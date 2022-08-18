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ЦКБ "Рубин" раскрыло характеристики беспилотника "Суррогат-В" - РИА Новости, 18.08.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20220818/nauka-1810347384.html
ЦКБ "Рубин" раскрыло характеристики беспилотника "Суррогат-В"
ЦКБ "Рубин" раскрыло характеристики беспилотника "Суррогат-В" - РИА Новости, 18.08.2022
ЦКБ "Рубин" раскрыло характеристики беспилотника "Суррогат-В"
Центральное конструкторское бюро "Рубин" представило на форуме "Армия-2022" новейший подводный беспилотник "Суррогат-В" ("Ведомый", Surrogate-W, Wingman),... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T03:19
2022-08-18T03:30
новое оружие россии
безопасность
технологии
цкб мт "рубин"
вмф рф
форум "армия-2022"
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КУБИНКА (Московская область), 18 авг — РИА Новости. Центральное конструкторское бюро "Рубин" представило на форуме "Армия-2022" новейший подводный беспилотник "Суррогат-В" ("Ведомый", Surrogate-W, Wingman), имитирующий действия субмарины, и впервые озвучило РИА Новости его характеристики.Впервые о проекте беспилотника "Суррогат" говорили на форуме "Армия-2021", но его характеристики не стали раскрывать."ЦКБ "Рубин" продемонстрировало на выставке "Армия-2022" свое видение перспективного сверхтяжёлого автономного подводного робота. Необитаемый аппарат, предназначенный для совместных действий с подводными лодками, назван "Суррогат-В" ("Ведомый")", — отметил представитель ЦКБ.Он уточнил, что необитаемый аппарат сохранил водоизмещение около 40 тонн, но за счет применения перспективных технологий его функции заметно расширятся. Дальность плавания увеличится до 800 миль за счет применения новой версии литий-ионной аккумуляторной батареи. У аппарат также появится возможность заряжаться как на борту корабля-носителя, так и от донных станций. Кроме того, прорабатывается версия энергоустановки на базе электрохимических генераторов.ЦКБ МТ "Рубин" специализируется на проектировании подлодок и подводных необитаемых аппаратов. Большую часть субмарин в составе ВМФ России спроектировали на "Рубине", включая стратегические АПЛ класса "Борей" и неатомные подлодки класса "Варшавянка" и "Лада".
https://ria.ru/20220817/armiya-2022-1810124455.html
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безопасность, технологии, цкб мт "рубин", вмф рф, форум "армия-2022"
Новое оружие России, Безопасность, Технологии, ЦКБ МТ "Рубин", ВМФ РФ, Форум "Армия-2022"
03:19 18.08.2022 (обновлено: 03:30 18.08.2022)
 
ЦКБ "Рубин" раскрыло характеристики беспилотника "Суррогат-В"

ЦКБ "Рубин": подводный беспилотник "Суррогат-В" может имитировать действия субмарины

© ЦКБ "Рубин"Подводный беспилотник Суррогат-В
Подводный беспилотник Суррогат-В
© ЦКБ "Рубин"
Подводный беспилотник Суррогат-В. Архивное фото
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КУБИНКА (Московская область), 18 авг — РИА Новости. Центральное конструкторское бюро "Рубин" представило на форуме "Армия-2022" новейший подводный беспилотник "Суррогат-В" ("Ведомый", Surrogate-W, Wingman), имитирующий действия субмарины, и впервые озвучило РИА Новости его характеристики.
Впервые о проекте беспилотника "Суррогат" говорили на форуме "Армия-2021", но его характеристики не стали раскрывать.
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"ЦКБ "Рубин" продемонстрировало на выставке "Армия-2022" свое видение перспективного сверхтяжёлого автономного подводного робота. Необитаемый аппарат, предназначенный для совместных действий с подводными лодками, назван "Суррогат-В" ("Ведомый")", — отметил представитель ЦКБ.
Он уточнил, что необитаемый аппарат сохранил водоизмещение около 40 тонн, но за счет применения перспективных технологий его функции заметно расширятся. Дальность плавания увеличится до 800 миль за счет применения новой версии литий-ионной аккумуляторной батареи. У аппарат также появится возможность заряжаться как на борту корабля-носителя, так и от донных станций. Кроме того, прорабатывается версия энергоустановки на базе электрохимических генераторов.
"В соответствии с замыслом, "Суррогат-В" будет обеспечивать действия обитаемых подводных лодок, в первую очередь — в части сохранения и восстановления их скрытности. "Ведомый" возьмет на себя выполнение задач, которые могут демаскировать "ведущего", — связь, использование активных средств поиска", — заключил представитель "Рубина".
ЦКБ МТ "Рубин" специализируется на проектировании подлодок и подводных необитаемых аппаратов. Большую часть субмарин в составе ВМФ России спроектировали на "Рубине", включая стратегические АПЛ класса "Борей" и неатомные подлодки класса "Варшавянка" и "Лада".
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