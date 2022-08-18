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В Ростове-на-Дону сожгли автомобиль полицейского с символом Z - РИА Новости, 18.08.2022
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В Ростове-на-Дону сожгли автомобиль полицейского с символом Z
В Ростове-на-Дону сожгли автомобиль полицейского с символом Z - РИА Новости, 18.08.2022
В Ростове-на-Дону сожгли автомобиль полицейского с символом Z
Полицейские задержали двух жителей Ростова-на-Дону, которые за сожгли автомобиль сотрудника ОВД с символикой "Z" по заказу неонацистов с Украины, сообщает ГУМВД РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T23:51
2022-08-18T23:51
происшествия
ростов-на-дону
украина
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 авг - РИА Новости. Полицейские задержали двух жителей Ростова-на-Дону, которые за сожгли автомобиль сотрудника ОВД с символикой "Z" по заказу неонацистов с Украины, сообщает ГУМВД России по региону."В Ростове-на-Дону полицейские задержали подозреваемых в поджоге автомобиля с символикой "Z", принадлежащего сотруднику ОВД", - говорится в сообщении.Полицейские установили, что за поджог автомобиля подельники получили 15 тысяч рублей криптовалютой."Оба фигуранта сообщили о том, что им заранее было известно, что указанный канал управлялся с территории Украины приверженцами неонацистской идеологии и содержал призывы к совершению поджогов автотранспорта и иных преступлений в отношении представителей власти Российской Федерации за вознаграждение", - отметили в полиции.В момент поджога автомобиля подельница подозреваемого снимала происходящее на видео в качестве отчета для заказчиков.
https://ria.ru/20220617/vandaly-1796097751.html
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происшествия, ростов-на-дону, украина
Происшествия, Ростов-на-Дону, Украина
23:51 18.08.2022
 
В Ростове-на-Дону сожгли автомобиль полицейского с символом Z

Два жителя Ростова-на-Дону по заказу из Украины сожгли машину полицейского с символом Z

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 авг - РИА Новости. Полицейские задержали двух жителей Ростова-на-Дону, которые за сожгли автомобиль сотрудника ОВД с символикой "Z" по заказу неонацистов с Украины, сообщает ГУМВД России по региону.
Ростове-на-Дону полицейские задержали подозреваемых в поджоге автомобиля с символикой "Z", принадлежащего сотруднику ОВД", - говорится в сообщении.
Жители Чебоксар разбили инсталляцию с буквой Z. Видео МВД с кадрами задержания - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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Полицейские установили, что за поджог автомобиля подельники получили 15 тысяч рублей криптовалютой.
"Оба фигуранта сообщили о том, что им заранее было известно, что указанный канал управлялся с территории Украины приверженцами неонацистской идеологии и содержал призывы к совершению поджогов автотранспорта и иных преступлений в отношении представителей власти Российской Федерации за вознаграждение", - отметили в полиции.
В момент поджога автомобиля подельница подозреваемого снимала происходящее на видео в качестве отчета для заказчиков.
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