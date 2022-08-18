https://ria.ru/20220818/orban-1810508476.html

Орбан назвал тех, кто выиграет от ситуации на Украине

Орбан назвал тех, кто выиграет от ситуации на Украине - РИА Новости, 18.08.2022

Орбан назвал тех, кто выиграет от ситуации на Украине

После окончания военной операции на Украине ЕС ослабнет, другие государства мира, например, Россия и Китай, а также крупные американские корпорации выиграют,... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T16:36

2022-08-18T16:36

2022-08-18T16:36

в мире

виктор орбан

венгрия

россия

сша

китай

украина

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БЕРЛИН, 18 авг - РИА Новости. После окончания военной операции на Украине ЕС ослабнет, другие государства мира, например, Россия и Китай, а также крупные американские корпорации выиграют, заявил в интервью журналу Tichys Einblick премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Большая часть мира демонстративно не встает в очередь (в поддержку США и Украины – ред.): китайцы, индийцы, бразильцы, Южная Африка, арабский мир, Африка", - сказал Орбан, подчеркнув, что "во-первых, Запад не может выиграть войну на Украине военным путем, во-вторых, санкции никоим образом не дестабилизировали Россию, в-третьих, их ущерб Европе огромен, в-четвертых, мир не выстроился в очередь за США и Украиной".С другой стороны, по словам Орбана, есть страны и регионы, которые выиграют за счет ослабления ЕС в результате спецоперации, это прежде всего те международные игроки, которые имеют собственные энергоносители."Россиянам выгодно. Импорт Евросоюза из России сократился на четверть, а доходы "Газпрома" удвоились. Китайцам выгодно, раньше они были во власти арабов. И, конечно же, выгодно крупным американским корпорациям", — сказал Орбан, указав на резкий рост прибыли таких концернов, как Exxon, Chevron, ConocoPhillips.Венгерский премьер добавил, что "вполне возможно, что именно эта война очевидным образом положит конец западному превосходству".

https://ria.ru/20220818/sanktsii-1810348786.html

венгрия

россия

сша

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, виктор орбан, венгрия, россия, сша, китай, украина