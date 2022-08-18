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В Рязанской области локализовали два очага лесных пожаров - РИА Новости, 18.08.2022
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В Рязанской области локализовали два очага лесных пожаров
В Рязанской области локализовали два очага лесных пожаров - РИА Новости, 18.08.2022
В Рязанской области локализовали два очага лесных пожаров
Два из четырех очагов лесных пожаров в Рязанской области локализовали, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T17:51
2022-08-18T18:29
происшествия
рязанская область
россия
пожары
природные пожары в россии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
павел малков
москва
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РЯЗАНЬ, 18 авг — РИА Новости. Два из четырех очагов лесных пожаров в Рязанской области локализовали, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков.Он уточнил, что в борьбе с огнем на территории региона задействованы 850 человек, 300 единиц техники и 12 авиабортов МЧС России. Авиация сделала свыше 50 сбросов воды на горящие участки, продолжается прокладка минерализованных полос.В среду Малков информировал, что на территории региона действует пять очагов природных пожаров. Утром в четверг он заявил, что сохраняются три очага общей площадью 181 гектар. В регион стянуты дополнительные силы из Москвы и Подмосковья. Самые значительные группировки сил расположены на подступах к поселкам Деулино и Голованово.Как сообщили РИА Новости в правительстве региона, причиной возгораний стала сухая гроза, которая возникает при высокой температуре воздуха и низкой влажности.
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рязанская область
россия
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Тушение пожаров в Рязанской области. Кадры МЧС РФ
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происшествия, рязанская область, россия, пожары, природные пожары в россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), павел малков, москва, московская область (подмосковье)
Происшествия, Рязанская область, Россия, пожары, Природные пожары в России, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Павел Малков, Москва, Московская область (Подмосковье)
17:51 18.08.2022 (обновлено: 18:29 18.08.2022)
 
В Рязанской области локализовали два очага лесных пожаров

Врио главы Рязанской области Малков сообщил о локализации двух очагов лесных пожаров

Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 18 авг — РИА Новости. Два из четырех очагов лесных пожаров в Рязанской области локализовали, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков.

"В Рязанской области продолжают действовать четыре очага лесных пожаров общей площадью более 180 гектаров активного горения. Из них два уже локализованы. Еще столько же удалось ликвидировать за прошедшие сутки", — написал он в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в борьбе с огнем на территории региона задействованы 850 человек, 300 единиц техники и 12 авиабортов МЧС России. Авиация сделала свыше 50 сбросов воды на горящие участки, продолжается прокладка минерализованных полос.
В среду Малков информировал, что на территории региона действует пять очагов природных пожаров. Утром в четверг он заявил, что сохраняются три очага общей площадью 181 гектар. В регион стянуты дополнительные силы из Москвы и Подмосковья. Самые значительные группировки сил расположены на подступах к поселкам Деулино и Голованово.
Как сообщили РИА Новости в правительстве региона, причиной возгораний стала сухая гроза, которая возникает при высокой температуре воздуха и низкой влажности.
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ПроисшествияРязанская областьРоссияпожарыПриродные пожары в РоссииМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Павел МалковМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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