https://ria.ru/20220818/nato-1810620977.html

Блинкен передал НАТО документы о ратификации принятия Финляндии и Швеции

Блинкен передал НАТО документы о ратификации принятия Финляндии и Швеции - РИА Новости, 18.08.2022

Блинкен передал НАТО документы о ратификации принятия Финляндии и Швеции

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что передал НАТО документы о ратификации Штатами принятия в альянс Финляндии и Швеции. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T23:56

2022-08-18T23:56

2022-08-18T23:56

в мире

финляндия

швеция

россия

нато

сша

энтони блинкен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792101721_537:990:2418:2048_1920x0_80_0_0_209246fd3d0a239d8ec85ea6d6008fcf.jpg

ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что передал НАТО документы о ратификации Штатами принятия в альянс Финляндии и Швеции.Как написал Блинкен в Twitter, документы переданы НАТО "в качестве последнего шага в процессе ратификации США принятия Финляндии и Швеции".Ранее 23 страны, включая США, из 30 членов НАТО одобрили заявки Швеции и Финляндии.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но затем - 29 июня - Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления этих двух европейских стран в НАТО.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер.При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20220816/nato-1809912156.html

https://ria.ru/20220811/turtsiya-1808963692.html

финляндия

швеция

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, финляндия, швеция, россия, нато, сша, энтони блинкен