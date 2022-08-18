https://ria.ru/20220818/obstrel-1810465098.html

При обстреле Донецка ранена женщина

При обстреле Донецка ранена женщина - РИА Новости, 18.08.2022

При обстреле Донецка ранена женщина

Еще одна женщина пострадала в Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T14:38

2022-08-18T14:38

2022-08-18T14:38

специальная военная операция на украине

кировский район

донецкая народная республика

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Еще одна женщина пострадала в Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее Кулемзин сообщал, что в результате обстрела со стороны украинских войск пострадала женщина в Кировском районе Донецка по улице Ревпути, 13."При обстреле Кировского района по улице Ленинабадская, 88 получила ранение женщина. Анкетные данные уточняются", - написал мэр в своем Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска в четверг дважды обстреляли Кировский район Донецка, выпустив в общей сложности семь снарядов калибром 152 миллиметра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кировский район

донецкая народная республика

донецк (днр)

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кировский район, донецкая народная республика, донецк (днр)