https://ria.ru/20220818/prestupnost-1810423855.html
Разгром call-центров на Украине позволил снизить IT-преступность в России
Разгром call-центров на Украине позволил снизить IT-преступность в России - РИА Новости, 18.08.2022
Разгром call-центров на Украине позволил снизить IT-преступность в России
Разгром call-центров на Украине в ходе военной операции привел к снижению IT-преступности в России на 8,5 процента только за первый квартал, заявил министр... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T12:15
2022-08-18T12:15
2022-08-18T14:49
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
вооруженные силы рф
россия
украина
владимир колокольцев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784078046_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0cc8c1076539ba75af5b772f1d6a9ffe.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Разгром call-центров на Украине в ходе военной операции привел к снижению IT-преступности в России на 8,5 процента только за первый квартал, заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев."В Российской Федерации с использованием IT-технологий по-прежнему совершается каждое четвертое преступление. Однако за три месяца текущего года их количество заметно сократилось — на 8,5 процента", — сказал глава ведомства, слова которого приводятся в пресс-релизе на сайте "МВД Медиа".Как заявили в министерстве, это свидетельствует о том, что в этом процессе были массово задействованы call-центры, расположенные на Украине и обезвреженные в ходе военной операции российских Вооруженных сил.Так, в июне Сбербанк сообщал о раскрытии такой сети в Бердянске Запорожской области. По его данным, злоумышленники, действуя "по согласованию с властями Украины", завладели данными двадцати миллионов россиян.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784078046_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_df38c181c57a77608ba6ca8178bee087.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), вооруженные силы рф, россия, украина, владимир колокольцев
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Вооруженные силы РФ, Россия, Украина, Владимир Колокольцев
12:15 18.08.2022 (обновлено: 14:49 18.08.2022)
Разгром call-центров на Украине позволил снизить IT-преступность в России
МВД: разгром call-центров на Украине снизил IT-преступность в России на 8,5 процента