09:10 18.08.2022 (обновлено: 09:12 18.08.2022)
Лукашенко заявил о прорыве в создании Союзного государства
Президент Белоруссии Лукашенко заявил о прорыве в строительстве Союзного государства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении госсекретарю Союзного государства Дмитрию Мезенцеву по случаю его дня рождения заявил, что совершен прорыв в деле строительства белорусско-российского союза, а интеграционное сотрудничество наполнилось новым содержанием.
"В немалой степени благодаря вашему личному вкладу в процесс углубления белорусско-российских отношений мы совершили бесспорный прорыв в деле строительства Союзного государства, наполнили новым содержанием интеграционное сотрудничество", - процитировали поздравление в пресс-службе главы белорусского государства.
Лукашенко выразил убежденность, что активная деятельность и высокая работоспособность Мезенцева "будут и далее направлены на расширение двусторонних контактов и оказание содействия в реализации взаимовыгодных проектов".
В ноябре 2021 года в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Около 40% запланированных мероприятий в рамках этих программ уже выполнены.