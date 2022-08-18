Рейтинг@Mail.ru
Мобильное приложение "ЮТэйр" приостановит работу - РИА Новости, 18.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220818/prilozhenie-1810400852.html
Мобильное приложение "ЮТэйр" приостановит работу
Мобильное приложение "ЮТэйр" приостановит работу - РИА Новости, 18.08.2022
Мобильное приложение "ЮТэйр" приостановит работу
Мобильное приложение российской авиакомпании "ЮТэйр" с 19 августа перестанет работать из-за решения App Store и Google Play, сообщила компания. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T11:14
2022-08-18T12:05
туризм
новости - туризм
ютэйр
технологии
олег семенов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155491/57/1554915723_0:65:1200:740_1920x0_80_0_0_caaf8c65906f08ff07f2026e74a017e5.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Мобильное приложение российской авиакомпании "ЮТэйр" с 19 августа перестанет работать из-за решения App Store и Google Play, сообщила компания."С 19 августа мобильное приложение Utair приостановит работу по решению App Store и Google Play", - говорится в сообщении.В компании подчеркнули, что все сервисы и личные кабинеты пассажиров доступны на сайте utair.ru."Мы готовились к такому варианту событий и сделали мобильную версию сайта максимально удобной для пользователей. Так что пассажиры по-прежнему могут оформить билеты за пару кликов на смартфоне. Все просто и интуитивно понятно. Если у пользователей возникнет вопрос, им всегда помогут наши сотрудники из чатов поддержки "ВКонтакте", "Телеграме" и "Вайбере", - пояснил президент "Utair - Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.
https://ria.ru/20220817/aeroflot-1810163429.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155491/57/1554915723_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_095e2037a2022a4bad0c1e2c15b8c335.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, ютэйр, технологии, олег семенов
Туризм, Новости - Туризм, ЮТэйр, Технологии, Олег Семенов
11:14 18.08.2022 (обновлено: 12:05 18.08.2022)
 
Мобильное приложение "ЮТэйр" приостановит работу

Мобильное приложение российской авиакомпании "ЮТэйр" приостановит работу с 19 августа

CC BY 2.0 / Anna Zvereva / UTair Boeing 737-524Самолет Boeing 737-524 авиакомпании "ЮТэйр"
Самолет Boeing 737-524 авиакомпании ЮТэйр - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
CC BY 2.0 / Anna Zvereva / UTair Boeing 737-524
Самолет Boeing 737-524 авиакомпании "ЮТэйр". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Мобильное приложение российской авиакомпании "ЮТэйр" с 19 августа перестанет работать из-за решения App Store и Google Play, сообщила компания.
"С 19 августа мобильное приложение Utair приостановит работу по решению App Store и Google Play", - говорится в сообщении.
В компании подчеркнули, что все сервисы и личные кабинеты пассажиров доступны на сайте utair.ru.
"Мы готовились к такому варианту событий и сделали мобильную версию сайта максимально удобной для пользователей. Так что пассажиры по-прежнему могут оформить билеты за пару кликов на смартфоне. Все просто и интуитивно понятно. Если у пользователей возникнет вопрос, им всегда помогут наши сотрудники из чатов поддержки "ВКонтакте", "Телеграме" и "Вайбере", - пояснил президент "Utair - Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 11:08Туризм
"Аэрофлот" ввел специальный тариф для пенсионеров на внутренние перелеты
 
ТуризмНовости - ТуризмЮТэйрТехнологииОлег Семенов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала