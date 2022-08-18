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В Рязанской области локализовали два очага лесных пожаров
В Рязанской области локализовали два очага лесных пожаров - РИА Новости, 18.08.2022
В Рязанской области локализовали два очага лесных пожаров
Два из четырех очагов лесных пожаров в Рязанской области локализовали, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T17:51
2022-08-18T17:51
2022-08-18T18:29
происшествия
рязанская область
россия
пожары
природные пожары в россии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
павел малков
москва
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РЯЗАНЬ, 18 авг — РИА Новости. Два из четырех очагов лесных пожаров в Рязанской области локализовали, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков.Он уточнил, что в борьбе с огнем на территории региона задействованы 850 человек, 300 единиц техники и 12 авиабортов МЧС России. Авиация сделала свыше 50 сбросов воды на горящие участки, продолжается прокладка минерализованных полос.В среду Малков информировал, что на территории региона действует пять очагов природных пожаров. Утром в четверг он заявил, что сохраняются три очага общей площадью 181 гектар. В регион стянуты дополнительные силы из Москвы и Подмосковья. Самые значительные группировки сил расположены на подступах к поселкам Деулино и Голованово.Как сообщили РИА Новости в правительстве региона, причиной возгораний стала сухая гроза, которая возникает при высокой температуре воздуха и низкой влажности.
https://ria.ru/20220818/pozhary-1810443827.html
рязанская область
россия
москва
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Тушение пожаров в Рязанской области. Кадры МЧС РФ
МЧС публикует кадры с тушения рязанских пожаров
2022-08-18T17:51
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PT0M11S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, рязанская область, россия, пожары, природные пожары в россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), павел малков, москва, московская область (подмосковье)
Происшествия, Рязанская область, Россия, пожары, Природные пожары в России, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Павел Малков, Москва, Московская область (Подмосковье)
17:51 18.08.2022 (обновлено: 18:29 18.08.2022)
В Рязанской области локализовали два очага лесных пожаров
Врио главы Рязанской области Малков сообщил о локализации двух очагов лесных пожаров