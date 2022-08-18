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В Германии заявили о разжигании в ЕС антироссийских настроений - РИА Новости, 18.08.2022
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В Германии заявили о разжигании в ЕС антироссийских настроений
В Германии заявили о разжигании в ЕС антироссийских настроений - РИА Новости, 18.08.2022
В Германии заявили о разжигании в ЕС антироссийских настроений
Ограничения ряда стран ЕС по визам для граждан РФ разжигает антироссийские настроения, противоречит обычаям цивилизованных стран и подогревает эскалацию, заявил РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T08:36
2022-08-18T08:36
в мире
германия
россия
тино крупалла
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Ограничения ряда стран ЕС по визам для граждан РФ разжигает антироссийские настроения, противоречит обычаям цивилизованных стран и подогревает эскалацию, заявил РИА Новости лидер оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла."Этот шаг разжигает антироссийские настроения и противоречит обычаям цивилизованных стран. Я боюсь, что это подогреет эскалацию и сделает мирные переговоры еще более трудными", - сказал Крупалла.Он также назвал ограничения попыткой "возложить на российских граждан коллективную ответственность" за спецоперацию.В среду министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис предложил на уровне ЕС отменить действие туристических шенгенских виз, выданных россиянам.Эстония с 18 августа вводит санкцию, ограничивающую выдачу виз гражданам России и въезд в страну с уже выданной в Эстонии шенгенской визой, однако граждане РФ, которым была выдана виза другой страной-участницей Шенгенского соглашения, пока могут въезжать в республику.Также ранее в правительстве Финляндии заявили, что страна с начала сентября наполовину сократит число принимаемых заявлений на визы в России - до 500 в день, 20% всего времени зарезервируют для туристов и 80% - для людей, путешествующих по причинам, не связанным с туризмом.Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что "с трудом" представляет себе запрет выдачи шенгенских виз гражданам РФ.В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", заявлял замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза.
https://ria.ru/20220817/litve-1810217202.html
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в мире, германия, россия, тино крупалла
В мире, Германия, Россия, Тино Крупалла
08:36 18.08.2022
 
В Германии заявили о разжигании в ЕС антироссийских настроений

Политик Крупалла: ограничения стран ЕС по визам разжигает антироссийские настроения

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЛидер партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла
Лидер партии Альтернатива для Германии (АдГ) Тино Крупалла - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Лидер партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Ограничения ряда стран ЕС по визам для граждан РФ разжигает антироссийские настроения, противоречит обычаям цивилизованных стран и подогревает эскалацию, заявил РИА Новости лидер оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла.
"Этот шаг разжигает антироссийские настроения и противоречит обычаям цивилизованных стран. Я боюсь, что это подогреет эскалацию и сделает мирные переговоры еще более трудными", - сказал Крупалла.
Он также назвал ограничения попыткой "возложить на российских граждан коллективную ответственность" за спецоперацию.
В среду министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис предложил на уровне ЕС отменить действие туристических шенгенских виз, выданных россиянам.
На одной из улиц Вильнюса, Литва - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
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В Литве отелям и кафе не рекомендовали отказывать в сервисе россиянам
Эстония с 18 августа вводит санкцию, ограничивающую выдачу виз гражданам России и въезд в страну с уже выданной в Эстонии шенгенской визой, однако граждане РФ, которым была выдана виза другой страной-участницей Шенгенского соглашения, пока могут въезжать в республику.
Также ранее в правительстве Финляндии заявили, что страна с начала сентября наполовину сократит число принимаемых заявлений на визы в России - до 500 в день, 20% всего времени зарезервируют для туристов и 80% - для людей, путешествующих по причинам, не связанным с туризмом.
Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.
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00:24Туризм
Эстония ограничивает въезд в страну и выдачу виз для граждан России
При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что "с трудом" представляет себе запрет выдачи шенгенских виз гражданам РФ.
В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", заявлял замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза.
 
В миреГерманияРоссияТино Крупалла
 
 
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