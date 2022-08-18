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Пожар на востоке Нижегородской области не угрожает населенным пунктам

Пожар на востоке Нижегородской области не угрожает населенным пунктам - РИА Новости, 18.08.2022

Пожар на востоке Нижегородской области не угрожает населенным пунктам

Крупный лесной пожар в Воротынском районе Нижегородской области не угрожает населенным пунктам, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T16:05

2022-08-18T16:05

2022-08-18T16:05

пожары

природные пожары в россии

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нижегородская область

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Крупный лесной пожар в Воротынском районе Нижегородской области не угрожает населенным пунктам, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Угрозы населенным пунктам нет", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что тушение пожара осложняется сильным ветром и труднодоступностью района возгорания – около тысячи гектаров занимают болота.Борьбу с огнем ведут 172 человека и 70 единиц техники.

https://ria.ru/20220818/pozhary-1810400366.html

россия

нижегородская область

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

пожары, природные пожары в россии, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область