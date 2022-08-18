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Лавров проведет переговоры с главой МИД Сирии

Лавров проведет переговоры с главой МИД Сирии - РИА Новости, 18.08.2022

Лавров проведет переговоры с главой МИД Сирии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет 23 августа в Москве переговоры с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом, заявил заместитель директора департамента РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T14:56

2022-08-18T14:56

2022-08-18T14:56

сергей лавров

россия

сирия

фейсал микдад

москва

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет 23 августа в Москве переговоры с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев."Двадцать третьего августа в Москве пройдут переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Сирии Фейсала Микдада. Предстоит подробный обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня", - сказал Нечаев на брифинге.По его словам, на переговорах министры уделят особое внимание сирийскому урегулированию, работе сирийского конституционного комитета и ситуации вокруг САР."Министры рассмотрят состояние и перспективы развития многоплановых российско-сирийских связей", - заключил он.

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россия

сирия

москва

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сергей лавров, россия, сирия, фейсал микдад, москва