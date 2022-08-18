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Пожар на востоке Нижегородской области не угрожает населенным пунктам
Пожар на востоке Нижегородской области не угрожает населенным пунктам - РИА Новости, 18.08.2022
Пожар на востоке Нижегородской области не угрожает населенным пунктам
Крупный лесной пожар в Воротынском районе Нижегородской области не угрожает населенным пунктам, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T16:05
2022-08-18T16:05
2022-08-18T16:05
пожары
природные пожары в россии
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижегородская область
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Крупный лесной пожар в Воротынском районе Нижегородской области не угрожает населенным пунктам, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Угрозы населенным пунктам нет", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что тушение пожара осложняется сильным ветром и труднодоступностью района возгорания – около тысячи гектаров занимают болота.Борьбу с огнем ведут 172 человека и 70 единиц техники.
https://ria.ru/20220818/pozhary-1810400366.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожары, природные пожары в россии, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область
пожары, Природные пожары в России, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Нижегородская область
Пожар на востоке Нижегородской области не угрожает населенным пунктам
МЧС: крупный лесной пожар на востоке Нижегородской области не угрожает населенным пунктам