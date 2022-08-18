https://ria.ru/20220818/most-1810613140.html
Крымский мост работает в штатном режиме
Крымский мост работает в штатном режиме - РИА Новости, 18.08.2022
Крымский мост работает в штатном режиме
Движение по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Тамань" — оператор автодорожной части моста. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T22:20
2022-08-18T22:20
2022-08-18T23:46
олег крючков
керчь
республика крым
крымский мост
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156254/72/1562547247_0:267:2560:1707_1920x0_80_0_0_7e5514ef349f6675fa5c9b3d26dff3a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг — РИА Новости. Движение по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Тамань" — оператор автодорожной части моста."Мост работает в штатном режиме", — сказали РИА Новости в пресс-службе.Ранее советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков сообщил, что по предварительной информации в Керчи сработала система ПВО, опасности для города и моста нет.
https://ria.ru/20220817/most-1810167019.html
керчь
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156254/72/1562547247_147:0:2423:1707_1920x0_80_0_0_b174de5aedafccd68222a8b661f3ef67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег крючков, керчь, республика крым, крымский мост
Олег Крючков, Керчь, Республика Крым, Крымский мост
22:20 18.08.2022 (обновлено: 23:46 18.08.2022)
Крымский мост работает в штатном режиме
Оператор: движение по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме