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Жителя Калуги, осквернившего Вечный огонь, осудили на два года колонии - РИА Новости, 18.08.2022
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Жителя Калуги, осквернившего Вечный огонь, осудили на два года колонии
Жителя Калуги, осквернившего Вечный огонь, осудили на два года колонии - РИА Новости, 18.08.2022
Жителя Калуги, осквернившего Вечный огонь, осудили на два года колонии
Помочившийся на Вечный огонь 22-летний хулиган из Калуги осужден на два года колонии-поселения, сообщает в четверг областная прокуратура. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T17:18
2022-08-18T17:18
происшествия
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Помочившийся на Вечный огонь 22-летний хулиган из Калуги осужден на два года колонии-поселения, сообщает в четверг областная прокуратура."В мае 2022 года в ночное время подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории мемориального комплекса на площади Победы… подошел к чаше "Вечный огонь" и осквернил ее, совершив акт мочеиспускания. Циничный и безнравственный поступок был сфотографирован его товарищем", - сообщает прокуратура.При этом, узнав, что товарищ запечатлел его поступок, молодой человек попросил у него фото и затем разместил в качестве аватара во "ВКонтакте", отмечает Калужский областной суд.Мужчину судили за публичное, с использованием интернета, осквернение символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества."Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", - информирует прокуратура.Три года после освобождения ему запрещено будет размещать посты в интернете в общем доступе.
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
17:18 18.08.2022
 
Жителя Калуги, осквернившего Вечный огонь, осудили на два года колонии

Помочившийся на Вечный огонь житель Калуги получил два года колонии-поселения

© РИА Новости / Мария МарикянВечный Огонь
Вечный Огонь - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Мария Марикян
Вечный Огонь. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Помочившийся на Вечный огонь 22-летний хулиган из Калуги осужден на два года колонии-поселения, сообщает в четверг областная прокуратура.
"В мае 2022 года в ночное время подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории мемориального комплекса на площади Победы… подошел к чаше "Вечный огонь" и осквернил ее, совершив акт мочеиспускания. Циничный и безнравственный поступок был сфотографирован его товарищем", - сообщает прокуратура.
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При этом, узнав, что товарищ запечатлел его поступок, молодой человек попросил у него фото и затем разместил в качестве аватара во "ВКонтакте", отмечает Калужский областной суд.
Мужчину судили за публичное, с использованием интернета, осквернение символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества.
"Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", - информирует прокуратура.
Три года после освобождения ему запрещено будет размещать посты в интернете в общем доступе.
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