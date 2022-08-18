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Автомобиль перевернулся в Москве: один человек погиб, еще один пострадал - РИА Новости, 22.08.2022
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Автомобиль перевернулся в Москве: один человек погиб, еще один пострадал
Автомобиль перевернулся в Москве: один человек погиб, еще один пострадал - РИА Новости, 22.08.2022
Автомобиль перевернулся в Москве: один человек погиб, еще один пострадал
Легковушка опрокинулась ночью в Москве, один человек погиб, еще один пострадал, сообщает в Telegram-канале департамент столичного ГОЧСиПБ. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-18T09:45
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москва
происшествия
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Легковушка опрокинулась ночью в Москве, один человек погиб, еще один пострадал, сообщает в Telegram-канале департамент столичного ГОЧСиПБ.Отмечается, что легковушка опрокинулась на Северо-Восточной хорде, в салоне оказались зажаты люди. Последствия аварии ликвидировал расчет столичного пожарно-спасательного центра."Спасатели провели аварийно-спасательные работы по деблокации двух людей. Пострадавшего мужчину после осмотра бригадой скорой помощи госпитализировали в лечебное учреждение. К сожалению, есть погибший", - говорится в сообщении.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
09:45 18.08.2022 (обновлено: 18:45 22.08.2022)
 

Автомобиль перевернулся в Москве: один человек погиб, еще один пострадал

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Москва
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Легковушка опрокинулась ночью в Москве, один человек погиб, еще один пострадал, сообщает в Telegram-канале департамент столичного ГОЧСиПБ.
Отмечается, что легковушка опрокинулась на Северо-Восточной хорде, в салоне оказались зажаты люди. Последствия аварии ликвидировал расчет столичного пожарно-спасательного центра.
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"Спасатели провели аварийно-спасательные работы по деблокации двух людей. Пострадавшего мужчину после осмотра бригадой скорой помощи госпитализировали в лечебное учреждение. К сожалению, есть погибший", - говорится в сообщении.
 
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