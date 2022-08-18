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Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 18.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220818/obstrel-1810596341.html
Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 18.08.2022
Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли населенные пункты Горловку, Новобахмутовку и Донецк, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T20:08
2022-08-18T20:08
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк (днр)
петровский район
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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Горловку, Новобахмутовку и Донецк, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Согласно сообщению в Telegram-канале представительства, обстрел в направлении Горловки зафиксирован в 17.30 (совпадает с мск), выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра. В 19.00 в направлении Центрально-городского района города выпущено еще три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве.Новобахмутовка подверглась обстрелам в 17.35 и 19.05, в направлении села выпущено в общей сложности 12 мин калибром 120 миллиметров. Пять снарядов калибром 152 миллиметра выпущено в 18.25 в направлении Петровского района Донецка, говорится в сообщении представительства.
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горловка
донецк (днр)
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в мире, горловка, донецк (днр), петровский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк (ДНР), Петровский район
20:08 18.08.2022
 
Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР

ДНР: украинские военные обстреляли Горловку, Новобахмутовку и Донецк

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Горловку, Новобахмутовку и Донецк, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Согласно сообщению в Telegram-канале представительства, обстрел в направлении Горловки зафиксирован в 17.30 (совпадает с мск), выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра. В 19.00 в направлении Центрально-городского района города выпущено еще три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве.
Новобахмутовка подверглась обстрелам в 17.35 и 19.05, в направлении села выпущено в общей сложности 12 мин калибром 120 миллиметров. Пять снарядов калибром 152 миллиметра выпущено в 18.25 в направлении Петровского района Донецка, говорится в сообщении представительства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецк (ДНР)Петровский район
 
 
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