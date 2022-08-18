https://ria.ru/20220818/proekty-1810370795.html

Орлов поручил разработать типовые проекты ремонта фасадов медучреждений

Орлов поручил разработать типовые проекты ремонта фасадов медучреждений - РИА Новости, 18.08.2022

Орлов поручил разработать типовые проекты ремонта фасадов медучреждений

Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил разработать типовые проекты по ремонту фасадов учреждений здравоохранения, сообщает областное правительство. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T09:38

2022-08-18T09:38

2022-08-18T09:38

амурская область

амурская область

общество

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 авг - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил разработать типовые проекты по ремонту фасадов учреждений здравоохранения, сообщает областное правительство.Глава Амурской области проверил, как исполнено его поручение по ремонту амбулатории в селе Волково. Привести учреждение в порядок он поручил в начале 2021 года, к концу прошлого года ремонт завершили. Был выполнен капремонт кровли, приведена в порядок система жизнеобеспечения, заменены сантехническое оборудование, двери и окна, проведена внутренняя отделка помещений. На ремонт из регионального бюджета было выделено 27 миллионов рублей."Ремонт в учреждениях здравоохранения по стандартам делать научились. Теперь нужно разработать типовое решение по ремонтам фасадов и благоустройству прилегающей территории, которое потом можно будет применять ко всем подобным объектам. Также минздраву нужно определиться с мебелью и оборудованием, чтобы окончательно укомплектовать амбулаторию. Наша задача – создать современные медучреждения, где людям будет комфортно", - цитирует Орлова пресс-служба областного правительства.Губернатору показали отремонтированные кабинеты врачей, стационар, регистратуру. Орлов поручил региональному минздраву докупить для амбулатории необходимые оборудование и мебель, а также привести в порядок фасад учреждения. Амбулатория в селе Волково ведет прием жителей сел Благовещенского района. Всего к ней прикреплено 3 970 человек, в том числе 1 186 детей.Как отметили в региональном правительстве, ранее по поручению губернатора в области была разработана и действует программа по ремонту учреждений здравоохранения. В текущем году средства областного бюджета предусмотрены на проведение капитальных ремонтов в 15 из них.

https://ria.ru/20220817/remont-1810222642.html

амурская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

амурская область, общество, василий орлов (губернатор)