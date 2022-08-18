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В Перми экспресс до горнолыжного курорта "Губаха" сделают круглогодичным

В Перми экспресс до горнолыжного курорта "Губаха" сделают круглогодичным - РИА Новости, 18.08.2022

В Перми экспресс до горнолыжного курорта "Губаха" сделают круглогодичным

Экспресс, доставляющий горнолыжников и сноубордистов до зимнего курорта в Губахе, может стать круглогодичным, сообщил гендиректор "Пермской пригородной... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T01:09

2022-08-18T01:09

2022-08-18T01:09

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ПЕРМЬ, 18 авг — РИА Новости. Экспресс, доставляющий горнолыжников и сноубордистов до зимнего курорта в Губахе, может стать круглогодичным, сообщил гендиректор "Пермской пригородной компании" Сергей Канцур.С января по март на курорт поездом было перевезено 9600 пассажиров, что на 41 процент больше, чем за аналогичный период прошлого года.Сейчас прорабатывается вариант, который позволит сделать маршрут круглогодичным по выходным и праздничным дням. Кроме того, доехать на экспрессе можно будет не только со станции Пермь-1, но и Пермь-2.Поезд до Губахи был запущен примерно три года назад. С 2022 года на маршруте используются "Ласточки". Состав ходит с середины декабря до начала апреля, в пути туристы находятся около трех часов. Конечная точка — станция Углеуральская, далее пассажиры пересаживаются на автобус, который довозит их до горнолыжного комплекса.В марте 2022 года губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал соглашение о совместном развитии инфраструктуры с корпорацией "Туризм.РФ". Документ позволит реализовать инвестпроект по развитию горнолыжного комплекса "Губаха", что приведет, по задумке властей, к увеличению турпотока до 300 тысяч отдыхающих в год. К 2025 году там хотят оборудовать дополнительные склоны, построить гостиницу. В развитие курорта планируется вложить около двух миллиардов рублей."Губаха" — один из крупнейших горнолыжных комплексов России. Население одноименного города — 18,8 тысячи жителей.

https://ria.ru/20220810/sochi-1808298803.html

https://ria.ru/20220626/perm-1797826110.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, губаха, пермский край, россия, туристы, пермь