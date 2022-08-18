Преемник Starbucks в России запустил свой сайт
Преемник Starbucks в России запустил свой сайт и обещал "новое прочтение"
© РИА НовостиФлагманский Starbucks на Новом Арбате меняет вывески
© РИА Новости
Флагманский Starbucks на Новом Арбате меняет вывески. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Сеть кофеен Stars Coffee, которая заменит на российском рынке Starbucks, запустила свой сайт со словами "Лучшее кофе снова с тобой!" и обещанием "нового прочтения".
Как передает корреспондент РИА Новости, описывая свои кофейни, владельцы пишут, что посетителей ждет "умелое приготовление и лучшая атмосфера".
"Stars Coffee это преемственность и продолжение гениальный идеи так понравившейся миллионам с новым прочтением и фишками. Лучшие бариста, зерна, сиропы и конечно же атмосфера снова готовы радовать вас по утрам и не только!", - говорится на сайте преемника Starbucks.
Орфография и пунктуация сохранены.
Первая кофейня Starbucks открылась в российской столице в 2007 году. В марте Starbucks объявила о приостановке деятельности в России и закрыла кофейни, на этот момент в стране работали более 100 заведений сети. Новыми владельцами российского бизнеса Starbucks стали ресторатор Антон Пинский, певец и бизнесмен Тимати, а также компания "Синдика". В конце июля Тимати сообщал, что все активы Starbucks в России приобретены, открытие первых точек состоится в августе. Ожидается, что первая кофейня сети заработает в четверг, 18 августа.