12:14Союзное государство
Дмитрий Мезенцев принял участие в работе форума "Армия-2022"
 
Союзное государствоВ миреРоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоДмитрий Мезенцев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала