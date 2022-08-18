https://ria.ru/20220818/prava-1810491739.html

В Запорожской области начали выдавать российские права

В Запорожской области начали выдавать российские права - РИА Новости, 18.08.2022

В Запорожской области начали выдавать российские права

В Запорожской области начали выдавать водительские удостоверения российского образца и номера транспортных средств с кодом 185, сообщает пресс-служба МВД... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T15:52

2022-08-18T15:52

2022-08-18T16:06

запорожская область

ситуация в днр и лнр

общество

украина

мелитополь

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости. В Запорожской области начали выдавать водительские удостоверения российского образца и номера транспортных средств с кодом 185, сообщает пресс-служба МВД региона."В Мелитополе началась выдача водительских удостоверений российского образца и государственных номерных знаков транспортных средств с цифровым кодом 185", - говорится в сообщении.В ведомстве подчеркнули, что подразделения Госавтоинспекции укомплектованы государственными номерами в полном объеме, замена номерных знаков будет происходить в плановом режиме.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220815/grazhdanstvo-1809748334.html

запорожская область

украина

мелитополь

херсонская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

запорожская область, ситуация в днр и лнр, общество, украина, мелитополь, херсонская область