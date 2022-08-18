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Москвичи смогут выбрать питомца на фестивале на ВДНХ - РИА Новости, 18.08.2022
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Москвичи смогут выбрать питомца на фестивале на ВДНХ
Москвичи смогут выбрать питомца на фестивале на ВДНХ - РИА Новости, 18.08.2022
Москвичи смогут выбрать питомца на фестивале на ВДНХ
Москвичи смогут забрать питомца из городского приюта на фестивале на ВДНХ, мероприятие пройдет в пятницу с 12.00 до 16.30 на площадке летнего... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T09:13
2022-08-18T09:13
общество
городское хозяйство москвы
москва
вднх
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Москвичи смогут забрать питомца из городского приюта на фестивале на ВДНХ, мероприятие пройдет в пятницу с 12.00 до 16.30 на площадке летнего кинотеатра-лектория, сообщается на портале мэра Москвы."В канун Всемирного дня бездомных животных, который традиционно отмечается в третью субботу августа, комплекс городского хозяйства Москвы приглашает горожан на фестиваль животных из городских приютов. Мероприятие пройдет в рамках образовательной программы "Знание. ВДНХ" в пятницу, 19 августа, с 12.00 до 16.30 на площадке летнего кинотеатра-лектория. В программе — выставка кошек и собак, которых можно забрать домой, лекции для хозяев хвостатых о дрессировке и уходе за животными", - говорится на сайте.В материале сообщается, что на данный момент в 13 московских приютах живут более 16 тысяч животных. Сотрудники приютов и волонтеры помогают им в социализации и следят за их здоровьем. В выставке примут участие 10 животных — пять кошек и пять собак из городских приютов. Также гости фестиваля смогут заочно познакомиться с некоторыми питомцами приютов, изучив их анкеты в печатных каталогах.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, вднх
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, ВДНХ
09:13 18.08.2022
 
Москвичи смогут выбрать питомца на фестивале на ВДНХ

Москвичи смогут забрать питомца из городского приюта на фестивале на ВДНХ

© РИА Новости / Виталий АньковБездомная собака
Бездомная собака - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Бездомная собака. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Москвичи смогут забрать питомца из городского приюта на фестивале на ВДНХ, мероприятие пройдет в пятницу с 12.00 до 16.30 на площадке летнего кинотеатра-лектория, сообщается на портале мэра Москвы.
"В канун Всемирного дня бездомных животных, который традиционно отмечается в третью субботу августа, комплекс городского хозяйства Москвы приглашает горожан на фестиваль животных из городских приютов. Мероприятие пройдет в рамках образовательной программы "Знание. ВДНХ" в пятницу, 19 августа, с 12.00 до 16.30 на площадке летнего кинотеатра-лектория. В программе — выставка кошек и собак, которых можно забрать домой, лекции для хозяев хвостатых о дрессировке и уходе за животными", - говорится на сайте.
В материале сообщается, что на данный момент в 13 московских приютах живут более 16 тысяч животных. Сотрудники приютов и волонтеры помогают им в социализации и следят за их здоровьем. В выставке примут участие 10 животных — пять кошек и пять собак из городских приютов. Также гости фестиваля смогут заочно познакомиться с некоторыми питомцами приютов, изучив их анкеты в печатных каталогах.
Собака в вольере приюта для бездомных животных - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 13:55Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Более 15 тысяч собак содержатся в 13 городских приютах Москвы
 
ОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваВДНХ
 
 
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