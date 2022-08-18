https://ria.ru/20220818/moskva-1811398842.html

Автомобиль перевернулся в Москве: один человек погиб, еще один пострадал

Автомобиль перевернулся в Москве: один человек погиб, еще один пострадал - РИА Новости, 22.08.2022

Автомобиль перевернулся в Москве: один человек погиб, еще один пострадал

Легковушка опрокинулась ночью в Москве, один человек погиб, еще один пострадал, сообщает в Telegram-канале департамент столичного ГОЧСиПБ. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-18T09:45

2022-08-18T09:45

2022-08-22T18:45

москва

происшествия

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Легковушка опрокинулась ночью в Москве, один человек погиб, еще один пострадал, сообщает в Telegram-канале департамент столичного ГОЧСиПБ.Отмечается, что легковушка опрокинулась на Северо-Восточной хорде, в салоне оказались зажаты люди. Последствия аварии ликвидировал расчет столичного пожарно-спасательного центра."Спасатели провели аварийно-спасательные работы по деблокации двух людей. Пострадавшего мужчину после осмотра бригадой скорой помощи госпитализировали в лечебное учреждение. К сожалению, есть погибший", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20220822/moek-1811304918.html

москва

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, происшествия