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Орбан назвал тех, кто выиграет от ситуации на Украине - РИА Новости, 18.08.2022
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Орбан назвал тех, кто выиграет от ситуации на Украине
Орбан назвал тех, кто выиграет от ситуации на Украине - РИА Новости, 18.08.2022
Орбан назвал тех, кто выиграет от ситуации на Украине
После окончания военной операции на Украине ЕС ослабнет, другие государства мира, например, Россия и Китай, а также крупные американские корпорации выиграют,... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T16:36
2022-08-18T16:36
в мире
виктор орбан
венгрия
россия
сша
китай
украина
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БЕРЛИН, 18 авг - РИА Новости. После окончания военной операции на Украине ЕС ослабнет, другие государства мира, например, Россия и Китай, а также крупные американские корпорации выиграют, заявил в интервью журналу Tichys Einblick премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Большая часть мира демонстративно не встает в очередь (в поддержку США и Украины – ред.): китайцы, индийцы, бразильцы, Южная Африка, арабский мир, Африка", - сказал Орбан, подчеркнув, что "во-первых, Запад не может выиграть войну на Украине военным путем, во-вторых, санкции никоим образом не дестабилизировали Россию, в-третьих, их ущерб Европе огромен, в-четвертых, мир не выстроился в очередь за США и Украиной".С другой стороны, по словам Орбана, есть страны и регионы, которые выиграют за счет ослабления ЕС в результате спецоперации, это прежде всего те международные игроки, которые имеют собственные энергоносители."Россиянам выгодно. Импорт Евросоюза из России сократился на четверть, а доходы "Газпрома" удвоились. Китайцам выгодно, раньше они были во власти арабов. И, конечно же, выгодно крупным американским корпорациям", — сказал Орбан, указав на резкий рост прибыли таких концернов, как Exxon, Chevron, ConocoPhillips.Венгерский премьер добавил, что "вполне возможно, что именно эта война очевидным образом положит конец западному превосходству".
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в мире, виктор орбан, венгрия, россия, сша, китай, украина
В мире, Виктор Орбан, Венгрия, Россия, США, Китай, Украина
16:36 18.08.2022
 
Орбан назвал тех, кто выиграет от ситуации на Украине

Премьер Венгрии Орбан допустил, что ситуация на Украине положит конец превосходству Запада

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 18 авг - РИА Новости. После окончания военной операции на Украине ЕС ослабнет, другие государства мира, например, Россия и Китай, а также крупные американские корпорации выиграют, заявил в интервью журналу Tichys Einblick премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Большая часть мира демонстративно не встает в очередь (в поддержку США и Украины – ред.): китайцы, индийцы, бразильцы, Южная Африка, арабский мир, Африка", - сказал Орбан, подчеркнув, что "во-первых, Запад не может выиграть войну на Украине военным путем, во-вторых, санкции никоим образом не дестабилизировали Россию, в-третьих, их ущерб Европе огромен, в-четвертых, мир не выстроился в очередь за США и Украиной".
С другой стороны, по словам Орбана, есть страны и регионы, которые выиграют за счет ослабления ЕС в результате спецоперации, это прежде всего те международные игроки, которые имеют собственные энергоносители.
"Россиянам выгодно. Импорт Евросоюза из России сократился на четверть, а доходы "Газпрома" удвоились. Китайцам выгодно, раньше они были во власти арабов. И, конечно же, выгодно крупным американским корпорациям", — сказал Орбан, указав на резкий рост прибыли таких концернов, как Exxon, Chevron, ConocoPhillips.
Венгерский премьер добавил, что "вполне возможно, что именно эта война очевидным образом положит конец западному превосходству".
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В миреВиктор ОрбанВенгрияРоссияСШАКитайУкраина
 
 
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