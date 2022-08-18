https://ria.ru/20220818/prodovolstvie-1810355383.html

МИД сообщил о работе с ООН по разрешению ситуации с вывозом продовольствия

МИД сообщил о работе с ООН по разрешению ситуации с вывозом продовольствия - РИА Новости, 18.08.2022

МИД сообщил о работе с ООН по разрешению ситуации с вывозом продовольствия

Москва активно сотрудничает с ООН по разблокировке вывоза российских удобрений и зерна, других продуктов, без решения этого вопроса проблему продовольственной... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T07:54

2022-08-18T07:54

2022-08-18T07:54

экономика

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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антониу гутерреш

оон

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Москва активно сотрудничает с ООН по разблокировке вывоза российских удобрений и зерна, других продуктов, без решения этого вопроса проблему продовольственной безопасности не решить, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.Генсек ООН Антониу Гутерреш в среду прибыл во Львов, где он примет участие в трехсторонней встрече с Владимиром Зеленским и турецким лидером Тайипом Эрдоганом. В пятницу генсек, как ожидается, побывает в Одессе, а на следующий день посетит образованный в рамках продуктовой сделки Совместный координационный центр в Стамбуле.Он отметил, что пока не будут ликвидированы те искусственные нелегитимные препятствия Запада, с которыми компании РФ сталкиваются при осуществлении внешнеэкономической деятельности, восстановить нормальное функционирование цепочек поставок и решить другие задачи, связанные с обеспечением продовольственной безопасности, едва ли возможно."Пока усилия ООН к желаемому результату не привели, но работа продолжается. Рассчитываем на успех", — заявил дипломат.В Стамбуле 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый — меморандум — предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа — предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.

https://ria.ru/20220817/porty-1810323165.html

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экономика, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, украина, антониу гутерреш, оон