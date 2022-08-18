https://ria.ru/20220818/obstrel-1810475689.html

Число пострадавших при обстреле Горловки выросло до трех

Число пострадавших при обстреле Горловки выросло до трех - РИА Новости, 18.08.2022

Число пострадавших при обстреле Горловки выросло до трех

Число пострадавших в результате обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике возросло до трех, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T15:13

2022-08-18T15:13

2022-08-18T15:13

специальная военная операция на украине

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горловка

донецкая народная республика

стирол

украина

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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике возросло до трех, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Ранее власти сообщали о двух пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Горловке число раненых возросло до 3 человек", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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в мире, жкх, горловка, донецкая народная республика, стирол, украина