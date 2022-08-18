https://ria.ru/20220818/obstrel-1810500318.html

Украинские войска выпустили по Донецку десять ракет из "Града"

Украинские войска выпустили по Донецку десять ракет из "Града" - РИА Новости, 18.08.2022

Украинские войска выпустили по Донецку десять ракет из "Града"

Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило в четверг представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T16:13

2022-08-18T16:13

2022-08-18T16:13

специальная военная операция на украине

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украина

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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило в четверг представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина