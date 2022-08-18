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Лавров проведет переговоры с главой МИД Сирии - РИА Новости, 18.08.2022
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Лавров проведет переговоры с главой МИД Сирии
Лавров проведет переговоры с главой МИД Сирии - РИА Новости, 18.08.2022
Лавров проведет переговоры с главой МИД Сирии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет 23 августа в Москве переговоры с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом, заявил заместитель директора департамента РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T14:56
2022-08-18T14:56
сергей лавров
россия
сирия
фейсал микдад
москва
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет 23 августа в Москве переговоры с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев."Двадцать третьего августа в Москве пройдут переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Сирии Фейсала Микдада. Предстоит подробный обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня", - сказал Нечаев на брифинге.По его словам, на переговорах министры уделят особое внимание сирийскому урегулированию, работе сирийского конституционного комитета и ситуации вокруг САР."Министры рассмотрят состояние и перспективы развития многоплановых российско-сирийских связей", - заключил он.
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сергей лавров, россия, сирия, фейсал микдад, москва
Сергей Лавров, Россия, Сирия, Фейсал Микдад, Москва
14:56 18.08.2022
 
Лавров проведет переговоры с главой МИД Сирии

Нечаев: Лавров 23 августа проведет в Москве переговоры с главой МИД Сирии Микдадом

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет 23 августа в Москве переговоры с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.
"Двадцать третьего августа в Москве пройдут переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Сирии Фейсала Микдада. Предстоит подробный обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня", - сказал Нечаев на брифинге.
По его словам, на переговорах министры уделят особое внимание сирийскому урегулированию, работе сирийского конституционного комитета и ситуации вокруг САР.
"Министры рассмотрят состояние и перспективы развития многоплановых российско-сирийских связей", - заключил он.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
09:22
МИД ожидает от США своевременной выдачи виз Лаврову и российской делегации
 
Сергей ЛавровРоссияСирияФейсал МикдадМосква
 
 
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