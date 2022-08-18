Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост работает в штатном режиме - РИА Новости, 18.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220818/most-1810613140.html
Крымский мост работает в штатном режиме
Крымский мост работает в штатном режиме - РИА Новости, 18.08.2022
Крымский мост работает в штатном режиме
Движение по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Тамань" — оператор автодорожной части моста. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T22:20
2022-08-18T23:46
олег крючков
керчь
республика крым
крымский мост
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156254/72/1562547247_0:267:2560:1707_1920x0_80_0_0_7e5514ef349f6675fa5c9b3d26dff3a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг — РИА Новости. Движение по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Тамань" — оператор автодорожной части моста."Мост работает в штатном режиме", — сказали РИА Новости в пресс-службе.Ранее советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков сообщил, что по предварительной информации в Керчи сработала система ПВО, опасности для города и моста нет.
https://ria.ru/20220817/most-1810167019.html
керчь
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156254/72/1562547247_147:0:2423:1707_1920x0_80_0_0_b174de5aedafccd68222a8b661f3ef67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
олег крючков, керчь, республика крым, крымский мост
Олег Крючков, Керчь, Республика Крым, Крымский мост
22:20 18.08.2022 (обновлено: 23:46 18.08.2022)
 
Крымский мост работает в штатном режиме

Оператор: движение по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме

© Фото : инфоцентр "Крымский мост"Крымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"
Крымский мост. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг — РИА Новости. Движение по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Тамань" — оператор автодорожной части моста.
"Мост работает в штатном режиме", — сказали РИА Новости в пресс-службе.
Крымский мост через Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 11:24
Эксперт прокомментировал угрозы Киева атаковать Крымский мост
Ранее советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков сообщил, что по предварительной информации в Керчи сработала система ПВО, опасности для города и моста нет.
 
Олег КрючковКерчьРеспублика КрымКрымский мост
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала