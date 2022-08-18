Рейтинг@Mail.ru
Водителям объяснили, как удешевить ОСАГО наполовину - РИА Новости, 18.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220818/osago-1810337975.html
Водителям объяснили, как удешевить ОСАГО наполовину
Водителям объяснили, как удешевить ОСАГО наполовину - РИА Новости, 18.08.2022
Водителям объяснили, как удешевить ОСАГО наполовину
Если продлевать ОСАГО раньше срока, страховая компания предложит самый доступный базовый тариф. Об этом рассказала "Прайму" руководитель подразделений... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T03:15
2022-08-18T03:15
общество
авто
осаго
fresh auto
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778846222_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2176f44a325da5ecf084381357b131ed.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Если продлевать ОСАГО раньше срока, страховая компания предложит самый доступный базовый тариф. Об этом рассказала "Прайму" руководитель подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto Ольга Бондарева.По словам эксперта, снижению цены полиса также поспособствует езда без аварий и ограничение числа допущенных к управлению транспортным средством водителей. В таком случае, скидка может превысить 50 процентов.Бондарева посоветовала внимательно сравнивать предложения страховых компаний при полиса ОСАГО, чтобы найти самый экономичный вариант."Если планируете в будущем посадить за руль своих детей — отправляйте их на получение прав как можно раньше, таким образом накопится стаж, который сделает ОСАГО дешевле", — заключила эксперт.
https://ria.ru/20220729/pts-1805923926.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778846222_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_91c5724de553b8ee717f19b6bc0095b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, авто, осаго, fresh auto, россия
Общество, Авто, ОСАГО, Fresh Auto, Россия
03:15 18.08.2022
 
Водителям объяснили, как удешевить ОСАГО наполовину

Эксперт Бондарева рассказала о возможности удешевить ОСАГО наполовину при езде без аварий

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЭлектронный страховой полис
Электронный страховой полис - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Электронный страховой полис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Если продлевать ОСАГО раньше срока, страховая компания предложит самый доступный базовый тариф. Об этом рассказала "Прайму" руководитель подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto Ольга Бондарева.
По словам эксперта, снижению цены полиса также поспособствует езда без аварий и ограничение числа допущенных к управлению транспортным средством водителей. В таком случае, скидка может превысить 50 процентов.
Бондарева посоветовала внимательно сравнивать предложения страховых компаний при полиса ОСАГО, чтобы найти самый экономичный вариант.
"Если планируете в будущем посадить за руль своих детей — отправляйте их на получение прав как можно раньше, таким образом накопится стаж, который сделает ОСАГО дешевле", — заключила эксперт.
ПТС автомобиля - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 17:11
Электронный или бумажный: как получить и восстановить ПТС в 2022 году
 
ОбществоАвтоОСАГОFresh AutoРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала