https://ria.ru/20220818/prognoz-1810617683.html

Минпромторг опубликовал прогноз по уровню продаж автомобилей к 2035 году

Минпромторг опубликовал прогноз по уровню продаж автомобилей к 2035 году - РИА Новости, 18.08.2022

Минпромторг опубликовал прогноз по уровню продаж автомобилей к 2035 году

Продажи автомобилей в РФ по базовому прогнозу Минпромторга составят в 2022 году 800 тысяч штук, в 2026 году - 1,6–1,7 миллионов, в 2035 году - 1,9 миллионов,... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T23:09

2022-08-18T23:09

2022-08-18T23:09

экономика

авто

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Продажи автомобилей в РФ по базовому прогнозу Минпромторга составят в 2022 году 800 тысяч штук, в 2026 году - 1,6–1,7 миллионов, в 2035 году - 1,9 миллионов, это следует из проекта стратегии автопрома, опубликованного на regulation.gov.ru.Документ был разработан Минпромторгом совместно с отраслевым институтом НАМИ. Стратегия предполагает три сценария динамики автомобильного рынка до 2035 года: базовый, оптимистичный и пессимистичный."В базовом сценарии рынок оценивается в 0,8 млн автомобилей в 2022 году, а затем постепенно восстанавливается к 2026 году на уровень 1,6–1,7 млн автомобилей… Начиная с 2027 года рынок постепенно растет на 1% в год и в 2035 году выходит на уровень 1,9 млн автомобилей", - отмечается в документе.Согласно пессимистичному сценарию, к 2035 году рынок достигнет 1,3 миллиона автомобилей. Такое развитие событий предполагает стагнацию российского валового внутреннего продукта и низкий уровень покупательского спроса.В оптимистичном сценарии рынок до 2025 года соответствует базовому сценарию, далее предполагается постепенный рост до 2,8–3 миллионов автомобилей к 2030–2032 году."Для определения целевых показателей реализации стратегии базовый сценарий развития выбран как наиболее реалистичный", - уточняется в документе.

https://ria.ru/20220714/avtovaz-1802322222.html

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2022

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

экономика, авто, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"