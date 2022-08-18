https://ria.ru/20220818/prognoz-1810617683.html
Минпромторг опубликовал прогноз по уровню продаж автомобилей к 2035 году
Минпромторг опубликовал прогноз по уровню продаж автомобилей к 2035 году - РИА Новости, 18.08.2022
Минпромторг опубликовал прогноз по уровню продаж автомобилей к 2035 году
Продажи автомобилей в РФ по базовому прогнозу Минпромторга составят в 2022 году 800 тысяч штук, в 2026 году - 1,6–1,7 миллионов, в 2035 году - 1,9 миллионов,... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T23:09
2022-08-18T23:09
2022-08-18T23:09
экономика
авто
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Продажи автомобилей в РФ по базовому прогнозу Минпромторга составят в 2022 году 800 тысяч штук, в 2026 году - 1,6–1,7 миллионов, в 2035 году - 1,9 миллионов, это следует из проекта стратегии автопрома, опубликованного на regulation.gov.ru.Документ был разработан Минпромторгом совместно с отраслевым институтом НАМИ. Стратегия предполагает три сценария динамики автомобильного рынка до 2035 года: базовый, оптимистичный и пессимистичный."В базовом сценарии рынок оценивается в 0,8 млн автомобилей в 2022 году, а затем постепенно восстанавливается к 2026 году на уровень 1,6–1,7 млн автомобилей… Начиная с 2027 года рынок постепенно растет на 1% в год и в 2035 году выходит на уровень 1,9 млн автомобилей", - отмечается в документе.Согласно пессимистичному сценарию, к 2035 году рынок достигнет 1,3 миллиона автомобилей. Такое развитие событий предполагает стагнацию российского валового внутреннего продукта и низкий уровень покупательского спроса.В оптимистичном сценарии рынок до 2025 года соответствует базовому сценарию, далее предполагается постепенный рост до 2,8–3 миллионов автомобилей к 2030–2032 году."Для определения целевых показателей реализации стратегии базовый сценарий развития выбран как наиболее реалистичный", - уточняется в документе.
https://ria.ru/20220714/avtovaz-1802322222.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
Экономика, Авто, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"
Минпромторг опубликовал прогноз по уровню продаж автомобилей к 2035 году
Минпромторг прогнозирует продажи автомобилей на уровне 1,9 миллиона штук к 2035 году
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости.
Продажи автомобилей в РФ по базовому прогнозу Минпромторга составят в 2022 году 800 тысяч штук, в 2026 году - 1,6–1,7 миллионов, в 2035 году - 1,9 миллионов, это следует из проекта стратегии автопрома, опубликованного
на regulation.gov.ru.
Документ был разработан Минпромторгом
совместно с отраслевым институтом НАМИ
. Стратегия предполагает три сценария динамики автомобильного рынка до 2035 года: базовый, оптимистичный и пессимистичный.
"В базовом сценарии рынок оценивается в 0,8 млн автомобилей в 2022 году, а затем постепенно восстанавливается к 2026 году на уровень 1,6–1,7 млн автомобилей… Начиная с 2027 года рынок постепенно растет на 1% в год и в 2035 году выходит на уровень 1,9 млн автомобилей", - отмечается в документе.
Согласно пессимистичному сценарию, к 2035 году рынок достигнет 1,3 миллиона автомобилей. Такое развитие событий предполагает стагнацию российского валового внутреннего продукта и низкий уровень покупательского спроса.
В оптимистичном сценарии рынок до 2025 года соответствует базовому сценарию, далее предполагается постепенный рост до 2,8–3 миллионов автомобилей к 2030–2032 году.
"Для определения целевых показателей реализации стратегии базовый сценарий развития выбран как наиболее реалистичный", - уточняется в документе.