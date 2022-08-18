https://ria.ru/20220818/obrazovanie-1810420568.html

На освобожденных территориях Украины проведут денацификацию образования

На освобожденных территориях Украины проведут денацификацию образования - РИА Новости, 18.08.2022

На освобожденных территориях Украины проведут денацификацию образования

Программу "денацификации образования" на освобожденных территориях Украины разработают депутаты профильной межфракционной группы в Госдуме, рассказал... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T12:06

2022-08-18T12:06

2022-08-18T12:06

андрей турчак

дмитрий новиков

луганская народная республика

россия

украина

единая россия

общество

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Программу "денацификации образования" на освобожденных территориях Украины разработают депутаты профильной межфракционной группы в Госдуме, рассказал вице-спикер палаты от ЛДПР Борис Чернышов."В рамках деятельности межфракционной рабочей группы депутатов по противодействию искажению образования мы инициируем разработку программы денацификации образования на освобожденных территориях", - рассказал политик в ходе презентации мониторингового доклада "О нацификации образования на Украине", прошедшей в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Мониторинговый доклад "О нацификации образования на Украине" стал самым масштабным за последние 30 лет исследованием, посвященным технологиям внедрения искаженных исторических фактов в дошкольные, школьные и вузовские образовательные программы на Украине. В подготовке исследования наряду с членами межфракционной депутатской группы под руководством Чернышова приняли участие педагоги, историки, в том числе с украинской стороны. Имена участников исследования, проживающих в данный момент на Украине, не разглашаются из соображений их безопасности.Важно совершить кратчайший переход освобожденных украинских территорий на российские образовательные стандарты, украинских детей милитаризировали с раннего детства, внушая ненависть к России, заявил ранее секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Он отмечал, что от учебников, которые были обнаружены в украинских школах, "волосы встают дыбом" - там содержалась "пропаганда жестокости и антироссийских идей", "буквально с ног на голову перевернута наша общая история, в том числе история Великой Отечественной войны".Как говорил РИА Новости заместитель председателя ЦК КПРФ и первый замглавы думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков, в ЛНР и ДНР (часть территорий Луганской и Донецкой областей оставались под контролем Киева после 2014 года) "часть детей, часть студентов обучались по пособиям, которые к исторической дисциплине нормальной отношение не имели, это были пропагандистские материалы, целью которых являлась накачка детей пропагандистскими штампами и мифами, чтобы вырастить из них националистов бандеровского закваса".

https://ria.ru/20220818/denatsifikatsiya-1810415712.html

https://ria.ru/20220818/natsifikatsiya-1810420446.html

луганская народная республика

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

андрей турчак, дмитрий новиков, луганская народная республика, россия, украина, единая россия, общество