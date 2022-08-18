https://ria.ru/20220818/pozhary-1810503906.html

Глава МЧС посетит Владимирскую область для оценки обстановки с пожарами

Глава МЧС посетит Владимирскую область для оценки обстановки с пожарами - РИА Новости, 18.08.2022

Глава МЧС посетит Владимирскую область для оценки обстановки с пожарами

Глава МЧС России Александр Куренков после завершения работы на территории Рязанской области оценит обстановку и принимаемые меры по тушению природных пожаров во РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T16:20

2022-08-18T16:20

2022-08-18T16:20

происшествия

александр куренков (мчс)

гусь-хрустальный район

природные пожары в россии

пожары

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков после завершения работы на территории Рязанской области оценит обстановку и принимаемые меры по тушению природных пожаров во Владимирской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."Александр Куренков сегодня также оценит обстановку и контроль за принимаемыми мерами по тушению природных пожаров во Владимирской области", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что оперативная группа во главе с министром направляется в Гусь-Хрустальный район, где западнее населенного пункта Панфилово происходит тление торфяника на площади 3 гектара.

https://ria.ru/20220818/pozhary-1810400366.html

гусь-хрустальный район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, александр куренков (мчс), гусь-хрустальный район, природные пожары в россии, пожары, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)