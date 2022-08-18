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Минпромторг и Минфин договорились обнулить НДС на услуги по ремонту судов
Минпромторг и Минфин договорились обнулить НДС на услуги по ремонту судов - РИА Новости, 18.08.2022
Минпромторг и Минфин договорились обнулить НДС на услуги по ремонту судов
Минпромторг и Минфин договорились обнулить НДС на услуги по ремонту и обслуживанию судов, но при условии, что с предприятиями будут заключены инвестиционные... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T19:15
2022-08-18T19:15
2022-08-18T19:15
экономика
владимир путин
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ндс
денис мантуров
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Минпромторг и Минфин договорились обнулить НДС на услуги по ремонту и обслуживанию судов, но при условии, что с предприятиями будут заключены инвестиционные соглашения, обязывающие их вкладывать полученную прибыль в модернизацию, заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Помимо строительства новых судов необходимо параллельно решать вопросы ремонта и обслуживания техники. С учетом вашего поручения, Владимир Владимирович, совместно с Минфином мы нашли решение по обнулению НДС по судоремонту. Но при условии, что мы с предприятиями будем заключать инвестиционные соглашения на условиях вкладывать полученную прибыль в модернизацию и по сути создание новой отрасли", - заявил он на совещании по судостроению с президентом РФ Владимиром Путиным."Готовим соответствующие сейчас с коллегами поправки в налоговый кодекс", - добавил он.
https://ria.ru/20220818/sudostroenie-1810563452.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия, министерство финансов рф (минфин россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ндс, денис мантуров
Экономика, Владимир Путин, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), НДС, Денис Мантуров
Минпромторг и Минфин договорились обнулить НДС на услуги по ремонту судов
Минпромторг и Минфин договорились обнулить НДС по судоремонту при условии инвестсоглашений