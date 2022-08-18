https://ria.ru/20220818/obschepit-1810446628.html

Преемник Starbucks в России запустил свой сайт

Преемник Starbucks в России запустил свой сайт - РИА Новости, 18.08.2022

Преемник Starbucks в России запустил свой сайт

Сеть кофеен Stars Coffee, которая заменит на российском рынке Starbucks, запустила свой сайт со словами "Лучшее кофе снова с тобой!" и обещанием "нового... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T13:39

2022-08-18T13:39

2022-08-18T13:39

тимати (тимур юнусов)

россия

общество

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Сеть кофеен Stars Coffee, которая заменит на российском рынке Starbucks, запустила свой сайт со словами "Лучшее кофе снова с тобой!" и обещанием "нового прочтения".Как передает корреспондент РИА Новости, описывая свои кофейни, владельцы пишут, что посетителей ждет "умелое приготовление и лучшая атмосфера"."Stars Coffee это преемственность и продолжение гениальный идеи так понравившейся миллионам с новым прочтением и фишками. Лучшие бариста, зерна, сиропы и конечно же атмосфера снова готовы радовать вас по утрам и не только!", - говорится на сайте преемника Starbucks.Орфография и пунктуация сохранены.Первая кофейня Starbucks открылась в российской столице в 2007 году. В марте Starbucks объявила о приостановке деятельности в России и закрыла кофейни, на этот момент в стране работали более 100 заведений сети. Новыми владельцами российского бизнеса Starbucks стали ресторатор Антон Пинский, певец и бизнесмен Тимати, а также компания "Синдика". В конце июля Тимати сообщал, что все активы Starbucks в России приобретены, открытие первых точек состоится в августе. Ожидается, что первая кофейня сети заработает в четверг, 18 августа.

https://radiosputnik.ria.ru/20220817/starbucks-1810310686.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тимати (тимур юнусов), россия, общество