https://ria.ru/20220818/ogon-1810538591.html

Жителя Калуги, осквернившего Вечный огонь, осудили на два года колонии

Жителя Калуги, осквернившего Вечный огонь, осудили на два года колонии - РИА Новости, 18.08.2022

Жителя Калуги, осквернившего Вечный огонь, осудили на два года колонии

Помочившийся на Вечный огонь 22-летний хулиган из Калуги осужден на два года колонии-поселения, сообщает в четверг областная прокуратура. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T17:18

2022-08-18T17:18

2022-08-18T17:18

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Помочившийся на Вечный огонь 22-летний хулиган из Калуги осужден на два года колонии-поселения, сообщает в четверг областная прокуратура."В мае 2022 года в ночное время подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории мемориального комплекса на площади Победы… подошел к чаше "Вечный огонь" и осквернил ее, совершив акт мочеиспускания. Циничный и безнравственный поступок был сфотографирован его товарищем", - сообщает прокуратура.При этом, узнав, что товарищ запечатлел его поступок, молодой человек попросил у него фото и затем разместил в качестве аватара во "ВКонтакте", отмечает Калужский областной суд.Мужчину судили за публичное, с использованием интернета, осквернение символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества."Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", - информирует прокуратура.Три года после освобождения ему запрещено будет размещать посты в интернете в общем доступе.

https://ria.ru/20220809/gelendzhik-1808285544.html

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происшествия, россия