Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при обстреле Горловки выросло до трех - РИА Новости, 18.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220818/obstrel-1810475689.html
Число пострадавших при обстреле Горловки выросло до трех
Число пострадавших при обстреле Горловки выросло до трех - РИА Новости, 18.08.2022
Число пострадавших при обстреле Горловки выросло до трех
Число пострадавших в результате обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике возросло до трех, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T15:13
2022-08-18T15:13
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
горловка
донецкая народная республика
стирол
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805157942_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_8e3e1ccf84e189e2e98b8c71ab496e41.jpg
ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике возросло до трех, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Ранее власти сообщали о двух пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Горловке число раненых возросло до 3 человек", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805157942_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_345e8a60de205cce0f43568d4d200445.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, жкх, горловка, донецкая народная республика, стирол, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Горловка, Донецкая Народная Республика, Стирол, Украина
15:13 18.08.2022
 
Число пострадавших при обстреле Горловки выросло до трех

ДНР: число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ выросло до трех человек

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПоследствия обстрела Горловки
Последствия обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Последствия обстрела Горловки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике возросло до трех, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Ранее власти сообщали о двух пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Горловке число раненых возросло до 3 человек", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСтиролУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала