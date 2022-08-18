https://ria.ru/20220818/pravo-1810344547.html

Экс-адвокат Дубникова допустил, что россиянина обменяют у США

Экс-адвокат Дубникова допустил, что россиянина обменяют у США - РИА Новости, 18.08.2022

Экс-адвокат Дубникова допустил, что россиянина обменяют у США

Экс-адвокат экстрадированного в США Дениса Дубникова Аркадий Бух считает, что российские власти могут включить россиянина в список на обмен заключенными по... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T02:33

2022-08-18T02:33

2022-08-18T02:54

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ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Экс-адвокат экстрадированного в США Дениса Дубникова Аркадий Бух считает, что российские власти могут включить россиянина в список на обмен заключенными по принципу "всех на всех".В среду американский минюст сообщил, что 29-летний Дубников, обвиняемый в отмывании денег в интересах киберпреступников, на текущей неделе был экстрадирован из Нидерландов в США. Начало рассмотрения его дела жюри присяжных намечено на 4 октября. В случае признания виновным россиянину грозит тюремное заключение сроком до 20 лет."Мы имеем сотни российских подданных, которые были экстрадированы и арестованы в США, тогда как у России не так уж много американцев, которые находятся под стражей. У меня нет информации ни касательно обмена этого конкретного ответчика, ни о том, как это сделают или могут сделать Россия и США. Однако я не удивлюсь, если российское правительство предложит что-то вроде обмена по принципу "всех на всех" без учета числа", - сказал Бух РИА Новости по телефону в ответ на просьбу прокомментировать перспективы обмена россиянина.Однако таким образом, по словам юриста, США и Россия столкнутся с ситуацией, при которой "сотни российских граждан предстоит обменять на очень небольшое число американцев".Оценивая перспективы дела Дубникова, Бух выразил мнение, что вероятность вынесения американским судом обвинительного приговора очень высока."Согласно статистике, суды США в делах по киберпреступлениям выносят обвинительные приговоры в 99,7-99,8% случаев, однако в случае с экстрадицией это почти стопроцентная вероятность", - спрогнозировал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220818/sud-1810340659.html

https://ria.ru/20220815/vinnik-1809856914.html

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в мире, сша, россия, нидерланды, дело дениса дубникова