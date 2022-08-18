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Экс-адвокат Дубникова допустил, что россиянина обменяют у США - РИА Новости, 18.08.2022
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Экс-адвокат Дубникова допустил, что россиянина обменяют у США
Экс-адвокат Дубникова допустил, что россиянина обменяют у США - РИА Новости, 18.08.2022
Экс-адвокат Дубникова допустил, что россиянина обменяют у США
Экс-адвокат экстрадированного в США Дениса Дубникова Аркадий Бух считает, что российские власти могут включить россиянина в список на обмен заключенными по... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T02:33
2022-08-18T02:54
в мире
сша
россия
нидерланды
дело дениса дубникова
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ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Экс-адвокат экстрадированного в США Дениса Дубникова Аркадий Бух считает, что российские власти могут включить россиянина в список на обмен заключенными по принципу "всех на всех".В среду американский минюст сообщил, что 29-летний Дубников, обвиняемый в отмывании денег в интересах киберпреступников, на текущей неделе был экстрадирован из Нидерландов в США. Начало рассмотрения его дела жюри присяжных намечено на 4 октября. В случае признания виновным россиянину грозит тюремное заключение сроком до 20 лет."Мы имеем сотни российских подданных, которые были экстрадированы и арестованы в США, тогда как у России не так уж много американцев, которые находятся под стражей. У меня нет информации ни касательно обмена этого конкретного ответчика, ни о том, как это сделают или могут сделать Россия и США. Однако я не удивлюсь, если российское правительство предложит что-то вроде обмена по принципу "всех на всех" без учета числа", - сказал Бух РИА Новости по телефону в ответ на просьбу прокомментировать перспективы обмена россиянина.Однако таким образом, по словам юриста, США и Россия столкнутся с ситуацией, при которой "сотни российских граждан предстоит обменять на очень небольшое число американцев".Оценивая перспективы дела Дубникова, Бух выразил мнение, что вероятность вынесения американским судом обвинительного приговора очень высока."Согласно статистике, суды США в делах по киберпреступлениям выносят обвинительные приговоры в 99,7-99,8% случаев, однако в случае с экстрадицией это почти стопроцентная вероятность", - спрогнозировал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220818/sud-1810340659.html
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в мире, сша, россия, нидерланды, дело дениса дубникова
В мире, США, Россия, Нидерланды, Дело Дениса Дубникова
02:33 18.08.2022 (обновлено: 02:54 18.08.2022)
 
Экс-адвокат Дубникова допустил, что россиянина обменяют у США

Экс-адвокат Дубникова Бух допустил, что его обменяют у США по принципу "всех на всех"

© РИА Новости / Лариса СаенкоАдвокат Аркадий Бух
Адвокат Аркадий Бух - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Лариса Саенко
Адвокат Аркадий Бух. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Экс-адвокат экстрадированного в США Дениса Дубникова Аркадий Бух считает, что российские власти могут включить россиянина в список на обмен заключенными по принципу "всех на всех".
В среду американский минюст сообщил, что 29-летний Дубников, обвиняемый в отмывании денег в интересах киберпреступников, на текущей неделе был экстрадирован из Нидерландов в США. Начало рассмотрения его дела жюри присяжных намечено на 4 октября. В случае признания виновным россиянину грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.
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"Мы имеем сотни российских подданных, которые были экстрадированы и арестованы в США, тогда как у России не так уж много американцев, которые находятся под стражей. У меня нет информации ни касательно обмена этого конкретного ответчика, ни о том, как это сделают или могут сделать Россия и США. Однако я не удивлюсь, если российское правительство предложит что-то вроде обмена по принципу "всех на всех" без учета числа", - сказал Бух РИА Новости по телефону в ответ на просьбу прокомментировать перспективы обмена россиянина.
Однако таким образом, по словам юриста, США и Россия столкнутся с ситуацией, при которой "сотни российских граждан предстоит обменять на очень небольшое число американцев".
Оценивая перспективы дела Дубникова, Бух выразил мнение, что вероятность вынесения американским судом обвинительного приговора очень высока.
"Согласно статистике, суды США в делах по киберпреступлениям выносят обвинительные приговоры в 99,7-99,8% случаев, однако в случае с экстрадицией это почти стопроцентная вероятность", - спрогнозировал собеседник агентства.
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В миреСШАРоссияНидерландыДело Дениса Дубникова
 
 
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