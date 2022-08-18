https://ria.ru/20220818/obstrel-1810596341.html

Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 18.08.2022

Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли населенные пункты Горловку, Новобахмутовку и Донецк, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T20:08

2022-08-18T20:08

2022-08-18T20:08

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк (днр)

петровский район

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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Горловку, Новобахмутовку и Донецк, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Согласно сообщению в Telegram-канале представительства, обстрел в направлении Горловки зафиксирован в 17.30 (совпадает с мск), выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра. В 19.00 в направлении Центрально-городского района города выпущено еще три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве.Новобахмутовка подверглась обстрелам в 17.35 и 19.05, в направлении села выпущено в общей сложности 12 мин калибром 120 миллиметров. Пять снарядов калибром 152 миллиметра выпущено в 18.25 в направлении Петровского района Донецка, говорится в сообщении представительства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецк (днр)

петровский район

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в мире, горловка, донецк (днр), петровский район