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При обстреле Донецка ранена женщина - РИА Новости, 18.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220818/obstrel-1810465098.html
При обстреле Донецка ранена женщина
При обстреле Донецка ранена женщина - РИА Новости, 18.08.2022
При обстреле Донецка ранена женщина
Еще одна женщина пострадала в Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T14:38
2022-08-18T14:38
специальная военная операция на украине
кировский район
донецкая народная республика
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Еще одна женщина пострадала в Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее Кулемзин сообщал, что в результате обстрела со стороны украинских войск пострадала женщина в Кировском районе Донецка по улице Ревпути, 13."При обстреле Кировского района по улице Ленинабадская, 88 получила ранение женщина. Анкетные данные уточняются", - написал мэр в своем Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска в четверг дважды обстреляли Кировский район Донецка, выпустив в общей сложности семь снарядов калибром 152 миллиметра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
кировский район
донецкая народная республика
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кировский район, донецкая народная республика, донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР)
14:38 18.08.2022
 
При обстреле Донецка ранена женщина

Мэр Кулемзин: при обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ ранена женщина

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела Кировского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Еще одна женщина пострадала в Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Ранее Кулемзин сообщал, что в результате обстрела со стороны украинских войск пострадала женщина в Кировском районе Донецка по улице Ревпути, 13.
"При обстреле Кировского района по улице Ленинабадская, 88 получила ранение женщина. Анкетные данные уточняются", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска в четверг дважды обстреляли Кировский район Донецка, выпустив в общей сложности семь снарядов калибром 152 миллиметра.
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Специальная военная операция на УкраинеКировский районДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)
 
 
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