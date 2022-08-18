Рейтинг@Mail.ru
Блинкен передал НАТО документы о ратификации принятия Финляндии и Швеции - РИА Новости, 18.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220818/nato-1810620977.html
Блинкен передал НАТО документы о ратификации принятия Финляндии и Швеции
Блинкен передал НАТО документы о ратификации принятия Финляндии и Швеции - РИА Новости, 18.08.2022
Блинкен передал НАТО документы о ратификации принятия Финляндии и Швеции
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что передал НАТО документы о ратификации Штатами принятия в альянс Финляндии и Швеции. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T23:56
2022-08-18T23:56
в мире
финляндия
швеция
россия
нато
сша
энтони блинкен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792101721_537:990:2418:2048_1920x0_80_0_0_209246fd3d0a239d8ec85ea6d6008fcf.jpg
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что передал НАТО документы о ратификации Штатами принятия в альянс Финляндии и Швеции.Как написал Блинкен в Twitter, документы переданы НАТО "в качестве последнего шага в процессе ратификации США принятия Финляндии и Швеции".Ранее 23 страны, включая США, из 30 членов НАТО одобрили заявки Швеции и Финляндии.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но затем - 29 июня - Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления этих двух европейских стран в НАТО.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер.При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20220816/nato-1809912156.html
https://ria.ru/20220811/turtsiya-1808963692.html
финляндия
швеция
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792101721_557:668:2397:2048_1920x0_80_0_0_a79811cc41741d6085913ebb38367c54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, швеция, россия, нато, сша, энтони блинкен
В мире, Финляндия, Швеция, Россия, НАТО, США, Энтони Блинкен
23:56 18.08.2022
 
Блинкен передал НАТО документы о ратификации принятия Финляндии и Швеции

Блинкен сообщил, что передал НАТО документы о ратификации принятия Финляндии и Швеции

© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что передал НАТО документы о ратификации Штатами принятия в альянс Финляндии и Швеции.
Как написал Блинкен в Twitter, документы переданы НАТО "в качестве последнего шага в процессе ратификации США принятия Финляндии и Швеции".
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 10:19
НАТО перестала скрывать агрессивный характер, заявил Шойгу
Ранее 23 страны, включая США, из 30 членов НАТО одобрили заявки Швеции и Финляндии.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но затем - 29 июня - Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления этих двух европейских стран в НАТО.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер.
При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 18:11
Швеция впервые после сделки по НАТО экстрадирует гражданина Турции
 
В миреФинляндияШвецияРоссияНАТОСШАЭнтони Блинкен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала