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МИД сообщил о работе с ООН по разрешению ситуации с вывозом продовольствия - РИА Новости, 18.08.2022
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МИД сообщил о работе с ООН по разрешению ситуации с вывозом продовольствия
МИД сообщил о работе с ООН по разрешению ситуации с вывозом продовольствия - РИА Новости, 18.08.2022
МИД сообщил о работе с ООН по разрешению ситуации с вывозом продовольствия
Москва активно сотрудничает с ООН по разблокировке вывоза российских удобрений и зерна, других продуктов, без решения этого вопроса проблему продовольственной... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T07:54
2022-08-18T07:54
экономика
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
украина
антониу гутерреш
оон
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Москва активно сотрудничает с ООН по разблокировке вывоза российских удобрений и зерна, других продуктов, без решения этого вопроса проблему продовольственной безопасности не решить, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.Генсек ООН Антониу Гутерреш в среду прибыл во Львов, где он примет участие в трехсторонней встрече с Владимиром Зеленским и турецким лидером Тайипом Эрдоганом. В пятницу генсек, как ожидается, побывает в Одессе, а на следующий день посетит образованный в рамках продуктовой сделки Совместный координационный центр в Стамбуле.Он отметил, что пока не будут ликвидированы те искусственные нелегитимные препятствия Запада, с которыми компании РФ сталкиваются при осуществлении внешнеэкономической деятельности, восстановить нормальное функционирование цепочек поставок и решить другие задачи, связанные с обеспечением продовольственной безопасности, едва ли возможно."Пока усилия ООН к желаемому результату не привели, но работа продолжается. Рассчитываем на успех", — заявил дипломат.В Стамбуле 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый — меморандум — предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа — предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.
https://ria.ru/20220817/porty-1810323165.html
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экономика, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, украина, антониу гутерреш, оон
Экономика, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, Украина, Антониу Гутерреш, ООН
07:54 18.08.2022
 
МИД сообщил о работе с ООН по разрешению ситуации с вывозом продовольствия

МИД сообщил о работе с ООН по разрешению ситуации с вывозом продовольствия и удобрений

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Москва активно сотрудничает с ООН по разблокировке вывоза российских удобрений и зерна, других продуктов, без решения этого вопроса проблему продовольственной безопасности не решить, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
Генсек ООН Антониу Гутерреш в среду прибыл во Львов, где он примет участие в трехсторонней встрече с Владимиром Зеленским и турецким лидером Тайипом Эрдоганом. В пятницу генсек, как ожидается, побывает в Одессе, а на следующий день посетит образованный в рамках продуктовой сделки Совместный координационный центр в Стамбуле.
"В отношении выполнения ООН своих обязательств по нормализации поставок российского продовольствия, удобрений и сырья для их производства на мировые рынки отмечу следующее: с секретариатом ООН мы активно взаимодействуем. Он, в свою очередь, проводит адресную работу с Вашингтоном, Брюсселем и частными зарубежными компаниями. В стабилизации международных продовольственных рынков заинтересован весь мир, в первую очередь развивающиеся страны", — заявил Ильичев.
Он отметил, что пока не будут ликвидированы те искусственные нелегитимные препятствия Запада, с которыми компании РФ сталкиваются при осуществлении внешнеэкономической деятельности, восстановить нормальное функционирование цепочек поставок и решить другие задачи, связанные с обеспечением продовольственной безопасности, едва ли возможно.
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"Пока усилия ООН к желаемому результату не привели, но работа продолжается. Рассчитываем на успех", — заявил дипломат.
В Стамбуле 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый — меморандум — предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа — предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.
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