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При обстреле Светлодарска в ДНР погибли три человека
При обстреле Светлодарска в ДНР погибли три человека - РИА Новости, 18.08.2022
При обстреле Светлодарска в ДНР погибли три человека
Три человека погибли, в том числе ребенок, 12 получили ранения при обстреле украинскими войсками Светлодарска в ДНР, сообщает представительство Луганской... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T12:04
2022-08-18T12:04
2022-08-18T12:11
специальная военная операция на украине
в мире
светлодарск
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сцкк
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ЛУГАНСК, 18 авг - РИА Новости. Три человека погибли, в том числе ребенок, 12 получили ранения при обстреле украинскими войсками Светлодарска в ДНР, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что в 9.50 (совпадает с мск) украинские войска обстреляли Светлодарск, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров."По предварительной информации, боевики вооруженных формирований Украины обстреляли центр города Светлодарск во время раздачи воды жителям города в районе школы и городской больницы. Три мирных жителя погибли, среди них один ребенок, и 12 человек получили ранения", - говорится в Telegram-канале представительства.В конце мая штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что город Светлодарск перешел под оперативный контроль сил республик Донбасса.Светлодарск расположен в 18 километрах от Дебальцево в ДНР. В городе находится одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций - Углегорская ТЭС.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Светлодарск, Луганская Народная Республика, СЦКК, Донецкая Народная Республика
12:04 18.08.2022 (обновлено: 12:11 18.08.2022)
При обстреле Светлодарска в ДНР погибли три человека
ЛНР: при обстреле Светлодарска в ДНР погибли три человека, 12 получили ранения