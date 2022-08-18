https://ria.ru/20220818/pitomtsy-1810365033.html

Москвичи смогут выбрать питомца на фестивале на ВДНХ

Москвичи смогут выбрать питомца на фестивале на ВДНХ - РИА Новости, 18.08.2022

Москвичи смогут выбрать питомца на фестивале на ВДНХ

Москвичи смогут забрать питомца из городского приюта на фестивале на ВДНХ, мероприятие пройдет в пятницу с 12.00 до 16.30 на площадке летнего... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T09:13

2022-08-18T09:13

2022-08-18T09:13

общество

городское хозяйство москвы

москва

вднх

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Москвичи смогут забрать питомца из городского приюта на фестивале на ВДНХ, мероприятие пройдет в пятницу с 12.00 до 16.30 на площадке летнего кинотеатра-лектория, сообщается на портале мэра Москвы."В канун Всемирного дня бездомных животных, который традиционно отмечается в третью субботу августа, комплекс городского хозяйства Москвы приглашает горожан на фестиваль животных из городских приютов. Мероприятие пройдет в рамках образовательной программы "Знание. ВДНХ" в пятницу, 19 августа, с 12.00 до 16.30 на площадке летнего кинотеатра-лектория. В программе — выставка кошек и собак, которых можно забрать домой, лекции для хозяев хвостатых о дрессировке и уходе за животными", - говорится на сайте.В материале сообщается, что на данный момент в 13 московских приютах живут более 16 тысяч животных. Сотрудники приютов и волонтеры помогают им в социализации и следят за их здоровьем. В выставке примут участие 10 животных — пять кошек и пять собак из городских приютов. Также гости фестиваля смогут заочно познакомиться с некоторыми питомцами приютов, изучив их анкеты в печатных каталогах.

https://ria.ru/20220801/priyuty-1806683997.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, городское хозяйство москвы, москва, вднх