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Преемник Starbucks в России запустил свой сайт - РИА Новости, 18.08.2022
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Преемник Starbucks в России запустил свой сайт
Преемник Starbucks в России запустил свой сайт - РИА Новости, 18.08.2022
Преемник Starbucks в России запустил свой сайт
Сеть кофеен Stars Coffee, которая заменит на российском рынке Starbucks, запустила свой сайт со словами "Лучшее кофе снова с тобой!" и обещанием "нового... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T13:39
2022-08-18T13:39
тимати (тимур юнусов)
россия
общество
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Сеть кофеен Stars Coffee, которая заменит на российском рынке Starbucks, запустила свой сайт со словами "Лучшее кофе снова с тобой!" и обещанием "нового прочтения".Как передает корреспондент РИА Новости, описывая свои кофейни, владельцы пишут, что посетителей ждет "умелое приготовление и лучшая атмосфера"."Stars Coffee это преемственность и продолжение гениальный идеи так понравившейся миллионам с новым прочтением и фишками. Лучшие бариста, зерна, сиропы и конечно же атмосфера снова готовы радовать вас по утрам и не только!", - говорится на сайте преемника Starbucks.Орфография и пунктуация сохранены.Первая кофейня Starbucks открылась в российской столице в 2007 году. В марте Starbucks объявила о приостановке деятельности в России и закрыла кофейни, на этот момент в стране работали более 100 заведений сети. Новыми владельцами российского бизнеса Starbucks стали ресторатор Антон Пинский, певец и бизнесмен Тимати, а также компания "Синдика". В конце июля Тимати сообщал, что все активы Starbucks в России приобретены, открытие первых точек состоится в августе. Ожидается, что первая кофейня сети заработает в четверг, 18 августа.
https://radiosputnik.ria.ru/20220817/starbucks-1810310686.html
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тимати (тимур юнусов), россия, общество
Тимати (Тимур Юнусов), Россия, Общество
13:39 18.08.2022
 
Преемник Starbucks в России запустил свой сайт

Преемник Starbucks в России запустил свой сайт и обещал "новое прочтение"

© РИА НовостиФлагманский Starbucks на Новом Арбате меняет вывески
Флагманский Starbucks на Новом Арбате меняет вывески
© РИА Новости
Флагманский Starbucks на Новом Арбате меняет вывески. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Сеть кофеен Stars Coffee, которая заменит на российском рынке Starbucks, запустила свой сайт со словами "Лучшее кофе снова с тобой!" и обещанием "нового прочтения".
Как передает корреспондент РИА Новости, описывая свои кофейни, владельцы пишут, что посетителей ждет "умелое приготовление и лучшая атмосфера".
"Stars Coffee это преемственность и продолжение гениальный идеи так понравившейся миллионам с новым прочтением и фишками. Лучшие бариста, зерна, сиропы и конечно же атмосфера снова готовы радовать вас по утрам и не только!", - говорится на сайте преемника Starbucks.
Орфография и пунктуация сохранены.
Первая кофейня Starbucks открылась в российской столице в 2007 году. В марте Starbucks объявила о приостановке деятельности в России и закрыла кофейни, на этот момент в стране работали более 100 заведений сети. Новыми владельцами российского бизнеса Starbucks стали ресторатор Антон Пинский, певец и бизнесмен Тимати, а также компания "Синдика". В конце июля Тимати сообщал, что все активы Starbucks в России приобретены, открытие первых точек состоится в августе. Ожидается, что первая кофейня сети заработает в четверг, 18 августа.
Вывеска кофейни Starbucks в Москве - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 22:43В России
Сеть кофеен Starbucks получит название Stars Coffee
 
Тимати (Тимур Юнусов)РоссияОбщество
 
 
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