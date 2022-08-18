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В Рязанской области локализовали два очага лесных пожаров

В Рязанской области локализовали два очага лесных пожаров - РИА Новости, 18.08.2022

В Рязанской области локализовали два очага лесных пожаров

Два из четырех очагов лесных пожаров в Рязанской области локализовали, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T17:51

2022-08-18T17:51

2022-08-18T18:29

происшествия

рязанская область

россия

пожары

природные пожары в россии

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

павел малков

москва

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РЯЗАНЬ, 18 авг — РИА Новости. Два из четырех очагов лесных пожаров в Рязанской области локализовали, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков.Он уточнил, что в борьбе с огнем на территории региона задействованы 850 человек, 300 единиц техники и 12 авиабортов МЧС России. Авиация сделала свыше 50 сбросов воды на горящие участки, продолжается прокладка минерализованных полос.В среду Малков информировал, что на территории региона действует пять очагов природных пожаров. Утром в четверг он заявил, что сохраняются три очага общей площадью 181 гектар. В регион стянуты дополнительные силы из Москвы и Подмосковья. Самые значительные группировки сил расположены на подступах к поселкам Деулино и Голованово.Как сообщили РИА Новости в правительстве региона, причиной возгораний стала сухая гроза, которая возникает при высокой температуре воздуха и низкой влажности.

https://ria.ru/20220818/pozhary-1810443827.html

рязанская область

россия

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тушение пожаров в Рязанской области. Кадры МЧС РФ МЧС публикует кадры с тушения рязанских пожаров 2022-08-18T17:51 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, рязанская область, россия, пожары, природные пожары в россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), павел малков, москва, московская область (подмосковье)