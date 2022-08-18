https://ria.ru/20220818/pozhary-1810467439.html

Площадь пожара в Нижегородской области превысила три тысячи гектаров

Площадь пожара в Нижегородской области превысила три тысячи гектаров - РИА Новости, 18.08.2022

Площадь пожара в Нижегородской области превысила три тысячи гектаров

Площадь лесного пожара в Нижегородской области за сутки увеличилась на 410 гектаров – до 3,3 тысячи гектаров, сообщает региональное управление МЧС России. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T14:47

2022-08-18T14:47

2022-08-18T14:47

нижегородская область

происшествия

россия

пожары

природные пожары в россии

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 авг - РИА Новости. Площадь лесного пожара в Нижегородской области за сутки увеличилась на 410 гектаров – до 3,3 тысячи гектаров, сообщает региональное управление МЧС России.Ранее сообщалось, что 17 августа площадь нелокализованного пожара в Воротынском районе в Михайловском и Разнежском участковых лесничествах составила 2 890 гектаров."На 18 августа общая площадь пожара составляет 3 300 гектаров. Активное горение происходит на площади 800 гектаров, остальная территория уже пройдена огнем", - говорится в сообщении.По данным ФБУ "Авиалесоохрана", на тушении лесного пожара в Нижегородской области работают 144 человека и 55 единиц техники. "Для разведки обстановки в районе пожара применяются беспилотники. Один из методов, применяемый для борьбы с пожаром, - контролируемый встречный отжиг", - отмечается в сообщении ведомства.Лесной пожар возник на территории горельников 2010 года в Воротынском районе на площади 110 гектаров. Днем 16 августа площадь пожара увеличилась до 2 800 гектаров, из которых 920 гектаров - болото. В районе введен режим ЧС местного масштаба. Вечером 16 августа пожар перекинулся на территорию Юринского района Марий Эл, где огонь распространился на площади около 300 гектаров.Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона министру лесного хозяйства Нижегородской области. Материалы проверки природоохранной прокуратуры по оценке действий должностных лиц направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по статье 293 УК РФ (халатность).

https://ria.ru/20220818/pozhary-1810400366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

нижегородская область, происшествия, россия, пожары, природные пожары в россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)