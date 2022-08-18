https://ria.ru/20220818/pomosch-1810434872.html

На Украине заявили, что недополучили более пяти миллиардов долларов помощи

На Украине заявили, что недополучили более пяти миллиардов долларов помощи - РИА Новости, 18.08.2022

На Украине заявили, что недополучили более пяти миллиардов долларов помощи

Депутат украинского парламента Ярослав Железняк посетовал, что Украина в августе получила только 589 миллионов долларов вместо ожидаемых шести миллиардов. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T12:51

2022-08-18T12:51

2022-08-18T12:51

экономика

канада

министерство финансов рф (минфин россии)

нафтогаз украины

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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Депутат украинского парламента Ярослав Железняк посетовал, что Украина в августе получила только 589 миллионов долларов вместо ожидаемых шести миллиардов."Одна из огромных проблем - это график, по которому приходят деньги от зарубежных доноров. Вот август, конкретный пример. Минфин ожидал 6 миллиардов долларов помощи. Затем уже снизил ожидания до 5 миллиардов. По состоянию на 18 августа (с 1 августа) пришло только 589 миллионов долларов плюс кредит от Канады 350 миллионов долларов на закупку газа для "Нафтогаза", - написал Железняк в своем Telegram-канале.Он выразил надежду, что деньги к концу месяца еще придут.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

канада

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экономика, канада, министерство финансов рф (минфин россии), нафтогаз украины