День географа в России
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyДевушка с глобусом
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
День географа ежегодно отмечается в России 18 августа. Профессиональный праздник был установлен в 2020 году по поручению президента России Владимира Путина.
Именно в этот день в 1845 году по повелению императора Николая I было основано Русское географическое общество (РГО).
РГО стало одной из первых общественных организаций нашей страны и вошло в четверку старейших географических обществ мира.
С первых лет своего существования Географическое общество развернуло обширную экспедиционную, издательскую и просветительную деятельность.
Оно внесло крупнейший вклад в изучение Европейской России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, Средней и Центральной Азии, Кавказа, Ирана, Индии, Новой Гвинеи, полярных стран и других территорий. Эти исследования связаны с именами известных путешественников, таких как Николай Северцов, Иван Мушкетов, Николай Пржевальский, Григорий Потанин, Михаил Певцов, Григорий и Михаил Грумм-Гржимайло, Петр Семенов-Тян-Шанский, Владимир Обручев, Петр Козлов, Николай Миклухо-Маклай, Александр Воейков, Лев Берг и многие другие.
В советское время Русское географическое общество сосредоточилось на относительно небольших, но глубоких и всесторонних региональных исследованиях, а также крупных теоретических обобщениях.
Сегодня РГО остается двигателем развития географической науки и ее популяризации в нашей стране. Только за последнее десятилетие РГО были реализованы проекты, в которых приняли участие миллионы человек в России и мире: это международная образовательная акция "Географический диктант", фотоконкурс "Самая красивая страна", многочисленные экспедиции на территории от Калининграда до Курил и многие другие. Обществом оказывается грантовая поддержка научных исследований, реализуются программы защиты редких видов животных, ведутся фенологические наблюдения.
Русское географическое общество насчитывает более 23 тысяч членов в России и за рубежом. Региональные отделения Общества открыты во всех 85 субъектах Российской Федерации.
Общество объединяет специалистов в области географии и смежных наук, а также энтузиастов-путешественников, экологов, общественных деятелей, – всех, кто стремится узнавать новое о России, кто готов помогать сохранению ее природных богатств.
За последние десятилетия современная география ушла далеко вперед и перестала быть той наукой, которая базируется на запоминании названий стран или листании атласа с природными зонами и полезными ископаемыми. Современная география – это высокотехнологичная область науки и практики, она исследует закономерности пространственной организации природных и социальных систем. На основе сложнейших математических моделей современная география изучает глобальные изменения климата и окружающей среды, влияние на них природных и антропогенных факторов и адаптацию экосистем к этим изменениям.
Сегодня экспедиционные отряды географов работают в самых разных точках нашей страны, включая Камчатку, Алтай, Большой Кавказ, Русскую равнину, материковую и островную часть Арктики и т.д.
День географа – это праздник не только специалистов в области географии, но и людей смежных профессий, способствующих популяризации географии в России и за ее пределами.
В этот день традиционно проходят различные мероприятия для школьников и студентов, выставки, интеллектуальные викторины, кинопоказы документальных фильмов и др.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников