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Пожар на востоке Нижегородской области не угрожает населенным пунктам - РИА Новости, 18.08.2022
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Пожар на востоке Нижегородской области не угрожает населенным пунктам
Пожар на востоке Нижегородской области не угрожает населенным пунктам - РИА Новости, 18.08.2022
Пожар на востоке Нижегородской области не угрожает населенным пунктам
Крупный лесной пожар в Воротынском районе Нижегородской области не угрожает населенным пунктам, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T16:05
2022-08-18T16:05
пожары
природные пожары в россии
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижегородская область
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Крупный лесной пожар в Воротынском районе Нижегородской области не угрожает населенным пунктам, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Угрозы населенным пунктам нет", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что тушение пожара осложняется сильным ветром и труднодоступностью района возгорания – около тысячи гектаров занимают болота.Борьбу с огнем ведут 172 человека и 70 единиц техники.
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россия
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пожары, природные пожары в россии, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область
пожары, Природные пожары в России, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Нижегородская область
16:05 18.08.2022
 
Пожар на востоке Нижегородской области не угрожает населенным пунктам

МЧС: крупный лесной пожар на востоке Нижегородской области не угрожает населенным пунктам

© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Крупный лесной пожар в Воротынском районе Нижегородской области не угрожает населенным пунктам, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Угрозы населенным пунктам нет", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что тушение пожара осложняется сильным ветром и труднодоступностью района возгорания – около тысячи гектаров занимают болота.
Борьбу с огнем ведут 172 человека и 70 единиц техники.
Тушение природных пожаров в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
Вчера, 11:14
В Рязанской области скрывали масштабы лесных пожаров, заявили в Рослесхозе
 
пожарыПриродные пожары в РоссииПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Нижегородская область
 
 
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