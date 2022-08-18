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Reuters рассказало, как Запад может попробовать навредить России в ООН - РИА Новости, 18.08.2022
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Reuters рассказало, как Запад может попробовать навредить России в ООН
Reuters рассказало, как Запад может попробовать навредить России в ООН - РИА Новости, 18.08.2022
Reuters рассказало, как Запад может попробовать навредить России в ООН
Запад и Украина могут попробовать отозвать верительные грамоты у представителей России в ООН, сообщает агентство Reuters. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T02:50
2022-08-18T13:58
в мире
владимир зеленский
россия
украина
оон
генеральная ассамблея оон
совет безопасности оон
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Запад и Украина могут попробовать отозвать верительные грамоты у представителей России в ООН, сообщает агентство Reuters.Агентство напомнило, что Киев ранее требовал исключить Москву из Организации Объединенных Наций. Однако такая идея нереализуема, так как для этого требуется рекомендация Совета Безопасности, где у России есть право вето, объяснило издание.При этом агентство не уточнило, соответствует ли это предположение Уставу ООН.Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал исключить Россию из всех структур ООН. Официальный представитель председателя Генассамблеи Полина Кубиак, комментируя его слова, отметила, что решения об исключении страны из Генассамблеи ООН принимаются через Совбез.Механизм исключения государства из ООН предусмотрен в статье шесть главы два Устава ООН. В ней говорится: "Член Организации, систематически нарушающий принципы, содержащиеся в настоящем Уставе, может быть исключен из Организации Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности".Между тем ранее Зеленский выступал с призывом исключения России из СБ ООН, что также технически невозможно.Участие России в Совбезе ООН в качестве постоянного члена прописано в статье 23 Устава Организации. Таким образом, для исключения России из состава Совбеза была бы нужна поправка в Устав ООН, для которой, в свою очередь, необходима подпись всех постоянных членов Совбеза. При этом Россия имеет право наложить вето на подобное предложение.
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в мире, владимир зеленский, россия, украина, оон, генеральная ассамблея оон, совет безопасности оон
В мире, Владимир Зеленский, Россия, Украина, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Совет Безопасности ООН
02:50 18.08.2022 (обновлено: 13:58 18.08.2022)
 
Reuters рассказало, как Запад может попробовать навредить России в ООН

Reuters: Запад может попробовать отозвать полномочия в ООН у представителей властей России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание Постпредства России при ООН в Женеве
Здание Постпредства России при ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание Постпредства России при ООН в Женеве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Запад и Украина могут попробовать отозвать верительные грамоты у представителей России в ООН, сообщает агентство Reuters.
Агентство напомнило, что Киев ранее требовал исключить Москву из Организации Объединенных Наций. Однако такая идея нереализуема, так как для этого требуется рекомендация Совета Безопасности, где у России есть право вето, объяснило издание.

"Другим вариантом может быть отзыв верительных грамот представителей президента России Владимира Путина, но для этого потребуется поддержка, по крайней мере, большинства в Генеральной Ассамблее", — указало Reuters.

При этом агентство не уточнило, соответствует ли это предположение Уставу ООН.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал исключить Россию из всех структур ООН. Официальный представитель председателя Генассамблеи Полина Кубиак, комментируя его слова, отметила, что решения об исключении страны из Генассамблеи ООН принимаются через Совбез.
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Механизм исключения государства из ООН предусмотрен в статье шесть главы два Устава ООН. В ней говорится: "Член Организации, систематически нарушающий принципы, содержащиеся в настоящем Уставе, может быть исключен из Организации Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности".
Между тем ранее Зеленский выступал с призывом исключения России из СБ ООН, что также технически невозможно.
Участие России в Совбезе ООН в качестве постоянного члена прописано в статье 23 Устава Организации. Таким образом, для исключения России из состава Совбеза была бы нужна поправка в Устав ООН, для которой, в свою очередь, необходима подпись всех постоянных членов Совбеза. При этом Россия имеет право наложить вето на подобное предложение.
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В миреВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаООНГенеральная Ассамблея ООНСовет Безопасности ООН
 
 
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