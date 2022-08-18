https://ria.ru/20220818/polsha-1810293802.html

Поляки заподозрили немцев в желании отнять подарок Сталина

Поляки заподозрили немцев в желании отнять подарок Сталина - РИА Новости, 18.08.2022

Поляки заподозрили немцев в желании отнять подарок Сталина

Все уже привыкли к тому, что Польша стала чемпионом мира по русофобии и призывам к победе над Россией и очень любит пугать остальные страны ЕС тем, что в случае РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T08:00

2022-08-18T08:00

2022-08-18T08:00

авторы

польша

европа

ярослав качиньский

матеуш моравецкий

германия

евросоюз

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Все уже привыкли к тому, что Польша стала чемпионом мира по русофобии и призывам к победе над Россией и очень любит пугать остальные страны ЕС тем, что в случае поражения Украины русская армия обрушится на Европу, взяв курс на Берлин и Париж.Эта старая, многовековая игра в "форпост на пути восточных варваров" никогда не надоест нашим славянским небратьям, несмотря на то что история не раз уже продемонстрировала: ничем хорошим для поляков она не заканчивается. Но учить уроки истории не хочется — хочется обличать всех и вся в заговоре против Польши. Не только русских, но и второго своего соседа — немцев. Причем сделать это нужно так, чтобы уж наверняка перессорится со всеми соседями. Не вспоминая, конечно, чем это закончилось в прошлый раз.То, что говорят в последнее время польские политики, поражает: русские — враги, немцы — тоже нехорошие люди, потому что не хотят помогать полякам и украинцам остановить русское нашествие. Почему не хотят? Потому что в сговоре с русскими? Ну практически..."Представление Германии о равновесии в Европе будущего, функционировании баланса в Европе основано на сотрудничестве двух империй: Российской и Германской, со странами посередине, в сфере влияния обеих держав. <...> При таком сценарии важно, чтобы Россия не проиграла войну. <...>Об основных национальных интересах Германия заботится на протяжении нескольких десятилетий. Если раньше речь шла о слиянии германских государств или поглощении ГДР, то есть бывшей советской оккупационной зоны, то сегодня, поскольку эта задача была решена, — о возвращении в какой-либо форме своих бывших земель, находящихся сейчас в пределах польских границ, и подчинении себе всего пояса стран между Германией и Россией".Это цитата из интервью Адама Глапиньского, главы Нацбанка Польши, и он просто чуть откровенней остальных. Хотя почему откровенней? Вот несколько дней назад теневой правитель Польши Ярослав Качиньский (лидер правящей партии "Право и справедливость") заявил, что ЕС хочет "прижать Польшу к стенке, разорвать и принудить ее к полному подчинению Германии". Одновременно с этим в Le Monde появилось интервью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, в котором он не только высказал недовольство тем, что в ЕС власть находится в руках олигархии, то есть сильнейших стран в виде Германии и Франции, но и заявил:"Если бы вся Европа поставляла Украине оружие в таких же масштабах и такими же темпами, как Германия, война бы давно закончилась. И это была бы абсолютная победа России. Что же касается Европы, то она оказалась бы накануне очередной войны. Поскольку Россия, ободренная слабостью своих противников, продолжала бы наступление".Ну да, ну да. Германия и Россия — это две главные проблемы Польши и Европы. Претензии к немцам носят у поляков давний и навязчивый характер, доходя до абсурда. Например, они очень хотят получить сотни миллиардов евро компенсации за Вторую мировую войну, как бы забывая, что треть нынешней территории Польши является бывшими немецкими землями, подаренными Сталиным после Второй мировой. Поляки хотят, чтобы немцы заплатили им триллион евро в обмен на возвращение Силезии, Померании, Бранденбурга и Пруссии? Нет? Пусть просто так заплатят? А поляки пустят эти деньги на подготовку к войне с Россией? Или с Германией? Или же опять — с ними обеими?Решение о создании крупнейшей в Европе армии принято в Польше этой весной — но готовилось оно задолго до начала нашей спецоперации. Варшава хочет вдвое увеличить свою армию, доведя ее численность до 300 тысяч (а в планах и до 400). Зачем нужна такая армия? Чтобы остановить "русскую агрессию"? Или немецкие планы по возврату утерянных после 1945-го земель?Для новой армии уже закупается оружие — не только у Штатов, но и у Южной Кореи (причем почти на 15 миллиардов долларов — огромный контракт). Эта армия должна защитить Польшу от "русской угрозы"? Но Россия не собирается ни нападать на Польшу, ни воевать с ней. Если, конечно, Варшава сама не подумывает об отправке войск на Украину. Поляки действительно хотят вернуть себе утраченные восточные земли (Западную Украину), которые Сталин и компенсировал им частью Германии? И одновременно сохранить свои нынешние западные земли — тот самый подарок Сталина? И при этом оставаться частью Евросоюза, в котором они неизбежно рано или поздно лишатся своего суверенитета? Как-то все это не стыкуется одно с другим — а уж с глобальной ситуацией тем более.Польше нужно думать не о том, как бы урвать кусок от Украины и взять денег с немцев, а о том, как избавится от вечного комплекса неполноценности, который прячется за знаменитым "польским гонором". История определила полякам место между двумя главными народами Европы, немцами и русскими, при этом сами они выбрали сторону Запада в извечном противостоянии католического и православного миров.Сейчас Запад окончательно обрубает свои христианские корни, одновременно отказываясь и от национальных традиций, и от уклада. В такой Европе полякам-традиционалистам, полякам-христианам места не будет — им придется или изменится, отказаться от собственной идентичности, или искать себе новое место в геополитических раскладах. Ставка на то, что им удастся перехватить лидерство в Евросоюзе (при опоре на англосаксов, с помощью игры на противоречиях между восточной и западной Европой, эксплуатируя русофобские страхи Старого Света), представляется абсолютно нереальной и способной лишь привести Польшу к очередному историческому проигрышу.Возвращение Украины в состав русского мира является не угрозой для Польши, а шансом на выстраивание нормальных отношений между двумя соседними крупнейшими славянскими народами — русскими и поляками. Все зависит от самих поляков: от их способности отказаться и от попыток играть на противоречиях между немцами и русскими, и от привычки видеть корень своих проблем в Германии и России.

https://ria.ru/20220727/reparatsii-1805462538.html

https://ria.ru/20220817/polsha-1810121829.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220811/himars-1808966670.html

https://ria.ru/20220816/raskol-1809887674.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220817/zakharova-1810141956.html

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авторы, польша, европа, ярослав качиньский, матеуш моравецкий, германия, евросоюз