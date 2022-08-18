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Украинские войска обстреляли Горловку и Новобахмутовку в ДНР из артиллерии

Украинские войска обстреляли Горловку и Новобахмутовку в ДНР из артиллерии - РИА Новости, 18.08.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и Новобахмутовку в ДНР из артиллерии

Украинские войска обстреляли в четверг Горловку и Новобахмутовку, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра и восемь мин калибром 120 миллиметров, заявило... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T17:34

2022-08-18T17:34

2022-08-18T17:34

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в четверг Горловку и Новобахмутовку, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра и восемь мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (поселок шахты Изотова): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 16.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Розовка - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220818/spetsoperatsiya-1810413775.html

горловка

донецкая народная республика

украина

донбасс

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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс