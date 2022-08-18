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США не включат Дубникова в программу обмена заключенными, сообщила юрфирма - РИА Новости, 18.08.2022
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США не включат Дубникова в программу обмена заключенными, сообщила юрфирма
США не включат Дубникова в программу обмена заключенными, сообщила юрфирма - РИА Новости, 18.08.2022
США не включат Дубникова в программу обмена заключенными, сообщила юрфирма
Обвиняемый в отмывании денег в интересах киберпреступников россиянин Денис Дубников не будет включен в какую-либо сделку по обмену заключенными между США и... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T04:06
2022-08-18T04:36
дело дениса дубникова
денис дубников
сша
россия
нидерланды
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ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Обвиняемый в отмывании денег в интересах киберпреступников россиянин Денис Дубников не будет включен в какую-либо сделку по обмену заключенными между США и Россией, заявили РИА Новости в представляющей интересы россиянина юрфирме Angeli Law Group.Как проинформировал ранее американский минюст, 29-летний Дубников, обвиняемый в отмывании денег в интересах киберпреступников, на текущей неделе был экстрадирован из Нидерландов в США. Начало рассмотрения его дела жюри присяжных намечено на 4 октября.В случае признания виновным гражданину РФ грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.
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дело дениса дубникова, денис дубников, сша, россия, нидерланды
Дело Дениса Дубникова, Денис Дубников, США, Россия, Нидерланды
04:06 18.08.2022 (обновлено: 04:36 18.08.2022)
 
США не включат Дубникова в программу обмена заключенными, сообщила юрфирма

Angeli Law Group: США не станут обменивать Дубникова на американских заключенных в России

© Getty Images/J Pat CarterПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль
© Getty Images/J Pat Carter
Полицейский автомобиль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Обвиняемый в отмывании денег в интересах киберпреступников россиянин Денис Дубников не будет включен в какую-либо сделку по обмену заключенными между США и Россией, заявили РИА Новости в представляющей интересы россиянина юрфирме Angeli Law Group.
"Он не является частью (какой-либо сделки - ред.) по обмену заключенными", - говорится в сообщении.
Как проинформировал ранее американский минюст, 29-летний Дубников, обвиняемый в отмывании денег в интересах киберпреступников, на текущей неделе был экстрадирован из Нидерландов в США. Начало рассмотрения его дела жюри присяжных намечено на 4 октября.
В случае признания виновным гражданину РФ грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.
Полицейская машина в США - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
04:20
В США сообщили о возможности отпустить Дубникова ночью
 
Дело Дениса ДубниковаДенис ДубниковСШАРоссияНидерланды
 
 
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