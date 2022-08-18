https://ria.ru/20220818/prestupnost-1810423855.html

Разгром call-центров на Украине позволил снизить IT-преступность в России

Разгром call-центров на Украине позволил снизить IT-преступность в России - РИА Новости, 18.08.2022

Разгром call-центров на Украине позволил снизить IT-преступность в России

Разгром call-центров на Украине в ходе военной операции привел к снижению IT-преступности в России на 8,5 процента только за первый квартал, заявил министр... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T12:15

2022-08-18T12:15

2022-08-18T14:49

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

вооруженные силы рф

россия

украина

владимир колокольцев

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Разгром call-центров на Украине в ходе военной операции привел к снижению IT-преступности в России на 8,5 процента только за первый квартал, заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев."В Российской Федерации с использованием IT-технологий по-прежнему совершается каждое четвертое преступление. Однако за три месяца текущего года их количество заметно сократилось — на 8,5 процента", — сказал глава ведомства, слова которого приводятся в пресс-релизе на сайте "МВД Медиа".Как заявили в министерстве, это свидетельствует о том, что в этом процессе были массово задействованы call-центры, расположенные на Украине и обезвреженные в ходе военной операции российских Вооруженных сил.Так, в июне Сбербанк сообщал о раскрытии такой сети в Бердянске Запорожской области. По его данным, злоумышленники, действуя "по согласованию с властями Украины", завладели данными двадцати миллионов россиян.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

россия

украина

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Влада Копылова

министерство внутренних дел рф (мвд россии), вооруженные силы рф, россия, украина, владимир колокольцев