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Водителям объяснили, как удешевить ОСАГО наполовину
Водителям объяснили, как удешевить ОСАГО наполовину - РИА Новости, 18.08.2022
Водителям объяснили, как удешевить ОСАГО наполовину
Если продлевать ОСАГО раньше срока, страховая компания предложит самый доступный базовый тариф. Об этом рассказала "Прайму" руководитель подразделений... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T03:15
2022-08-18T03:15
2022-08-18T03:15
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Если продлевать ОСАГО раньше срока, страховая компания предложит самый доступный базовый тариф. Об этом рассказала "Прайму" руководитель подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto Ольга Бондарева.По словам эксперта, снижению цены полиса также поспособствует езда без аварий и ограничение числа допущенных к управлению транспортным средством водителей. В таком случае, скидка может превысить 50 процентов.Бондарева посоветовала внимательно сравнивать предложения страховых компаний при полиса ОСАГО, чтобы найти самый экономичный вариант."Если планируете в будущем посадить за руль своих детей — отправляйте их на получение прав как можно раньше, таким образом накопится стаж, который сделает ОСАГО дешевле", — заключила эксперт.
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общество, авто, осаго, fresh auto, россия
Общество, Авто, ОСАГО, Fresh Auto, Россия
Водителям объяснили, как удешевить ОСАГО наполовину
Эксперт Бондарева рассказала о возможности удешевить ОСАГО наполовину при езде без аварий