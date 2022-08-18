https://ria.ru/20220818/pozhar-1810467294.html

Во Владимирской области усилили группировку для тушения торфяного пожара

Во Владимирской области усилили группировку для тушения торфяного пожара - РИА Новости, 18.08.2022

Во Владимирской области усилили группировку для тушения торфяного пожара

Группировка сил, направленная на тушение возгорания торфа во Владимирской области, усилена, площадь очага составляет 4 гектара, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T14:46

2022-08-18T14:46

2022-08-18T14:46

происшествия

сергей собянин

владимирская область

гусь-хрустальный район

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РЯЗАНЬ, 18 авг – РИА Новости. Группировка сил, направленная на тушение возгорания торфа во Владимирской области, усилена, площадь очага составляет 4 гектара, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по региону.Накануне ведомство информировало, что поступило сообщение о загорании торфа на территории частного предприятия ООО "Фаско+" в районе населенного пункта Панфилово в Гусь-Хрустальном районе. Площадь составляла 3 гектара. Сообщалось об отсутствии угрозы жилым домам и лесному массиву. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в четверг, что столица направила во Владимирскую область 30 единиц техники и 90 спасателей.“Во Владимирской области усиливается группировка, направленная на тушение загорания торфа в Гусь-Хрустальном районе. В районе населённого пункта Панфилово продолжаются работы по ликвидации загорания торфа на территории частного предприятия по производству минеральных удобрений "ФАСКО+", - сообщили в ГУМЧС.По состоянию на 18 августа, площадь очага составляет четыре гектара, площадь активного горения – два гектара.“Группировка в настоящее время составляет 58 единиц техники и 158 человек, в том числе к месту выдвинулась группировка Ногинского спасательного центра МЧС России в количестве 9 единиц техники и 50 человек, а также группировка департамента гражданской обороны и пожарной безопасности Москвы в количестве 32 единицы техники и 65 человек”, - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20220818/torfyaniki-1810463863.html

https://ria.ru/20220806/torfyanik-1807779458.html

владимирская область

гусь-хрустальный район

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, сергей собянин, владимирская область, гусь-хрустальный район, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)