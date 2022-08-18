https://ria.ru/20220818/podzhog-1810620602.html

В Ростове-на-Дону сожгли автомобиль полицейского с символом Z

В Ростове-на-Дону сожгли автомобиль полицейского с символом Z - РИА Новости, 18.08.2022

В Ростове-на-Дону сожгли автомобиль полицейского с символом Z

Полицейские задержали двух жителей Ростова-на-Дону, которые за сожгли автомобиль сотрудника ОВД с символикой "Z" по заказу неонацистов с Украины, сообщает ГУМВД РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T23:51

2022-08-18T23:51

2022-08-18T23:51

происшествия

ростов-на-дону

украина

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 авг - РИА Новости. Полицейские задержали двух жителей Ростова-на-Дону, которые за сожгли автомобиль сотрудника ОВД с символикой "Z" по заказу неонацистов с Украины, сообщает ГУМВД России по региону."В Ростове-на-Дону полицейские задержали подозреваемых в поджоге автомобиля с символикой "Z", принадлежащего сотруднику ОВД", - говорится в сообщении.Полицейские установили, что за поджог автомобиля подельники получили 15 тысяч рублей криптовалютой."Оба фигуранта сообщили о том, что им заранее было известно, что указанный канал управлялся с территории Украины приверженцами неонацистской идеологии и содержал призывы к совершению поджогов автотранспорта и иных преступлений в отношении представителей власти Российской Федерации за вознаграждение", - отметили в полиции.В момент поджога автомобиля подельница подозреваемого снимала происходящее на видео в качестве отчета для заказчиков.

https://ria.ru/20220617/vandaly-1796097751.html

https://ria.ru/20220727/voronezh-1805270298.html

ростов-на-дону

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ростов-на-дону, украина