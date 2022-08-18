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Автомобиль перевернулся в Москве: один человек погиб, еще один пострадал
Автомобиль перевернулся в Москве: один человек погиб, еще один пострадал - РИА Новости, 22.08.2022
Автомобиль перевернулся в Москве: один человек погиб, еще один пострадал
Легковушка опрокинулась ночью в Москве, один человек погиб, еще один пострадал, сообщает в Telegram-канале департамент столичного ГОЧСиПБ. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-18T09:45
2022-08-18T09:45
2022-08-22T18:45
москва
происшествия
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Легковушка опрокинулась ночью в Москве, один человек погиб, еще один пострадал, сообщает в Telegram-канале департамент столичного ГОЧСиПБ.Отмечается, что легковушка опрокинулась на Северо-Восточной хорде, в салоне оказались зажаты люди. Последствия аварии ликвидировал расчет столичного пожарно-спасательного центра."Спасатели провели аварийно-спасательные работы по деблокации двух людей. Пострадавшего мужчину после осмотра бригадой скорой помощи госпитализировали в лечебное учреждение. К сожалению, есть погибший", - говорится в сообщении.
https://realty.ria.ru/20220822/moek-1811304918.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия