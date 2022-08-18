Орлов поручил разработать типовые проекты ремонта фасадов медучреждений
Знак красного креста на здании больницы. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 авг - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил разработать типовые проекты по ремонту фасадов учреждений здравоохранения, сообщает областное правительство.
Глава Амурской области проверил, как исполнено его поручение по ремонту амбулатории в селе Волково. Привести учреждение в порядок он поручил в начале 2021 года, к концу прошлого года ремонт завершили. Был выполнен капремонт кровли, приведена в порядок система жизнеобеспечения, заменены сантехническое оборудование, двери и окна, проведена внутренняя отделка помещений. На ремонт из регионального бюджета было выделено 27 миллионов рублей.
"Ремонт в учреждениях здравоохранения по стандартам делать научились. Теперь нужно разработать типовое решение по ремонтам фасадов и благоустройству прилегающей территории, которое потом можно будет применять ко всем подобным объектам. Также минздраву нужно определиться с мебелью и оборудованием, чтобы окончательно укомплектовать амбулаторию. Наша задача – создать современные медучреждения, где людям будет комфортно", - цитирует Орлова пресс-служба областного правительства.
Губернатору показали отремонтированные кабинеты врачей, стационар, регистратуру. Орлов поручил региональному минздраву докупить для амбулатории необходимые оборудование и мебель, а также привести в порядок фасад учреждения. Амбулатория в селе Волково ведет прием жителей сел Благовещенского района. Всего к ней прикреплено 3 970 человек, в том числе 1 186 детей.
Как отметили в региональном правительстве, ранее по поручению губернатора в области была разработана и действует программа по ремонту учреждений здравоохранения. В текущем году средства областного бюджета предусмотрены на проведение капитальных ремонтов в 15 из них.