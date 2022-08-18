https://ria.ru/20220818/most-1810613140.html

Крымский мост работает в штатном режиме

Крымский мост работает в штатном режиме - РИА Новости, 18.08.2022

Крымский мост работает в штатном режиме

Движение по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Тамань" — оператор автодорожной части моста. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T22:20

2022-08-18T22:20

2022-08-18T23:46

олег крючков

керчь

республика крым

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг — РИА Новости. Движение по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Тамань" — оператор автодорожной части моста."Мост работает в штатном режиме", — сказали РИА Новости в пресс-службе.Ранее советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков сообщил, что по предварительной информации в Керчи сработала система ПВО, опасности для города и моста нет.

https://ria.ru/20220817/most-1810167019.html

керчь

республика крым

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

олег крючков, керчь, республика крым, крымский мост