https://ria.ru/20220818/prilozhenie-1810400852.html

Мобильное приложение "ЮТэйр" приостановит работу

Мобильное приложение "ЮТэйр" приостановит работу - РИА Новости, 18.08.2022

Мобильное приложение "ЮТэйр" приостановит работу

Мобильное приложение российской авиакомпании "ЮТэйр" с 19 августа перестанет работать из-за решения App Store и Google Play, сообщила компания. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T11:14

2022-08-18T11:14

2022-08-18T12:05

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Мобильное приложение российской авиакомпании "ЮТэйр" с 19 августа перестанет работать из-за решения App Store и Google Play, сообщила компания."С 19 августа мобильное приложение Utair приостановит работу по решению App Store и Google Play", - говорится в сообщении.В компании подчеркнули, что все сервисы и личные кабинеты пассажиров доступны на сайте utair.ru."Мы готовились к такому варианту событий и сделали мобильную версию сайта максимально удобной для пользователей. Так что пассажиры по-прежнему могут оформить билеты за пару кликов на смартфоне. Все просто и интуитивно понятно. Если у пользователей возникнет вопрос, им всегда помогут наши сотрудники из чатов поддержки "ВКонтакте", "Телеграме" и "Вайбере", - пояснил президент "Utair - Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.

https://ria.ru/20220817/aeroflot-1810163429.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, ютэйр, технологии, олег семенов