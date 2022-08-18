https://ria.ru/20220818/prilozhenie-1810400852.html
Мобильное приложение "ЮТэйр" приостановит работу
Мобильное приложение "ЮТэйр" приостановит работу - РИА Новости, 18.08.2022
Мобильное приложение "ЮТэйр" приостановит работу
Мобильное приложение российской авиакомпании "ЮТэйр" с 19 августа перестанет работать из-за решения App Store и Google Play, сообщила компания. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T11:14
2022-08-18T11:14
2022-08-18T12:05
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Мобильное приложение российской авиакомпании "ЮТэйр" с 19 августа перестанет работать из-за решения App Store и Google Play, сообщила компания."С 19 августа мобильное приложение Utair приостановит работу по решению App Store и Google Play", - говорится в сообщении.В компании подчеркнули, что все сервисы и личные кабинеты пассажиров доступны на сайте utair.ru."Мы готовились к такому варианту событий и сделали мобильную версию сайта максимально удобной для пользователей. Так что пассажиры по-прежнему могут оформить билеты за пару кликов на смартфоне. Все просто и интуитивно понятно. Если у пользователей возникнет вопрос, им всегда помогут наши сотрудники из чатов поддержки "ВКонтакте", "Телеграме" и "Вайбере", - пояснил президент "Utair - Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, ютэйр, технологии, олег семенов
Туризм, Новости - Туризм, ЮТэйр, Технологии, Олег Семенов
11:14 18.08.2022 (обновлено: 12:05 18.08.2022)
Мобильное приложение "ЮТэйр" приостановит работу
Мобильное приложение российской авиакомпании "ЮТэйр" приостановит работу с 19 августа