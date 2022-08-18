https://ria.ru/20220818/pozhary-1810443827.html

В МЧС предупредили об угрозе возгорания торфяников и лесов в Подмосковье

В МЧС предупредили об угрозе возгорания торфяников и лесов в Подмосковье - РИА Новости, 18.08.2022

В МЧС предупредили об угрозе возгорания торфяников и лесов в Подмосковье

Чрезвычайная пожарная опасность высшей категории прогнозируется в ближайшие четыре дня в Московской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе Главного... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T13:29

2022-08-18T13:29

2022-08-18T15:57

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожары

природные пожары в россии

андрей воробьев

гидрометцентр

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Чрезвычайная пожарная опасность высшей категории прогнозируется в ближайшие четыре дня в Московской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области.Он добавил, что в ведомстве работает штаб по контролю за пожароопасной обстановкой.С 25 апреля в Подмосковье уже действует особый противопожарный режим, предполагающий, например, увеличенные штрафы и регулярные патрули."На дачных участках запрещается разводить костры, сжигать мусор, отходы, тару, выжигать сухую траву, складировать на участках отходы, мусор, бросать непотушенные спички, окурки. Нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи, а также емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами", — отметил собеседник агентства, подчеркнув, что на даче нужно иметь запас воды для тушения пожара и огнетушители.Необходимо также соблюдать меры безопасности при использовании бытовых электрических и газовых приборов, а дачные домики с круглосуточным пребыванием людей оборудовать извещателями о пожарах.Кроме того, пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области сообщила об ограничении пребывания в лесах региона с 19 по 28 августа. Эта мера обусловлена осложнением пожарной обстановки в лесах. На территории лесного фонда Подмосковья власти установили высокий (IV) класс пожарной опасности. По прогнозу Гидрометцентра России, улучшений пожароопасной обстановки в лесах в ближайшие дни не ожидается.Помимо этого, губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 24" отметил, что все службы региона находятся в состоянии повышенной готовности из-за рисков пожаров. При этом власти пока не видят угроз повторения ситуации 2010 года с горящими торфяниками.По статье 20.4 КоАП России штраф за разведение костров для физических лиц увеличился до 20 тысяч рублей. На должностных лиц штраф накладывается в размере до 60 тысяч рублей, а юридическим лицам грозит до 800 тысяч. К денежному взысканию также может прибавиться сумма ущерба, нанесенного пожаром имуществу третьих лиц. Если же огонь приведет к причинению тяжкого вреда здоровью человека, то нарушителю грозит уголовная ответственность по статье 219 УК России.Летом и частично осенью 2010 года на значительной части территории России уже полыхали сильнейшие природные пожары, вызванные аномальной жарой. Пострадали две сотни населенных пунктов, погибли 62 человека. Общий ущерб превысил 12 миллиардов рублей.Москвичам то лето запомнилось плотной пеленой дыма как раз от горящих торфяников. Жители города раскупали марлевые повязки и респираторные маски, чтобы защититься от смога, проникающего в квартиры и даже в метро, а у кого была возможность — уезжали на дачи или за границу.

https://ria.ru/20220818/pozhary-1810400366.html

https://ria.ru/20220818/pozhary-1810372048.html

https://ria.ru/20220810/pozhary-1808474623.html

https://ria.ru/20220615/pozhary-1795456194.html

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Владимир Лаврентьев

происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожары, природные пожары в россии, андрей воробьев, гидрометцентр