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На Украине заявили, что недополучили более пяти миллиардов долларов помощи - РИА Новости, 18.08.2022
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На Украине заявили, что недополучили более пяти миллиардов долларов помощи
На Украине заявили, что недополучили более пяти миллиардов долларов помощи - РИА Новости, 18.08.2022
На Украине заявили, что недополучили более пяти миллиардов долларов помощи
Депутат украинского парламента Ярослав Железняк посетовал, что Украина в августе получила только 589 миллионов долларов вместо ожидаемых шести миллиардов. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T12:51
2022-08-18T12:51
экономика
канада
министерство финансов рф (минфин россии)
нафтогаз украины
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Депутат украинского парламента Ярослав Железняк посетовал, что Украина в августе получила только 589 миллионов долларов вместо ожидаемых шести миллиардов."Одна из огромных проблем - это график, по которому приходят деньги от зарубежных доноров. Вот август, конкретный пример. Минфин ожидал 6 миллиардов долларов помощи. Затем уже снизил ожидания до 5 миллиардов. По состоянию на 18 августа (с 1 августа) пришло только 589 миллионов долларов плюс кредит от Канады 350 миллионов долларов на закупку газа для "Нафтогаза", - написал Железняк в своем Telegram-канале.Он выразил надежду, что деньги к концу месяца еще придут.
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экономика, канада, министерство финансов рф (минфин россии), нафтогаз украины
Экономика, Канада, Министерство финансов РФ (Минфин России), Нафтогаз Украины
12:51 18.08.2022
 
На Украине заявили, что недополучили более пяти миллиардов долларов помощи

Депутат Железняк: Украина получила 589 миллионов долларов помощи вместо шести миллиардов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Депутат украинского парламента Ярослав Железняк посетовал, что Украина в августе получила только 589 миллионов долларов вместо ожидаемых шести миллиардов.
"Одна из огромных проблем - это график, по которому приходят деньги от зарубежных доноров. Вот август, конкретный пример. Минфин ожидал 6 миллиардов долларов помощи. Затем уже снизил ожидания до 5 миллиардов. По состоянию на 18 августа (с 1 августа) пришло только 589 миллионов долларов плюс кредит от Канады 350 миллионов долларов на закупку газа для "Нафтогаза", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Он выразил надежду, что деньги к концу месяца еще придут.
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ЭкономикаКанадаМинистерство финансов РФ (Минфин России)Нафтогаз Украины
 
 
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