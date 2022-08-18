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Разгром call-центров на Украине позволил снизить IT-преступность в России - РИА Новости, 18.08.2022
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Разгром call-центров на Украине позволил снизить IT-преступность в России
Разгром call-центров на Украине позволил снизить IT-преступность в России - РИА Новости, 18.08.2022
Разгром call-центров на Украине позволил снизить IT-преступность в России
Разгром call-центров на Украине в ходе военной операции привел к снижению IT-преступности в России на 8,5 процента только за первый квартал, заявил министр... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T12:15
2022-08-18T14:49
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
вооруженные силы рф
россия
украина
владимир колокольцев
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Разгром call-центров на Украине в ходе военной операции привел к снижению IT-преступности в России на 8,5 процента только за первый квартал, заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев."В Российской Федерации с использованием IT-технологий по-прежнему совершается каждое четвертое преступление. Однако за три месяца текущего года их количество заметно сократилось — на 8,5 процента", — сказал глава ведомства, слова которого приводятся в пресс-релизе на сайте "МВД Медиа".Как заявили в министерстве, это свидетельствует о том, что в этом процессе были массово задействованы call-центры, расположенные на Украине и обезвреженные в ходе военной операции российских Вооруженных сил.Так, в июне Сбербанк сообщал о раскрытии такой сети в Бердянске Запорожской области. По его данным, злоумышленники, действуя "по согласованию с властями Украины", завладели данными двадцати миллионов россиян.
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), вооруженные силы рф, россия, украина, владимир колокольцев
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Вооруженные силы РФ, Россия, Украина, Владимир Колокольцев
12:15 18.08.2022 (обновлено: 14:49 18.08.2022)
 
Разгром call-центров на Украине позволил снизить IT-преступность в России

МВД: разгром call-центров на Украине снизил IT-преступность в России на 8,5 процента

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСиловики нашли брошенный call-центр телефонных мошенников в Бердянске
Силовики нашли брошенный call-центр телефонных мошенников в Бердянске - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости
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Силовики нашли брошенный call-центр телефонных мошенников в Бердянске. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Разгром call-центров на Украине в ходе военной операции привел к снижению IT-преступности в России на 8,5 процента только за первый квартал, заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Российской Федерации с использованием IT-технологий по-прежнему совершается каждое четвертое преступление. Однако за три месяца текущего года их количество заметно сократилось — на 8,5 процента", — сказал глава ведомства, слова которого приводятся в пресс-релизе на сайте "МВД Медиа".
Как заявили в министерстве, это свидетельствует о том, что в этом процессе были массово задействованы call-центры, расположенные на Украине и обезвреженные в ходе военной операции российских Вооруженных сил.
Так, в июне Сбербанк сообщал о раскрытии такой сети в Бердянске Запорожской области. По его данным, злоумышленники, действуя "по согласованию с властями Украины", завладели данными двадцати миллионов россиян.
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Как Украина превращается в государство-камикадзе
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Вооруженные силы РФРоссияУкраинаВладимир Колокольцев
 
 
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