https://ria.ru/20220818/proryv-1810364497.html

Лукашенко заявил о прорыве в создании Союзного государства

Лукашенко заявил о прорыве в создании Союзного государства - РИА Новости, 18.08.2022

Лукашенко заявил о прорыве в создании Союзного государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении госсекретарю Союзного государства Дмитрию Мезенцеву по случаю его дня рождения заявил, что совершен... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T09:10

2022-08-18T09:10

2022-08-18T09:12

союзное государство

в мире

россия

белоруссия

александр лукашенко

дмитрий мезенцев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783334011_0:0:2982:1677_1920x0_80_0_0_0b1e84fe25f8dbc5baf2fcb6a92ea696.jpg

МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении госсекретарю Союзного государства Дмитрию Мезенцеву по случаю его дня рождения заявил, что совершен прорыв в деле строительства белорусско-российского союза, а интеграционное сотрудничество наполнилось новым содержанием."В немалой степени благодаря вашему личному вкладу в процесс углубления белорусско-российских отношений мы совершили бесспорный прорыв в деле строительства Союзного государства, наполнили новым содержанием интеграционное сотрудничество", - процитировали поздравление в пресс-службе главы белорусского государства.Лукашенко выразил убежденность, что активная деятельность и высокая работоспособность Мезенцева "будут и далее направлены на расширение двусторонних контактов и оказание содействия в реализации взаимовыгодных проектов".В ноябре 2021 года в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Около 40% запланированных мероприятий в рамках этих программ уже выполнены.

https://ria.ru/20220817/mezentsev-1810181079.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, белоруссия, александр лукашенко, дмитрий мезенцев