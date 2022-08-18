https://ria.ru/20220818/pravo-1810348574.html

США не включат Дубникова в программу обмена заключенными, сообщила юрфирма

США не включат Дубникова в программу обмена заключенными, сообщила юрфирма - РИА Новости, 18.08.2022

США не включат Дубникова в программу обмена заключенными, сообщила юрфирма

Обвиняемый в отмывании денег в интересах киберпреступников россиянин Денис Дубников не будет включен в какую-либо сделку по обмену заключенными между США и... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T04:06

2022-08-18T04:06

2022-08-18T04:36

дело дениса дубникова

денис дубников

сша

россия

нидерланды

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ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Обвиняемый в отмывании денег в интересах киберпреступников россиянин Денис Дубников не будет включен в какую-либо сделку по обмену заключенными между США и Россией, заявили РИА Новости в представляющей интересы россиянина юрфирме Angeli Law Group.Как проинформировал ранее американский минюст, 29-летний Дубников, обвиняемый в отмывании денег в интересах киберпреступников, на текущей неделе был экстрадирован из Нидерландов в США. Начало рассмотрения его дела жюри присяжных намечено на 4 октября.В случае признания виновным гражданину РФ грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.

https://ria.ru/20220818/pravo-1810348983.html

сша

россия

нидерланды

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дело дениса дубникова, денис дубников, сша, россия, нидерланды