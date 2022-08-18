https://ria.ru/20220818/pozhary-1810503906.html
Глава МЧС посетит Владимирскую область для оценки обстановки с пожарами
Глава МЧС посетит Владимирскую область для оценки обстановки с пожарами - РИА Новости, 18.08.2022
Глава МЧС посетит Владимирскую область для оценки обстановки с пожарами
Глава МЧС России Александр Куренков после завершения работы на территории Рязанской области оценит обстановку и принимаемые меры по тушению природных пожаров во РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T16:20
2022-08-18T16:20
2022-08-18T16:20
происшествия
александр куренков (мчс)
гусь-хрустальный район
природные пожары в россии
пожары
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков после завершения работы на территории Рязанской области оценит обстановку и принимаемые меры по тушению природных пожаров во Владимирской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."Александр Куренков сегодня также оценит обстановку и контроль за принимаемыми мерами по тушению природных пожаров во Владимирской области", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что оперативная группа во главе с министром направляется в Гусь-Хрустальный район, где западнее населенного пункта Панфилово происходит тление торфяника на площади 3 гектара.
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гусь-хрустальный район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр куренков (мчс), гусь-хрустальный район, природные пожары в россии, пожары, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Александр Куренков (МЧС), Гусь-Хрустальный район, Природные пожары в России, пожары, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Глава МЧС посетит Владимирскую область для оценки обстановки с пожарами
Глава МЧС Куренков посетит Владимирскую область для оценки обстановки с пожарами