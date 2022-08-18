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В Калининградской области завели дело из-за интимных отношений в детдоме

В Калининградской области завели дело из-за интимных отношений в детдоме - РИА Новости, 18.08.2022

В Калининградской области завели дело из-за интимных отношений в детдоме

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту халатности руководства одного из детских домов в Калининградской области, где воспитанники вступали в... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T00:15

2022-08-18T00:15

2022-08-18T04:09

происшествия

калининградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту халатности руководства одного из детских домов в Калининградской области, где воспитанники вступали в сексуальные отношения, сообщает СУСК РФ по региону."Следственными органами… по факту халатности руководства одного из центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, возбуждено уголовное дело о халатности", - говорится в сообщении.По версии следствия, в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами администрации детского социального учреждения с 2019 года между несовершеннолетними воспитанниками "происходили половые сношения и действия сексуального характера", что повлекло "существенное нарушение прав" подопечных центра.В настоящее время в рамках расследования проведен осмотр места происшествия, изъята необходимая документация, допрашиваются свидетели. Также назначены судебно-медицинские экспертизы.Как отмечает СУСК по Калининградской области, следственные действия направлены на установление "всех без исключения обстоятельств преступления и лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых". Ход расследования контролируется лично руководителем регионального следственного ведомства Дмитрием Бочаровым.Ранее областное следственное управление сообщало о проведении доследственной проверки по факту возможного бездействия руководства детдома, которое, по данным некоторых СМИ, не реагировало на случаи сексуального насилия среди воспитанников, хотя знало о них.

калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, калининградская область