https://ria.ru/20220818/prava-1810491739.html
В Запорожской области начали выдавать российские права
В Запорожской области начали выдавать российские права - РИА Новости, 18.08.2022
В Запорожской области начали выдавать российские права
В Запорожской области начали выдавать водительские удостоверения российского образца и номера транспортных средств с кодом 185, сообщает пресс-служба МВД... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T15:52
2022-08-18T15:52
2022-08-18T16:06
запорожская область
ситуация в днр и лнр
общество
украина
мелитополь
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости. В Запорожской области начали выдавать водительские удостоверения российского образца и номера транспортных средств с кодом 185, сообщает пресс-служба МВД региона."В Мелитополе началась выдача водительских удостоверений российского образца и государственных номерных знаков транспортных средств с цифровым кодом 185", - говорится в сообщении.В ведомстве подчеркнули, что подразделения Госавтоинспекции укомплектованы государственными номерами в полном объеме, замена номерных знаков будет происходить в плановом режиме.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220815/grazhdanstvo-1809748334.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, ситуация в днр и лнр, общество, украина, мелитополь, херсонская область
Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР, Общество, Украина, Мелитополь, Херсонская область
15:52 18.08.2022 (обновлено: 16:06 18.08.2022)
В Запорожской области начали выдавать российские права
В Запорожской области начали выдавать российские права и номера автомобилей с кодом 185