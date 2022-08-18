В Германии заявили о разжигании в ЕС антироссийских настроений
Политик Крупалла: ограничения стран ЕС по визам разжигает антироссийские настроения
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЛидер партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Лидер партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Ограничения ряда стран ЕС по визам для граждан РФ разжигает антироссийские настроения, противоречит обычаям цивилизованных стран и подогревает эскалацию, заявил РИА Новости лидер оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла.
"Этот шаг разжигает антироссийские настроения и противоречит обычаям цивилизованных стран. Я боюсь, что это подогреет эскалацию и сделает мирные переговоры еще более трудными", - сказал Крупалла.
Он также назвал ограничения попыткой "возложить на российских граждан коллективную ответственность" за спецоперацию.
Также ранее в правительстве Финляндии заявили, что страна с начала сентября наполовину сократит число принимаемых заявлений на визы в России - до 500 в день, 20% всего времени зарезервируют для туристов и 80% - для людей, путешествующих по причинам, не связанным с туризмом.
Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.
При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что "с трудом" представляет себе запрет выдачи шенгенских виз гражданам РФ.
В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", заявлял замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза.