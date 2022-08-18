Блинкен передал НАТО документы о ратификации принятия Финляндии и Швеции
Блинкен сообщил, что передал НАТО документы о ратификации принятия Финляндии и Швеции
© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что передал НАТО документы о ратификации Штатами принятия в альянс Финляндии и Швеции.
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Ранее 23 страны, включая США, из 30 членов НАТО одобрили заявки Швеции и Финляндии.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но затем - 29 июня - Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления этих двух европейских стран в НАТО.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер.
При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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