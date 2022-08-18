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В США сообщили о возможности отпустить Дубникова ночью - РИА Новости, 18.08.2022
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В США сообщили о возможности отпустить Дубникова ночью
В США сообщили о возможности отпустить Дубникова ночью - РИА Новости, 18.08.2022
В США сообщили о возможности отпустить Дубникова ночью
Экстрадированный в США гражданин России Денис Дубников в настоящее время находится в центре содержания под стражей в штате Орегон, однако ночью будет отпущен на РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T04:20
2022-08-18T04:34
дело дениса дубникова
денис дубников
нидерланды
сша
в мире
орегон
россия
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ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Экстрадированный в США гражданин России Денис Дубников в настоящее время находится в центре содержания под стражей в штате Орегон, однако ночью будет отпущен на свободу, сообщил РИА Новости представитель данного учреждения."В настоящее время он находится под стражей, однако ночью его освободят", - заявил собеседник агентства. Он не уточнил, выйдет ли россиянин на свободу под залог. При этом ранее в данном учреждении заявили агентству, что Дубникову отказали в такой возможности.Согласно документам суда штата Орегон, с которыми удалось ознакомиться РИА Новости, Дубникова освобождают при ряде условий. Так, россиянин обязуется не нарушать федеральные или местные законы, докладывать властям о смене места своего пребывания и телефонного номера, присутствовать на всех заседаниях по своему делу, не выезжать за пределы четырех округов Орегона, а также сдать властям международный паспорт и иные документы, необходимые для выезда за границу.Местонахождение гражданина РФ будет отслеживаться при помощи устройства GPS.Как проинформировал ранее американский минюст, 29-летний Дубников, обвиняемый в отмывании денег в интересах киберпреступников, на текущей неделе был экстрадирован из Нидерландов в США. Начало рассмотрения его дела жюри присяжных намечено на 4 октября.В случае признания виновным российскому гражданину грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.
https://ria.ru/20220818/pravo-1810348574.html
https://ria.ru/20220818/sud-1810340659.html
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дело дениса дубникова, денис дубников, нидерланды, сша, в мире, орегон, россия
Дело Дениса Дубникова, Денис Дубников, Нидерланды, США, В мире, Орегон, Россия
04:20 18.08.2022 (обновлено: 04:34 18.08.2022)
 
В США сообщили о возможности отпустить Дубникова ночью

Центр содержания под стражей: Дубников находится под стражей, но его отпусят ночью

© AP Photo / AJ MastПолицейская машина в США
Полицейская машина в США - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© AP Photo / AJ Mast
Полицейская машина в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Экстрадированный в США гражданин России Денис Дубников в настоящее время находится в центре содержания под стражей в штате Орегон, однако ночью будет отпущен на свободу, сообщил РИА Новости представитель данного учреждения.
"В настоящее время он находится под стражей, однако ночью его освободят", - заявил собеседник агентства. Он не уточнил, выйдет ли россиянин на свободу под залог. При этом ранее в данном учреждении заявили агентству, что Дубникову отказали в такой возможности.
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США не включат Дубникова в программу обмена заключенными, сообщила юрфирма
Согласно документам суда штата Орегон, с которыми удалось ознакомиться РИА Новости, Дубникова освобождают при ряде условий. Так, россиянин обязуется не нарушать федеральные или местные законы, докладывать властям о смене места своего пребывания и телефонного номера, присутствовать на всех заседаниях по своему делу, не выезжать за пределы четырех округов Орегона, а также сдать властям международный паспорт и иные документы, необходимые для выезда за границу.
Местонахождение гражданина РФ будет отслеживаться при помощи устройства GPS.
Как проинформировал ранее американский минюст, 29-летний Дубников, обвиняемый в отмывании денег в интересах киберпреступников, на текущей неделе был экстрадирован из Нидерландов в США. Начало рассмотрения его дела жюри присяжных намечено на 4 октября.
В случае признания виновным российскому гражданину грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.
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