https://ria.ru/20220818/nds-1810585247.html

Минпромторг и Минфин договорились обнулить НДС на услуги по ремонту судов

Минпромторг и Минфин договорились обнулить НДС на услуги по ремонту судов - РИА Новости, 18.08.2022

Минпромторг и Минфин договорились обнулить НДС на услуги по ремонту судов

Минпромторг и Минфин договорились обнулить НДС на услуги по ремонту и обслуживанию судов, но при условии, что с предприятиями будут заключены инвестиционные... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T19:15

2022-08-18T19:15

2022-08-18T19:15

экономика

владимир путин

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

ндс

денис мантуров

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Минпромторг и Минфин договорились обнулить НДС на услуги по ремонту и обслуживанию судов, но при условии, что с предприятиями будут заключены инвестиционные соглашения, обязывающие их вкладывать полученную прибыль в модернизацию, заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Помимо строительства новых судов необходимо параллельно решать вопросы ремонта и обслуживания техники. С учетом вашего поручения, Владимир Владимирович, совместно с Минфином мы нашли решение по обнулению НДС по судоремонту. Но при условии, что мы с предприятиями будем заключать инвестиционные соглашения на условиях вкладывать полученную прибыль в модернизацию и по сути создание новой отрасли", - заявил он на совещании по судостроению с президентом РФ Владимиром Путиным."Готовим соответствующие сейчас с коллегами поправки в налоговый кодекс", - добавил он.

https://ria.ru/20220818/sudostroenie-1810563452.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, владимир путин, россия, министерство финансов рф (минфин россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ндс, денис мантуров