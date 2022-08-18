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Фонд "ЭРА" и партнеры реализуют три инновационных проекта в оборонной сфере - РИА Новости, 18.08.2022
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Фонд "ЭРА" и партнеры реализуют три инновационных проекта в оборонной сфере
Фонд "ЭРА" и партнеры реализуют три инновационных проекта в оборонной сфере - РИА Новости, 18.08.2022
Фонд "ЭРА" и партнеры реализуют три инновационных проекта в оборонной сфере
Соглашения между Фондом "ЭРА", входящим в состав Группы ПСБ, и компаниями "Микран", "Русские вездеходы Пластун", "Полигонатор" были подписаны в рамках... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T13:50
2022-08-18T13:50
россия
промсвязьбанк
псб (банк псб)
форум "армия-2022"
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Соглашения между Фондом "ЭРА", входящим в состав Группы ПСБ, и компаниями "Микран", "Русские вездеходы Пластун", "Полигонатор" были подписаны в рамках Международного форума "Армия-2022" в четверг, сообщает пресс-служба банка.Сотрудничество будет направлено на реализацию стратегии ускоренного импортозамещения в интересах Минобороны России.В рамках соглашения Фонд "ЭРА" окажет НПФ "Микран" поддержку по разработке и производству быстроразвертываемых систем наземной радиосвязи, предназначенных для высокоскоростной передачи данных.Совместно с компанией "Русские вездеходы Пластун" планируется реализация проекта по производству универсальных транспортных платформ — всесезонных вездеходов-амфибий на гусеничном ходу. Эта техника может использоваться как в гражданских, так и в военных целях, а также способна передвигаться по асфальтовому покрытию.Сотрудничество Фонда "ЭРА" и компании "Полигонатор" предполагает совместное развитие производства обучающих программно-аппаратных комплексов - тренажеров виртуальной реальности, предназначенных для отработки практических навыков эксплуатации и ремонта технического оборудования военного и гражданского назначения.Все проекты основаны полностью на российских разработках - как в части программного обеспечения, так и в части технической составляющей."Фонд "ЭРА" предлагает комплексные инструменты поддержки для компаний, обладающих высоким техническим потенциалом. Мы заинтересованы в инновационных проектах, которые направлены на внедрение передовых технологий, в том числе в оборонной сфере. Совместно со структурами Минобороны России Фонд готов оказывать всестороннюю помощь - как финансовую, так и нефинансовую - по всем направлениям реализации передовых инициатив", - прокомментировал вице-президент, директор департамента развития небанковских сервисов ПСБ Алексей Назаров.По словам начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Александра Осадчука, работа Фонда позволила существенно расширить линейку проектов, реализуемых на базе военного инновационного Технополиса "ЭРА". Сегодня даже у небольших компаний с высокой технической компетенцией появилась возможность запустить собственный проект, направленный на укрепление обороноспособности страны и обеспечение ее безопасности, отметин он.Фонд "Эра" оказывает финансовую и нефинансовую поддержку проектам, направленным на развитие инновационных производств двойного назначения. Одно из главных условий по сотрудничеству с Фондом – наличие статуса резидента Технополиса "Эра".
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96
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россия, промсвязьбанк, псб (банк псб), форум "армия-2022"
Россия, Промсвязьбанк, ПСБ (Банк ПСБ), Форум "Армия-2022"
13:50 18.08.2022
 

Фонд "ЭРА" и партнеры реализуют три инновационных проекта в оборонной сфере

© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ
© Предоставлено ПСБ
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Соглашения между Фондом "ЭРА", входящим в состав Группы ПСБ, и компаниями "Микран", "Русские вездеходы Пластун", "Полигонатор" были подписаны в рамках Международного форума "Армия-2022" в четверг, сообщает пресс-служба банка.
Сотрудничество будет направлено на реализацию стратегии ускоренного импортозамещения в интересах Минобороны России.
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В рамках соглашения Фонд "ЭРА" окажет НПФ "Микран" поддержку по разработке и производству быстроразвертываемых систем наземной радиосвязи, предназначенных для высокоскоростной передачи данных.
Совместно с компанией "Русские вездеходы Пластун" планируется реализация проекта по производству универсальных транспортных платформ — всесезонных вездеходов-амфибий на гусеничном ходу. Эта техника может использоваться как в гражданских, так и в военных целях, а также способна передвигаться по асфальтовому покрытию.
Сотрудничество Фонда "ЭРА" и компании "Полигонатор" предполагает совместное развитие производства обучающих программно-аппаратных комплексов - тренажеров виртуальной реальности, предназначенных для отработки практических навыков эксплуатации и ремонта технического оборудования военного и гражданского назначения.
Все проекты основаны полностью на российских разработках - как в части программного обеспечения, так и в части технической составляющей.
"Фонд "ЭРА" предлагает комплексные инструменты поддержки для компаний, обладающих высоким техническим потенциалом. Мы заинтересованы в инновационных проектах, которые направлены на внедрение передовых технологий, в том числе в оборонной сфере. Совместно со структурами Минобороны России Фонд готов оказывать всестороннюю помощь - как финансовую, так и нефинансовую - по всем направлениям реализации передовых инициатив", - прокомментировал вице-президент, директор департамента развития небанковских сервисов ПСБ Алексей Назаров.
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По словам начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Александра Осадчука, работа Фонда позволила существенно расширить линейку проектов, реализуемых на базе военного инновационного Технополиса "ЭРА". Сегодня даже у небольших компаний с высокой технической компетенцией появилась возможность запустить собственный проект, направленный на укрепление обороноспособности страны и обеспечение ее безопасности, отметин он.
Фонд "Эра" оказывает финансовую и нефинансовую поддержку проектам, направленным на развитие инновационных производств двойного назначения. Одно из главных условий по сотрудничеству с Фондом – наличие статуса резидента Технополиса "Эра".
 
РоссияПромсвязьбанкПСБ (Банк ПСБ)Форум "Армия-2022"
 
 
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