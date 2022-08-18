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В Латвии снесли один из последних в Риге памятников Ленину - РИА Новости, 18.08.2022
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В Латвии снесли один из последних в Риге памятников Ленину
В Латвии снесли один из последних в Риге памятников Ленину - РИА Новости, 18.08.2022
В Латвии снесли один из последних в Риге памятников Ленину
Один из последних в Латвии памятников Ленину и стелу в честь освобождения Риги от гитлеровской оккупации снесли ночью в предместьях столицы республики, оба... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T13:42
2022-08-18T13:42
в мире
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Один из последних в Латвии памятников Ленину и стелу в честь освобождения Риги от гитлеровской оккупации снесли ночью в предместьях столицы республики, оба монумента планируется уничтожить, сообщило Латвийское телевидение."Минувшей ночью в Ропажском крае демонтировали советские памятники. В районе демонтировали стелу, посвященную так называемому освобождению Риги. Чтобы не мешать движению транспорта и не создавать угрозы для общественной безопасности, снос стелы в поселке Стопини прошел под покровом ночи", - говорится в сообщении.Один из последних памятников Ленину в Латвии демонтировали в поселке Муцениеки в 20 километрах к востоку от Риги.Сообщается, что весной краевой совет искал возможность передать эти памятники в собственность Союза художников или музея, но из-за отсутствия интереса и законодательных ограничений было решено их уничтожить. "Они будут уничтожены. Художественной ценности у них нет. Никто не хотел брать их к себе, поэтому они будут уничтожены", - сказал в эфире LTV глава администрации Стопинской волости Алдис Грунде.Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Снос памятников Ленину и другим деятелям революционного движения в Прибалтике начался еще до Беловежских соглашений, положивших конец существованию Советского Союза.Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".
https://ria.ru/20220817/t-34-1810196600.html
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в мире, сергей лавров, рига, литва, латвия, ltv
В мире, Сергей Лавров, Рига, Литва, Латвия, LTV
13:42 18.08.2022
 
В Латвии снесли один из последних в Риге памятников Ленину

В Риге хотят уничтожить памятник Ленину и стелу в честь освобождения города от фашистов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции и ограждение у памятника воинам Советской Армии
Автомобиль полиции и ограждение у памятника воинам Советской Армии - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль полиции и ограждение у памятника воинам Советской Армии . Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Один из последних в Латвии памятников Ленину и стелу в честь освобождения Риги от гитлеровской оккупации снесли ночью в предместьях столицы республики, оба монумента планируется уничтожить, сообщило Латвийское телевидение.
"Минувшей ночью в Ропажском крае демонтировали советские памятники. В районе демонтировали стелу, посвященную так называемому освобождению Риги. Чтобы не мешать движению транспорта и не создавать угрозы для общественной безопасности, снос стелы в поселке Стопини прошел под покровом ночи", - говорится в сообщении.
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Один из последних памятников Ленину в Латвии демонтировали в поселке Муцениеки в 20 километрах к востоку от Риги.
Сообщается, что весной краевой совет искал возможность передать эти памятники в собственность Союза художников или музея, но из-за отсутствия интереса и законодательных ограничений было решено их уничтожить. "Они будут уничтожены. Художественной ценности у них нет. Никто не хотел брать их к себе, поэтому они будут уничтожены", - сказал в эфире LTV глава администрации Стопинской волости Алдис Грунде.
Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Снос памятников Ленину и другим деятелям революционного движения в Прибалтике начался еще до Беловежских соглашений, положивших конец существованию Советского Союза.
Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".
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